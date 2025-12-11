https://ukraina.ru/20251211/evrosoyuz-khochet-vykupit-u-turtsii-rossiyskie-zrk-s-400-dlya-peredachi-kievu-1072931537.html
Евросоюз хочет выкупить у Турции российские ЗРК С-400 для передачи Киеву
В ЕС обсуждают идею выкупить у Турции российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и передать их Украине. Об этом со ссылкой на осведомленный дипломатический источник 11 декабря сообщает РИА Новости
"Не так давно в кулуарах возникла идея, как элегантно помочь Турции решить свой конфликт с США, которые были до сих пор очень недовольны тем, что союзник по НАТО приобрел российское вооружение. Эта идея заключается в том, чтобы Европейский союз выкупил у Турции С-400", — рассказал агентству дипломат, знакомый с ситуацией.В настоящее время еврочиновники обсуждают возможность осуществить это в рамках помощи киевскому режиму."Для этого можно будет использовать общие деньги, и так предназначенные для закупок вооружения для Украины. На них все-равно придётся что-то купить", — добавил источник.По его словам, продажа С-400 поможет Турции вернуться к переговорам с США о поставках истребителей F-35, которые были прерваны из-за покупки Анкарой российских ЗРК."Так или иначе, Турции придётся что-то делать с С-400. Поэтому идея состоит в том, чтобы получить за них деньги, наладить отношения с США, вернуться к вопросу закупки F-35. С другой стороны Евросоюз также в этой ситуации будет выглядеть как меценат, а не как бухгалтер", — подытожил дипломат.В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов, в рамках которого летом-осенью 2019 года в Турцию был поставлен полковой комплект ЗРК С-400, что вызвало большое недовольство США. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35, аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").В сентябре этого года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган "сделает что-то" для Вашингтона.Американский посол в Турции, спецпредставитель президента по Сирии Томас Баррак накануне призвал Турцию ради получения новейших истребителей отказаться от С-400.Ранее сообщалось, что, несмотря на публичную критику украинского руководства и мирные инициативы, президент США Дональд Трамп продолжает оказывать Киеву существенную военную помощь, включая поставки новейшего вооружения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
