Зеленский объявляет о "готовности к выборам". Разбираемся в фарсе диктатора с Украина.ру - 10.12.2025
Зеленский объявляет о "готовности к выборам". Разбираемся в фарсе диктатора с Украина.ру
Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений, которые представил как готовность к компромиссам: от условного согласия на выборы до "мирного плана" и признаний...
Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений, которые представил как готовность к компромиссам: от условного согласия на выборы до "мирного плана" и признаний по Крыму и НАТО. Редакция Украина.ру считает эти шаги политическим спектаклем, лишенным юридической силы и реального содержания.
Зеленский объявляет о "готовности к выборам". Разбираемся в фарсе диктатора с Украина.ру

18:30 10.12.2025
 
Владимир Зеленский выступил с рядом заявлений, которые представил как готовность к компромиссам: от условного согласия на выборы до "мирного плана" и признаний по Крыму и НАТО.
Редакция Украина.ру считает эти шаги политическим спектаклем, лишенным юридической силы и реального содержания.
Лента новостейМолния