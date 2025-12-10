https://ukraina.ru/20251210/zelenskiy-obyavlyaet-o-gotovnosti-k-vyboram-razbiraemsya-v-farse-diktatora-s-ukrainaru-1072914472.html
Зеленский объявляет о "готовности к выборам". Разбираемся в фарсе диктатора с Украина.ру
Зеленский объявляет о "готовности к выборам". Разбираемся в фарсе диктатора с Украина.ру - 10.12.2025 Украина.ру
Зеленский объявляет о "готовности к выборам". Разбираемся в фарсе диктатора с Украина.ру
Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений, которые представил как готовность к компромиссам: от условного согласия на выборы до "мирного плана" и признаний... Украина.ру, 10.12.2025
2025-12-10T18:30
2025-12-10T18:30
2025-12-10T18:30
выборы
новости
крым
украина
трамп и зеленский
нато
владимир зеленский
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072914331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5f5ff7abb25a52a17fa04aa58e6bbb6.png
Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений, которые представил как готовность к компромиссам: от условного согласия на выборы до "мирного плана" и признаний по Крыму и НАТО. Редакция Украина.ру считает эти шаги политическим спектаклем, лишенным юридической силы и реального содержания.
крым
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072914331_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15a26aca1281daca96e996b8f8c985e5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
выборы, новости, крым, украина, трамп и зеленский, нато, владимир зеленский, видео, видео
выборы, Новости, Крым, Украина, Трамп и Зеленский, НАТО, Владимир Зеленский, Видео
Зеленский объявляет о "готовности к выборам". Разбираемся в фарсе диктатора с Украина.ру
Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений, которые представил как готовность к компромиссам: от условного согласия на выборы до "мирного плана" и признаний по Крыму и НАТО.
Редакция Украина.ру считает эти шаги политическим спектаклем, лишенным юридической силы и реального содержания.