"Штопают на живую нитку": Алексей Анпилогов про острый кризис кадров и управления в ВСУ

ВСУ страдают от нехватки подготовленных солдат, и на фронт всё чаще попадают необученные мобилизованные. Это приводит к хаосу в управлении и срывает все планы по реорганизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Эксперт привел мнение российских военных о противнике. "Сами бойцы говорят, что Украина на второстепенных направлениях ставит насильно мобилизованных без опыта и подготовки, которые просто сидят по опорникам", — сказал Анпилогов. Даже такие опорники, отметил он, опасны из-за дронов и пулеметов.Аналитик заявил, что у ВСУ не хватает ресурсов даже на ключевые участки. "А в район того же Гуляйполя больше батальона ВСУ никого не направляют. Туда иной раз какие-то сводные роты различных бригад перебрасывают", — отметил он. По его словам, структура украинской армии разваливается. "У ВСУ идет измельчение частей и подразделений, которые все больше напоминают сборную солянку... идет штопанье на живую нитку подразделений, которые между собой никак не связаны. Это грозит киевскому режиму потерей управления", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время" на сайте Украина.ру.О перспективах зимней кампании и наступлении ВС РФ — в статье Геннадия Алехина "Сможет армия России активно наступать зимой? Однозначно-да" на сайте Украина.ру.

