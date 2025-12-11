Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/evrosoyuz-khochet-vykupit-u-turtsii-rossiyskie-zrk-s-400-dlya-peredachi-kievu-1072931537.html
Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву
Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву - 11.12.2025 Украина.ру
Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву
В ЕС обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и передать их Украине. Об этом со ссылкой на осведомленный дипломатический источник 11 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-11T03:30
2025-12-11T03:30
новости
украина.ру
ес
турция
украина
сша
эрдоган
дональд трамп
нато
с-400 «триумф»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072931418_0:0:1353:762_1920x0_80_0_0_f1c3a0bcb2ba794e00a5e66cd9e373d6.jpg
"Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400", — рассказал агентству дипломат, знакомый с ситуацией.В настоящее время еврочиновники обсуждают возможность осуществить это в рамках помощи киевскому режиму."Для этого можно будет использовать общие деньги, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все-равно придётся что-то купить", — добавил источник.По его словам, продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о поставках истребителей F-35, которые были прерваны из-за покупки Анкарой российских ЗРК."Так или иначе, Турции придётся что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", — подытожил дипломат.В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого летом-осенью 2019 года в Турцию был поставлен полковой комплект ЗРК С-400, что вызвало большое недовольство США. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").В сентябре этого года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона.Американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак накануне призвал Турцию ради получения новейших истребителей отказаться от С-400.Ранее сообщалось, что, несмотря на публичную критику украинского руководства и мирные инициативы, президент США Дональд Трамп продолжает оказывать Киеву существенную военную помощь, включая поставки новейшего вооружения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
турция
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072931418_94:0:1294:900_1920x0_80_0_0_3bdb31659ba24c890d7d82dfe1b6e003.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, ес, турция, украина, сша, эрдоган, дональд трамп, нато, с-400 «триумф», f-35
Новости, Украина.ру, ЕС, Турция, Украина, США, Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО, С-400 «Триумф», F-35

Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву

03:30 11.12.2025
 
© РИА НовостиПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
В ЕС обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и передать их Украине. Об этом со ссылкой на осведомленный дипломатический источник 11 декабря сообщает РИА Новости
"Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400", — рассказал агентству дипломат, знакомый с ситуацией.
В настоящее время еврочиновники обсуждают возможность осуществить это в рамках помощи киевскому режиму.
"Для этого можно будет использовать общие деньги, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все-равно придётся что-то купить", — добавил источник.
По его словам, продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о поставках истребителей F-35, которые были прерваны из-за покупки Анкарой российских ЗРК.
"Так или иначе, Турции придётся что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", — подытожил дипломат.
В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого летом-осенью 2019 года в Турцию был поставлен полковой комплект ЗРК С-400, что вызвало большое недовольство США. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
В сентябре этого года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона.
Американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак накануне призвал Турцию ради получения новейших истребителей отказаться от С-400.
Ранее сообщалось, что, несмотря на публичную критику украинского руководства и мирные инициативы, президент США Дональд Трамп продолжает оказывать Киеву существенную военную помощь, включая поставки новейшего вооружения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руЕСТурцияУкраинаСШАЭрдоганДональд ТрампНАТОС-400 «Триумф»F-35
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву
03:10"Деньги как рычаг": Грег Вайнер объяснил, как Трамп использует НАТО в торговле с Россией
03:05Подавляющее большинство украинцев хотят заключить мирное соглашение — Трамп
02:44Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, летевший на Москву. Закрыты четыре столичных аэропорта
02:09Сводка событий за 10 декабря от канала "Украина.ру"
01:55Фронтовая сводка за 10 декабря от канала "Дневник Десантника"
01:35Росавиация ограничила полёты в десяти аэропортах. Дополнение по угрозам БПЛА в регионах России
01:11Силы ПВО уничтожили уже пять БПЛА, летевших на Москву — Собянин
00:51ВСУ начали массированную атаку БПЛА и ракет на регионы России. Сводка угроз к этому часу
00:27Администрация США задержала нефтяной танкер у побережья Венесуэлы
00:24Над Воронежем системой ПВО сбит воздушный аппарат
00:14В селе Кострино возле Мукачево горит мужской монастырь Украинской Православной Церкви
00:06Силы ПВО за три часа сбили 37 украинских БПЛА над регионами России
00:00Уровень бедности в России снизился до исторического минимума
23:36Британские СМИ готовят почву для прямого столкновения НАТО с Россией. Главные новости к этому часу
23:31Подразделения ВС РФ продвинулись в Яровой на Краснолиманском направлении и продолжают бои в Северске
22:38Для проведения международно-признанных выборов Украине требуется полгода подготовки
22:17Штурмовые подразделения ВС РФ развивают наступление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области
22:14В результате атаки беспилотников в Воронеже повреждены жилые дома и нарушено энергоснабжение
22:11Житель Запорожской области осужден на 15 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Лента новостейМолния