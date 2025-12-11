"Деньги как рычаг": Грег Вайнер объяснил, как Трамп использует НАТО в торговле с Россией

https://ukraina.ru/20251211/dengi-kak-rychag-greg-vayner-obyasnil-kak-tramp-ispolzuet-nato-v-torgovle-s-rossiey-1072918343.html
Споры о деньгах в НАТО — это не просто бухгалтерия, а мощный геополитический инструмент. Через финансовые требования Вашингтон может оказывать давление на союзников, чтобы добиться своих внешнеполитических целей. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер
Комментируя новую стратегию национальной безопасности США политолог казал на прямую связь между финансовыми требованиями США к НАТО и позицией Вашингтона по Украине. "Думаю, это тот самый рычаг, которым скоро начнет пользоваться Трамп, чтобы отстоять свою позицию по России", — заявил американист.По его словам, астрономические суммы, вложенные США в Альянс, станут главным аргументом. "Цифры очень убедительные, а американцы умеют считать, как никто в мире", — подчеркнул эксперт.Вайнер также отметил противоречия внутри самой американской администрации. Он отметил, что на следующий день после публикации стратегии госсекретарь США Марко Рубио приветствовал Финляндию, которая купила у США 46 самолетов F-35 и ждет их поставок в 2026 году."Получается, офис Белого дома публикует стратегию, где говорит одно, а госсекретарь, второй человек по влиянию после Трампа, на следующее утро говорит совсем другое. То есть в данном документе есть много вещей, которые не видны невооруженным глазом", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Дмитрия Евстафьева: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник.
Споры о деньгах в НАТО — это не просто бухгалтерия, а мощный геополитический инструмент. Через финансовые требования Вашингтон может оказывать давление на союзников, чтобы добиться своих внешнеполитических целей. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил политолог-американист Грег Вайнер
Комментируя новую стратегию национальной безопасности США политолог казал на прямую связь между финансовыми требованиями США к НАТО и позицией Вашингтона по Украине. "Думаю, это тот самый рычаг, которым скоро начнет пользоваться Трамп, чтобы отстоять свою позицию по России", — заявил американист.
По его словам, астрономические суммы, вложенные США в Альянс, станут главным аргументом. "Цифры очень убедительные, а американцы умеют считать, как никто в мире", — подчеркнул эксперт.
Вайнер также отметил противоречия внутри самой американской администрации. Он отметил, что на следующий день после публикации стратегии госсекретарь США Марко Рубио приветствовал Финляндию, которая купила у США 46 самолетов F-35 и ждет их поставок в 2026 году.
"Получается, офис Белого дома публикует стратегию, где говорит одно, а госсекретарь, второй человек по влиянию после Трампа, на следующее утро говорит совсем другое. То есть в данном документе есть много вещей, которые не видны невооруженным глазом", — констатировал собеседник издания.