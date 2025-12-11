https://ukraina.ru/20251211/okhrana-ustranit-ego-ne-morgnuv-eksperty-i-politiki-ukrainy-ne-vidyat-khoroshikh-perspektiv-u-zelenskogo-1072891934.html

"Охрана устранит его, не моргнув". Эксперты и политики Украины не видят хороших перспектив у Зеленского

"Охрана устранит его, не моргнув". Эксперты и политики Украины не видят хороших перспектив у Зеленского

В экспертном сообществе обсуждают, уйдёт ли Зеленский сам или его уйдут, что это изменит в вопросе достижения мира. Думают и о том, каким будет этот мир для Украины.

Президент США Дональд Трамп практически вынес Зеленскому политический смертный приговор, считает бывший советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович*. Он напомнил в беседе с журналистом Александром Шелестом*, что президент США выразил своё разочарование в связи с тем, что глава киевского режима даже не прочёл мирный план.Что означает этот приговор? По мнению экс-советника ОП, если американцы прикрутят помощь Киеву, то "фронт завалится ускоренными темпами" и отвечать за это будет персонально Зеленский.Арестович* высказал уверенность в том, что скоро можно ожидать обнародования НАБУ новой порции из собрания "плёнок Миндича", где записан уже сам Зеленский. И сейчас он пытается договориться с европейскими лидерами о гарантиях личной безопасности, но те не станут ссориться из-за него с Трампом и гарантий не дают - "поэтому он (Зеленский — ред.) в панике".Зеленский добровольно от руля власти не уйдёт, считает военный эксперт Игорь Дудкин. Он в эфире одного из блогов дал понять, что в таком случае уход может быть и не вполне добровольным и посоветовал Зеленакому присмотреться к своей охране."Это же спецслужбисты Великобритании, они исполнят приказ руководства MI6 по его устранению просто-таки не моргнув. Не моргнув! Когда в Великобритании, в Лондоне поймут, что Зеленский уже не нужен. Он и так уже не нужен", - заявил военный эксперт.Дональд Трамп в интервью Politico сказал, что Зеленскому "придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, как они есть". Он пояснил, что Зеленский проигрывает, потеряно много земли - "и это очень хорошая земля...".Вообще, по словам президента США, дела у Киева идут не очень — и "сейчас самое время провести выборы"."Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия", - сказал Трамп.Уйдёт Зеленский или нет, а общество сейчас готовят к "похабному миру", считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире канала "Дикий Live", народу скажут, что виновны партнёры Киева — мол, подвели и предали.Он напомнил, что США не раз меняли свою позицию со сменой политической конъюнктуры. Вот и сейчас с Киевом никто дискутировать не собирается, выставляют ультимативные условия. Однако, добавил эксперт, есть нюансы - европейцы требуют от Зеленского ничего не подписывать.Вынужденно покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что Украине надо распрощаться с евроиллюзией и идти в сторону новых глобальных объединений - там и деньги, там и достаток, там и технологии, там будущее."Мы не договоримся с Европой. И когда мы им скажем, что они нас втянули в эту войну и мы им ничего не должны, им это очень не понравится. И нам придется за кого-то прятаться – и может быть, на тот момент армия в 800 тысяч нам очень даже и понравится. Что нам сделает (Европа – ред.)? Наверное, санкции по нам введут. Так они и так по нам их вводят – фермерам и т.д. Значит, мы свои ресурсы будем продавать в другую сторону… как один из вариантов", - сказал политик в очередном выпуске своего видеоблога, отвечая на вопросы зрителей.Мураев отметил, что технологии и деньги сегодня у Китая, "Европа не в состоянии финансировать даже украинский конфликт, который ей чрезвычайно выгоден".Но антироссийские санкции ударили по ЕС, все его благополучие было основано на дешевых ресурсах из РФ. Инвесторами восстановления Украины могут быть либо страны арабского мира, либо Китай, считает Мураев."Понятно, что судьбу Украины будут решать, в первую очередь, Россия и США, но вот восстановительный процесс – это, я думаю, вопрос дискуссионный, который будет обсуждаться в широком кругу, в том числе и со странами Персидского залива, потому что у них есть лишняя ликвидность…", - считает экс-нардеп.Он напомнил о высказывании Ротшильда - "Покупай, пока льётся кровь..." (британскому банкиру и финансисту Натану Ротшильду приписывают высказывание: "Покупай, пока на улицах льется кровь, даже если она твоя" - ред.) И добавил, что инвестиции, сделанные сразу в послевоенный период, всегда будут окупаться многократно.Мураев также отметил, что Китай тоже может внести свой вклад в восстановление Украины, отдельные проекты уже обсуждались – и "это будет самый интересный инвестор, потому что он придет без политических требований".Отвечая на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты Украины, он сказал, что "это может быть Голгофа". Вообще в истории остаются кровавые имена, а кого хорошего вы вспомните? Но в общем – будет видно.Как после войны поступить с радикальными группами, которые могут перейти к партизанской войне, такой поступил вопрос. Мураев ответил, что это будет огромный вызов. Ведь партизанить теперь могут и с помощью дронов…"Эта война поставит всё с ног на голову. Да, надо будет наводить порядок… Ничего сладкого после войны не будет", - сказал политик. Он добавил, что хочет многое сделать для Украины, но станет ли – не знает, все будет зависеть от обстоятельств.Как избежать гражданской войны после завершения конфликта? Мураев ответил на этот вопрос так – в его телеграм-канале есть формула мирного плана, "главное в этой формуле – как вернуть суверенитет стране и как создать равные для всех гарантии безопасности" (в том числе и для России).Мураев также отметил на важный момент, на который мало кто обращает внимание (а если и обращает, то молчит), касающийся нас всех. Сказал, что нас оболванивают платформы, оболванивает медиа-контент, оболванивают телесериалы и пр. Происходит "просто растворение мозгов в банке с кока-колой".По мнению политика, делается это вполне намеренно – глупыми легче управлять.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Главное — цифры. Грег Вайнер о подвохе Рубио и о том, кто поставит точку в переговорах по Украине"Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Зеленскому говорят: "Потеряешь страну". Эксперты и политики о трезвом подходе к происходящему"

