"Обсудили Украину в довольно резких выражениях": Трамп о разговоре с "хорошими друзьями" из ЕС - 11.12.2025
"Обсудили Украину в довольно резких выражениях": Трамп о разговоре с "хорошими друзьями" из ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях. Об этом он сообщил журналистам в ходе мероприятия в Белом доме
"Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях", — сказал Трамп, отвечая на вопрос об общении с лидерами ЕС по теме урегулирования на Украине.В то же время президент США назвал лидеров Франции, Германии и Великобритании "хорошими друзьями". По его словам, европейские лидеры предложили провести встречу с участием делегации США и Зеленского на ближайших выходных.Президент США также сказал, что разногласия в урегулировании украинского конфликта касаются некоторых людей, кого именно — он не уточнил.Кроме того, Трамп призвал Зеленского "быть реалистом", отметил длительное отсутствие на Украине выборов и подчеркнул, что подавляющее большинство украинцев хотят урегулирования конфликта.10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провёл телефонный разговор по теме Украины с Трампом и рядом других коллег. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец уточнило, что в разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
04:08 11.12.2025 (обновлено: 04:09 11.12.2025)
 
Президент США Трамп сегодня поговорил с Макроном, Стармером и Мерцем об Украине
‼ Президент США Трамп сегодня поговорил с Макроном, Стармером и Мерцем об Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях. Об этом он сообщил журналистам в ходе мероприятия в Белом доме
"Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях", — сказал Трамп, отвечая на вопрос об общении с лидерами ЕС по теме урегулирования на Украине.
В то же время президент США назвал лидеров Франции, Германии и Великобритании "хорошими друзьями". По его словам, европейские лидеры предложили провести встречу с участием делегации США и Зеленского на ближайших выходных.
Президент США также сказал, что разногласия в урегулировании украинского конфликта касаются некоторых людей, кого именно — он не уточнил.
Кроме того, Трамп призвал Зеленского "быть реалистом", отметил длительное отсутствие на Украине выборов и подчеркнул, что подавляющее большинство украинцев хотят урегулирования конфликта.
10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провёл телефонный разговор по теме Украины с Трампом и рядом других коллег. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец уточнило, что в разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
