https://ukraina.ru/20251211/dimitrov-v-klassicheskom-okruzhenii-analitik-ob-agonii-garnizona-vsu-i-lyudoedskom-raschete-kieva-1072913476.html

Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева

Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева - 11.12.2025 Украина.ру

Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева

Гарнизон ВСУ в Димитрове (Мирноград) находится в оперативной изоляции без шансов на деблокаду. Киевское командование использует это для тактических целей на других участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-12-11T05:50

2025-12-11T05:50

2025-12-11T05:50

новости

россия

киев

украина

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d90038bfe77b7a6a1956ab127dcd92cd.jpg

Ситуацию в Димитрове эксперт описал однозначно. "Димитров находится в классическом окружении, когда созданы надежные внутреннее и внешнее кольцо", — сказал Анпилогов. Он уточнил, что внешнее кольцо окружения достигает Гришино, а Родинское тоже под контролем российских войск."Следовательно, у ВСУ нет никаких возможностей деблокировать гарнизон Димитрова", — подчеркнул аналитик. При этом он раскрыл, зачем Киеву это нужно. По его словам, Россия создает угрозу на других направлениях, и чтобы ее остановить, Украине пришлось пойти на жестокий шаг."И чтобы купировать эту угрозу, Украина бросила гарнизон Димитрова на произвол судьбы, потому что этот гарнизон самим фактом своего существования сковывает наши силы. Это такой осознанный людоедский расчет с целью выиграть время", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация