Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время

Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время

У России есть минимальный пакет требований по Украине, который мы не обсуждаем. Но западные страны с ослиным упрямством повторяют: "Давайте вы выйдете на границы 1991 года". С таким же успехом мы могли бы вести переговоры о выходе России на границы 1914 года. Поэтому цели СВО будут достигнуты военным или любым другим путем

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных ислледований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов- Алексей, армия России после взятия Волчанска продолжает бои за поселки Лиман и Вильча к югу от него. Также мы нанесли удар по дамбе Печенежского водохранилища, через которую осуществляется снабжение всей группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Пропаганда киевского режима утверждает, что это не окажет влияние на ход сражения. Пускай считают, если им от этого легче…- Это часть нашей системной работы.Печенежская плотина была крайней северной точкой, через которую из Харькова еще можно было попасть на восточный берег Северского Донца. Все переправы севернее мы уже повыбивали. Да, у ВСУ еще осталась переправа чуть южнее в районе Базилевки, но эта системная работа будет продолжена, чтобы обеспечить полную изоляцию упомянутого вами северо-востока Харьковской области.Здесь задача российского командования – сомкнуть две наступающих группировки. Первая наступает на юг от Волчанска и на юго-восток к Великому Бурлуку (важному железнодорожному узлу). Вторая двигается от государственной границы, расширяя Двуречанский плацдарм. И если наши ВКС произведут изоляцию всех украинских коммуникаций в этом большом многоугольнике, переброска подкреплений будет для противника затруднена.До Чугуева еще как-то доехать можно, но дальше ВСУ столкнутся с серьезной водной преградой. Тем более, сейчас наступает сезон зимних дождей и снега. Эти реки будут полноводными. И уже мы сможем на них упираться как на оборонительные рубежи. Тут мы уже можем перейти к следующему участку фронта – Купянскому.- Владимир Путин на прошлой неделе говорил, что через несколько дней будет освобожден Купянск-Узловой. Пока этого не произошло. Зато Минобороны подтвердило освобождение Кучеровки.- Здесь точно такая же ситуация. Летом на Осколе много бродов до метра в глубину, то сейчас эта река набирает силу за счет осадков. Поэтому для 14-15 батальонов ВСУ, запертых на восточном берегу, создается серьезная угроза. Им трудно обеспечивать "тяжелое" снабжение (те же артиллерийские снаряды). Они несут санитарные потери, потому что вывоз раненых затруднен. Все эти переправы, учитывая, что мы вышли в район Купянска-Узлового на западном берегу, находятся под контролем наших дронов.Учитывая, что "Полковник Грязь" сейчас работает против киевского режима, российская армия, встречающая зиму в городах вроде Волчанска и Купянска, имеет больше возможностей для оперативной переброски резервов.Чуть южнее мы продолжаем действовать против Боровой и Богуславки, которые тоже находятся на восточном берегу Оскола. ВСУ постоянно пытаются через Боровской лесной массив навести переправы, поскольку река из-за разрушений плотин значительно уже, чем была. Но, опять же, это снабжение противнику приходится осуществлять по разбомбленным дорогам и болотистой местности. И этот плацдарм мы обжимаем с трех сторон.Севернее в районе Богуславки мы выходим к Осколку. А южнее мы наступаем на Красный Лиман с целью создания северного охвата Славянска.- Для освобождения Лимана нужно взять Ямполь и Дробышево. В Дробышево мы заняли промзону. По поводу Ямполя были сообщения об освобождении, но насколько мы реально его контролируем – непонятно.- Ямполь практически зачищен. Сражение идет за Закотное и за Диброву. Мало того, что сам по себе Лиман – это ворота в Славянск. Через Лиман постоянно шло снабжение Северска. И когда наши войска в районе Озерного, Диброво и Закотного мы перерезали эту трассу, снабжать Северск с севера стало невозможно. Кроме того, снабжение Северска с юга стало невозможно после того, как мы заняли половину Свято-Покровского. Это сразу же отразилось на продвижении наших войск в застройке самого Северска.В частности, все опорные пункты, прикрывавшие Северск с востока, сейчас под нашим контролем.- За железную дорогу в Северске мы тоже перевалили?- Железная дорога перерезана в нескольких точек, но вокзал мы еще не заняли. Да и двигаться к путевому развитию станции с севера проблематично, потому что там открытая местность. Поэтому в ближайшие пару недель нас ждут бои за вокзал и выход к реке Бахмутка, которая разделяет Северск на две части.Украине придется выводить войска с Северского выступа, что облегчает нам конфигурацию на этом участке – бои будут идти уже за предполье Славянска и Краматорска. Да, там тоже сложная пересеченная местность, но крупных населенных пунктов там нет. Поэтому двигаться будет проще.Если спуститься еще южнее, то Минобороны отрапортовало, что наши войска зашли в Клиновое через Майское. Это серьезное вклинение, которое угрожает отрезать Константиновку с востока в районе Дружковки.А еще южнее мы видим, что может случиться с гарнизоном ВСУ в Константиновке в ближайшее время – агония Димитрова.- Минобороны подтвердило зачистку Ровного.- Да. Димитров находится в классическом окружении, когда созданы надежные внутреннее и внешнее кольцо. Внешнее кольцо простирается вплоть до Гришино – это уже 4-5 километров контролируемой местности. Родинское фактически тоже под нашим контролем. Следовательно, у ВСУ нет никаких возможностей деблокировать гарнизон Димитрова.- Тем не менее, они еще наносят контрудары в районе Сухецкого, Суворово и Федоровки.- Да. Но основные проблемы нам они заняли чуть севернее. ВСУ долгое время держались за логистический узел "Софиеевка-Шахово-Владимировка". Тут была важная рокадная дорога на Доброполье, которая не позволяла нам развивать наступление на север. Но с падением Шахово эта дорога деблокирована. И теперь противнику придется перебрасывать силы в район этого вклинения только по обходному маршруту через Дружковку.Более того, две эти наши больших клешни, которые двигаются от Лимана и от Доброполья, могут сомкнуться. И чтобы купировать эту угрозу, Украина бросила гарнизон Димитрова на произвол судьбы, потому что этот гарнизон самим фактом своего существования сковывает наши силы.Это такой осознанный людоедский расчет с целью выиграть время.- Тем временем группировка "Восток" начала бои за Гуляйполе.- На Гуляйполе смыкаются две линии обороны ВСУ. Одна идет с запада на восток от Каховского водохранилища через Орехов на Гуляйполе. Вторая идет от Покровского до Гуляйполя по западному берегу реки Гайчур. К этой реке наши войска уже вышли. Она делит Гуляйполе на две части. Форсировать ее здесь нам будет проще, чем на открытой местности. Потому что есть укрытия в виде домов и удобные подъезды с твердым покрытием. А если Гуляйполе падет, эти две линии обороны ВСУ можно будет обойти с тыла, не штурмуя их в лоб. Мы их свернем как коврик.- Чуть севернее Гуляйполя был интересный эпизод. Наши взорвали мост через Гайчур в Андреевке, который ВСУ и так заминировали.- Пока мы не вышли к Гайчуру, этот мост использовался ВСУ для переброски подразделений на восточный берег. А когда мы выйдем, то возможности наших инженерных войск явно превосходят возможности вражеских.- Добавим еще пару слов про Степногорск. Там наши войска окружили район многоэтажек и зацепились за территорию заброшенного Таврического ГОКа чуть восточнее.- Именно так. Степногорск планировался как крупный центр по добыче железной руды. Ее должны были добывать шахтным способом. Но потом Союз развалился, проект реализовать не успели, а город остался. Эта застройка до последнего использовалась ВСУ для обороны, потому что за Степногорском протекает река Конка, а на противоположном ее берегу начинаются пригороды самого Запорожья. И блокирование остатков гарнизона Степногорска – это лебединая песня обороны противника. После этого наши войска смогут выходить широким фронтом к Конке, создавая угрозу Орехову еще и с запада.Таким образом, мы по всей линии соприкосновения проверяем на прочность вражескую оборону. Сами бойцы говорят, что Украина на второстепенных направлениях ставит насильно мобилизованных без опыта и подготовки, которые просто сидят по опорникам. Да, это проблема. Из любого опорника могут вылетать дроны и стрелять пулеметы. Но это позволяет нам более оперативно маневрировать резервами. А в район того же Гуляйполя больше батальона ВСУ никого не направляют. Туда иной раз какие-то сводные роты различных бригад перебрасывают. И все, что киевский режим говорил про корпусную реформу, не работает. Потому что у них нет для этого людей.- А у нас выстраивается дивизионная система.- Да. Корпусная система в процессе отлаживания. Группировки войск "Восток", "Центр" и "Север" — это уже прообразы армейских корпусов. Просто их пока так не называют. Видно, что у "Востока" идет планомерная работа артиллерией и авиацией. Наши воздушно-десантные бригады переформатируются в дивизии. А вот у ВСУ идет измельчение частей и подразделений, которые все больше напоминают сборную солянку. Это объективный процесс, потому что кадровая армия выбивается, и идет штопанье на живую нитку подразделений, которые между собой никак не связаны. Это грозит киевскому режиму потерей управления. Но пока фронт противник еще держит.- Тогда обсудим, как будем добиваться обрушения фронта. На днях была информация, что мы стали накрывать пункты управления БПЛА с помощью новой станции радиоэлектронной разведки "Тарантул". Допустим, эта штука существует. Какими характеристиками она должна обладать, чтобы быть эффективной? Я имею в виду количество частот и дальность действия.- Тут надо сразу разделить два понятия: радиоэлектронная разведка и радиоэлектронная борьба. Просто все вместе это называется "радиоэлектронное противодействие". Грубо говоря, РЭР – это "глаза" и "уши" - пассивное наблюдение за эфиром. То, что мы можем сделать за счет большого количества станций. Начиная от "Зоопарка" и заканчивая "Гранью".У Украины тоже есть хорошая школа РЭР. В частности, во время скандала с "пленками майора Мельниченко" Кучму схватили на том, что он поставлял в Ирак станции "Кольчуга". Это тоже станция пассивного наблюдения. Ее делали в Запорожье на заводе "Искра". Сейчас они, судя по всему, не производятся. Противник в основном использует западное оборудование.- А как же "Пластун"? Ранее про него говорили, что он опасен для нас, потому что его много. А сейчас в каждой сводке Минобороны пишут, что мы эти станции уничтожаем.- Опасность любой РЭР в том, что при системной работе она вскрывает построение связи и управления противника. Они сканируют диапазоны, определяют частоты, модуляции и шифрования. Вскрывают это шифрование. Вскрывают принципы смены частот. Сегодня же никто не пользуется коммерческими рациями по открытой связи, потому что их засекают. Все стараются использовать станции с автоматической перестройкой частоты до 1000 раз в секунду.Для каждой станции задается определенный алгоритм определенными кодовыми последовательностями. Это затрудняет вскрытие даже незашифрованного канала. А если сверху на это накидывается серьезное шифрование, это сразу же обесценивает любой радиоперехват.Чем опасна РЭР? Тем, что она не видна. Японцы, например, были уверены, что никто их шифры не вскрыл. А потом оказалось, что их авианосное соединение, которое тихонечко пилит к Мидуэю, ждут американцы. То же самое происходит на СВО. Кто использует открытые эфирные каналы, тот себя выставляет напоказ.Кстати, сами украинцы отмечали, что наш массовый переход к проводным системам связи, которые вообще не секутся РЭР, затруднил им радиоэлектронную разведку. Они не вскрыли нашу систему обороны еще в 2023 году.- Сейчас эти проводные системы связи будут работать с помощью дронов на оптоволокне?- Дроны на оптоволокне просто развивают эту концепцию проводных систем – неких волноводов, по которым вы передаете сигналы защищенных каналов. По оптоволокну можно передавать большой объем данных, связанных с картинкой. А так это такой же принцип – спрятать сигнал внутрь волновода и не выпускать его наружу. Потому что при любом его выходе в эфир, даже если сигнал шифрованный, всегда есть смысл пеленгации.У средств РЭР есть направленная антенна. Когда вы ее развертываете, вы можете четко сказать: "В этом направлении сигнал усиливается. Значит, там находится передающая станция противника". Но вы только косвенно можете определить расстояние до станции на основании мощности сигнала. А если у вас есть две направленных антенны, вы можете методом триангуляции выяснить местоположение.А теперь задумайтесь над тем, насколько точна РЭР. На расстоянии в несколько десятков километров (килл-зона дронов) можно определить сигнал с точностью до 100 метров.- Неплохо, но хотелось бы поточнее.- Для ФАБ-3000 хватит. Никто не жалеет трехтонные бомбы на узлы управления или позицию дроноводов. Ударной волны в 50 метров в каждую сторону будет достаточно.Обе стороны понимают опасность РЭР и крайне ограниченно применяют средства РЭБ. Потому что РЭБ, которая активно подавляет помехи – это как новогодняя елка в лесу, которую гирляндами завесили и зажгли. Причем у средств РЭБ, в отличие от РЭР, есть серьезные ограничения.- По поводу РЭБ есть пара стереотипов. "Он не нужен, потому что глушит и свое, и чужое" и "Он бесполезен, потому что дроны регулярно частоты меняют".- Мы опять возвращаемся к РЭР. Сперва надо выяснить, на каких частотах работают вражеские дроны. В этом случае вы можете свои дроны сдвинуть по частоте. А средства РЭБ и работа в радиодиапазоне построена именно таким образом: если вы разделяете частоты, то заглушив одну частоту, вы никак не влияете на другую. И для дронов стараются выбирать частоты, которые вы глушите у противника, чтобы РЭБ не глушил все подряд.Конечно, дрон меняет частоту, но меняет ее по определенному алгоритму. Вскрыть эти алгоритмы – это задача РЭР. Эти данные передаются в РЭБ, и РЭБ может точно так же динамично менять частоты, подлавливая дрон на том, что он уходит на другую частоту. Набор частот тоже ограничен. И РЭБ используется. Без этого дрон не уничтожить и не направить за пределы объекта, который задан у него в памяти, если управление идет не по телесигналу, а по GPS.Да, сейчас есть проекты вроде тех, что сделал Иран: мины взрываются, когда над ними пролетает дрон. Но вы же должны не просто на какую-то "птицу" отреагировать, а на определенный шаблон звукового сигнала. Если вы слышите пропеллеры дронов, то подрывается мина. У нее кассетная боевая часть, направленная вверх, которая дрон уничтожает.А тратить на дрон ракету – нецелесообразно.Это соревнование "меча" и "щита продолжится". Радиоэлектронная борьба останется, потому что она позволяет большинство дешевых дронов на радиоканале убрать с поля боя. Именно для этого появились дроны на оптоволокне.Напомню, как это было в Курской области.Сначала дроны на оптоволокне вынесли большую часть украинского РЭБ (противник слишком халатно подошел к их сокрытию), а когда этот купол пропал, то полетели более дешевые дроны на радиоканале, которые начали выносить технику и логистику. Хотя в первый месяц киевский режим давил там все своим РЭБом.- И нам нужно сочетание РЭБ и РЭР, чтобы выносить вражеские дроны на каком-то узком участке?- Конечно. Нужна РЭР на высоком уровне, чтобы все знали о противнике. А по РЭБ у России одни из лидирующих позиций в мире. Даже те системы, которые попали в широкий доступ в экспортных вариантах, значительно превосходят западные разработки.- Насчет остального мира. По итогам визита Владимира Путина в Индию активно обсуждается военно-техническое сотрудничество между Москвой и Нью-Дели. Поставки Су-57 и С-500, а также переговоры о строительстве в Индии завода по производству "Ланцетов". Насколько я знаю, индийская армия и оборонка долгое время не могла определиться, какое вооружение ей ближе: натовское или наше. Удалось ли ей сделать окончательный выбор?- История военно-технического сотрудничества СССР/РФ и Индии насчитывает много десятилетий. Она показала сильные и слабые стороны индийской оборонки и армии, которые сейчас учитываются. А Су-57 рассматривается Индией с тем, что у индийской авиастроительной компании HAL есть большой опыт обращения с нашими истребителями Су-30 четвертого поколения.Напомню, что основные потери в майской войне с Пакистаном понесли не наши истребители Су, а французские "Рафали". Их посбивали китайские клоны С-300. К тому же, китайцы поставили на пакистанские истребители дальнобойные ракеты "воздух-воздух". И Су-57 нужен индийцам потому, что они изначально комплектуются дальнобойными ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Это ракеты на основе нашей Р-37, которая продемонстрировала запредельную дальность в 300 километров во время СВО, когда украинский истребитель был сбит в небе над Полтавской областью.То есть возможность Су-57 подойти на достаточно близкое расстояние для запуска ракеты "воздух-воздух" без собственного обнаружения (у него очень низкая эффективная площадь рассеивания, как у любой машины пятого поколения) – это точка интереса Индии.- Выходит, Су-57 нужен Индии в качестве воздушной компоненты ПВО.- Да. Это специфика современной войны.Конечно, гордость берет, когда Су-57 показывает красивые фигуры высшего пилотажа. Но большая часть воздушного боя сегодня проистекает на расстояниях в сотни километрах, когда пилоты видят друг друга как отметки на радаре. Из-за радиогоризонта прилетает ракета, которая разносит твой истребитель. Благодаря этому мы повыбивали немало украинских асов.Второй интерес Индии – это С-500. Их командующий ВВС четко сказал, что с помощью этой системы была создана зона запрета доступа. Это означает, что пакистанские ВВС даже не пытались зайти под купол защиты С-400, понимая, что это верная смерть. И, несмотря на серьезные потери индийской авиации, пакистанские летчики не смогли поразить ни одной цели на территории Индии, потому что Индию прикрывали С-400 от баллистических ракет и планирующих авиабомб.А С-500 – это не просто система ПВО большого радиуса действия. Это компонент комбинированной системы ПВО/ПРО. Понимая, что у Пакистана есть ядерное оружие, индийцам эти поставки нужны кровь из носу. В противном случае Пакистан, помня об успехах Ирана во время войны с Израилем, который пробил его ПВО массовым пуском баллистических ракет, будет развивать свою ракетную программу, чтобы нанести Индии непоправимый ущерб в случае войны.- И насчет "Ланцета". Не получится ли так, что пока завод будет достроен, этот дрон уже устареет?- Для нас "Ланцет" может устареть. Развивается система машинного зрения, искусственного интеллекта, наведения на цель. Но для остального мира он останется самым передовым оружием, поскольку с его помощью было поражено множество целей. Аналогичный "Ланцету" комплекс Switch Blade, несмотря на то, что на Украину передали несколько сотен таких дронов, не сработал. Так и не появилось ни одного внятного видео, как он попал по российскому танку. Следовательно, наш РЭБ эффективно давит эти Switch Blade.- А что нам может быть интересно из индийских вооружений? Мне лично запомнилась гаубица "Дхануш", которая бьет на 29-35 километров. Это вполне подходит для реалий СВО. Да, она 155-мм. Но ведь есть же у нас экспортный 155-мм вариант "Мсты" и боеприпасы к ней.- Бог войны на стороне больших батальонов. Так говорил еще Наполеон. Потом 20 век добавил к этому тяжелую артиллерию и ковровые бомбардировки, а 21 век добавил дроны. Большой батальон – это возможность развернуть любую систему в максимальном количестве унифицированных экземпляров с одинаковой баллистикой, снарядами и расчетами.Скажем, вышла из строя пушка. Артиллеристам дали другую. Им дали следующую, и они то же самое на ней делают. Это самое главное.А у ВСУ в полный рост вылезла проблема "Ноева Ковчега". У них количество 155-мм систем перевалило за два десятка. "Цезари, "Арчеры", "Богданы" в трех вариантах. М-777, про которую уже все забыли. Более того, несмотря на формальную унификацию натовского 155-мм боеприпаса, оказалось, что не для всех самоходок он подходит.Скажем, снаряд для "Панцергаубитце-2000" не подходит для "Цезарей". Каждый из них стреляет собственными снарядами. И даже если вы засунете снаряд из одной гаубицы в другую, у вас посыплется таблица стрельбы, зашитую в орудие.Помните, как нам рассказывают про современную артиллерию? "Подходит наводчик, нажал на клавиши, и орудие само стреляет". Но орудие само стреляет только тем снарядом, который откалиброван под это орудие. Я уже не говорю про запчасти, сорт масел и износ стволов.- Я понимаю, что у ВСУ серьезная проблема "зоопарка". Но мы же пользуемся северокорейскими "Коксанами" на 170 мм и советскими гаубицами М-46 на 130 мм, от которых в КНДР множество снарядов.- Конечно. Еще пользуемся северокорейскими РСЗО более серьезного калибра, чем наши "Грады". Но у этого тоже есть своя система поставок, которую наш союзник обеспечивает.Кстати, Китай сейчас перешел со 152 на 155-мм стандарт. Это заняло у него 15 лет. Для этого принципиально менялась структура логистики и обучения расчетов. Но и у них эти стандарты отличаются от натовских. Просто они поняли, что 155-мм калибр проще довести до большей точности.Это не значит, что 152-мм снаряд плох. Скорее, это как с железной дорогой. Мы же не собираемся перешивать всю колею на территории России с отечественной на европейскую. Легче вагонной паре поменять ширину колеи там и не мучиться.- Для меня было показательно, что одно из важных заявлений по СВО наш президент сделал именно в интервью индийским СМИ: "Россия освободит Донбасс и Новороссию военным или любым другим путем". А то было много спекуляций, что Индия будет настаивать на заморозке конфликта. Якобы ей кровь из носу нужно, чтобы российское оружие поставлялось ей, а не тратилось на Украине.— Это называется: "В огороде бузина, а в Нью-Дели дядька".Индия заинтересована в управляемой трансформации существующего миропорядка, который ее тоже не устраивает. С поворотом России на восток Индия получила то, чего у нее не было десятилетиями – дешевые энергоресурсы. Что такое энергоресурсы? Это возможность развивать свое сельское хозяйство. В Индии уже население больше, чем в Китае. Его надо кормить. А что такое энергия? Это больше удобрений, механизация и пестициды.Откуда это все взять? У США? Американцы сразу сказали: "Это не к нам. Может быть, продадим вам что-то, но по рыночной цене". А Россия обеспечивает достойную скидку на свои энергоресурсы, что позволяет Индии иметь конкурентные преимущество.Следовательно, Индия будет уважать позицию России о том, что она освободит Донбасс и Новороссию военным или дипломатическим путем.У нас есть минимальный пакет требований, который мы не обсуждаем. Это уже десять раз звучало, но западные страны с ослиным упрямством повторяют: "Давайте вы выйдете на границы 1991 года". Это же несерьезно. С таким же успехом мы могли бы вести переговоры о выходе России на границы 1914 года.Поэтому цели СВО будут достигнуты военным или любым другим путем.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Рамма: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград

