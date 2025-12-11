https://ukraina.ru/20251211/obsudili-ukrainu-v-dovolno-rezkikh-vyrazheniyakh-tramp-o-razgovore-s-khoroshimi-druzyami-iz-es-1072932213.html

"Обсудили Украину в довольно резких выражениях": Трамп о разговоре с "хорошими друзьями" из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал Украину с европейскими лидерами в довольно резких выражениях. Об этом он сообщил журналистам в ходе мероприятия в Белом доме

"Мы обсудили Украину в довольно резких выражениях", — сказал Трамп, отвечая на вопрос об общении с лидерами ЕС по теме урегулирования на Украине.В то же время президент США назвал лидеров Франции, Германии и Великобритании "хорошими друзьями". По его словам, европейские лидеры предложили провести встречу с участием делегации США и Зеленского на ближайших выходных.Президент США также сказал, что разногласия в урегулировании украинского конфликта касаются некоторых людей, кого именно — он не уточнил.Кроме того, Трамп призвал Зеленского "быть реалистом", отметил длительное отсутствие на Украине выборов и подчеркнул, что подавляющее большинство украинцев хотят урегулирования конфликта.10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провёл телефонный разговор по теме Украины с Трампом и рядом других коллег. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец уточнило, что в разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

