Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/dimitrov-v-klassicheskom-okruzhenii-analitik-ob-agonii-garnizona-vsu-i-lyudoedskom-raschete-kieva-1072913476.html
Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева
Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева - 11.12.2025 Украина.ру
Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева
Гарнизон ВСУ в Димитрове (Мирноград) находится в оперативной изоляции без шансов на деблокаду. Киевское командование использует это для тактических целей на других участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-12-11T05:50
2025-12-11T05:50
новости
россия
киев
украина
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d90038bfe77b7a6a1956ab127dcd92cd.jpg
Ситуацию в Димитрове эксперт описал однозначно. "Димитров находится в классическом окружении, когда созданы надежные внутреннее и внешнее кольцо", — сказал Анпилогов. Он уточнил, что внешнее кольцо окружения достигает Гришино, а Родинское тоже под контролем российских войск."Следовательно, у ВСУ нет никаких возможностей деблокировать гарнизон Димитрова", — подчеркнул аналитик. При этом он раскрыл, зачем Киеву это нужно. По его словам, Россия создает угрозу на других направлениях, и чтобы ее остановить, Украине пришлось пойти на жестокий шаг."И чтобы купировать эту угрозу, Украина бросила гарнизон Димитрова на произвол судьбы, потому что этот гарнизон самим фактом своего существования сковывает наши силы. Это такой осознанный людоедский расчет с целью выиграть время", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1598:1198_1920x0_80_0_0_c2c9b543c072b4cca3fe9bba5f1132d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация
Новости, Россия, Киев, Украина, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, наступление ВС РФ, наступление России, Спецоперация

Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева

05:50 11.12.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
- РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Гарнизон ВСУ в Димитрове (Мирноград) находится в оперативной изоляции без шансов на деблокаду. Киевское командование использует это для тактических целей на других участках. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ситуацию в Димитрове эксперт описал однозначно. "Димитров находится в классическом окружении, когда созданы надежные внутреннее и внешнее кольцо", — сказал Анпилогов. Он уточнил, что внешнее кольцо окружения достигает Гришино, а Родинское тоже под контролем российских войск.
"Следовательно, у ВСУ нет никаких возможностей деблокировать гарнизон Димитрова", — подчеркнул аналитик. При этом он раскрыл, зачем Киеву это нужно. По его словам, Россия создает угрозу на других направлениях, и чтобы ее остановить, Украине пришлось пойти на жестокий шаг.
"И чтобы купировать эту угрозу, Украина бросила гарнизон Димитрова на произвол судьбы, потому что этот гарнизон самим фактом своего существования сковывает наши силы. Это такой осознанный людоедский расчет с целью выиграть время", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОнаступление ВС РФнаступление РоссииСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:18Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине
07:00Дмитрий Краснов: "Защитники" из ЕС рано или поздно сдадут России украинских преступников
06:00"Штопают на живую нитку": Алексей Анпилогов про острый кризис кадров и управления в ВСУ
05:50Димитров в классическом окружении: аналитик об агонии гарнизона ВСУ и "людоедском" расчете Киева
05:40"Пришлось воевать до конца": Ростислав Ищенко жестко обозначил приоритеты России в СВО
05:30"Полковник Грязь" против киевского режима: Анпилогов про судьбу батальонов ВСУ, запертых на Осколе
05:25Выборы как инструмент войны
05:20"Охрана устранит его, не моргнув". Эксперты и политики Украины не видят хороших перспектив у Зеленского
05:15Всё больше украинцев хотят навсегда остаться в Польше. И боевые действия тут ни при чём
05:10Что хочет Зеленский, где корни коррупции и кто поссорил Трампа с ЕС. Украина в международном контексте
05:05Андрей Сидоров: Зеленский старается протянуть еще год, пока у Трампа не начнутся серьезные проблемы в США
05:00"Ворота в Славянск": военный эксперт о значении Лимана и перерезанных трассах снабжения ВСУ
04:45"Пиратам все равно, кого грабить": Ищенко о том, как волна атак на суда в рискует перерасти в хаос
04:30Анпилогов: "Если падет Гуляйполе, две линии обороны ВСУ можно будет обойти без лобового штурма"
04:26Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Трамп пинает Зеленского, но ведет с Россией войну на истощение": Ищенко про двойную игру США
04:15"Европа привыкла, что платит дядя Сэм": Грег Вайнер раскрыл цифры раскола в НАТО
04:08"Обсудили Украину в довольно резких выражениях": Трамп о разговоре с "хорошими друзьями" из ЕС
04:00"Главная задача – сомкнуть наступающие группировки": Анпилогов про изоляцию ВСУ под Харьковом
03:50Генпрокурор США объяснила захват танкера у берегов Венесуэлы
Лента новостейМолния