Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник

Когда говорят, что Трамп – это про деньги, то это не так. Трамп – это про большие деньги. А большие деньги – это большая система. Почему Трампу нужна большая геоэкономика и почему он не может уйти из евроатлантики, но должен уйти из Украины любой ценой? Потому что Украина – это не его точка затрат

Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Геннадьевич, после заявлений Владимира Путина о том, что в случае продолжения пиратства в Черном море Россия рассмотрит меры против судов из стран, которые помогают киевскому режиму, ситуация несколько успокоилась. Но не факт, что эти атаки не возобновятся. Как же мы будем на это реагировать?- Действовать нужно ассиметрично и очень аккуратно, как и верховный главнокомандующий. Любой симметричный ответ — это дестабилизация не только в Черном море, но и в Причерноморье. В этом не заинтересован никто, кроме двух сил: киевский режим и Великобритания. Хаотизация экономической деятельности в Черном море лежит даже не в текущей геополитической стратегии глобального Лондона, а исторической стратегии сетевизированной Британской империи. Нужно исключить Черное море из стабильного экономического оборота.Поэтому удары наносятся по нефтяной инфраструктуре на территории РФ. Обращу внимание, что по этой инфраструктуре транспортируется нефть, которую в Казахстане добывают крупнейшие американское компании.Война против Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — это война Лондона чужими руками против администрации Трампа. Американские нефтяники по части экологии, конечно, люди даже не прошлого, а позапрошлого века, но они все за Трампа. Потому что во время второго президентства Трампа над ними пролился золотой дождь. Эти инвестиции вывели их из состояния геоэкономических париев, в котором они пребывали при администрации коллективного Байдена.Сколько стран имеют возможность производить полупогруженные морские беспилотники с такой дальностью действия? У киевского режима беспилотные силы либо британского, либо французского производства. Даже у США беспилотники разработаны хуже, чем у Великобритании и Франции.Ранее я сформулировал, что европейцам нужен режим Зеленского без Зеленского. Прошло немного времени, и я могу сказать, что Запад согласен и на то, чтобы на месте режима Зеленского возник некий конгломерат сил. Потому что из токсичного режима это режим стал опасным. Сейчас его руками можно делать все, что угодно. В этот раз была абсолютно четко выражена географическая эскалация конфликта, но не в направлении России. Это было отмечено и реакцией Турции, которая обычно бывает очень обтекаемой, и реакцией США, которые понимают, что у них есть исторический шанс выскочить из конфликта на Украине, который больше может и не представиться. Это шаг к географической эскалации конфликта с целью срыва проектов мирного урегулирования. Так играли последний раз еще при Байдене, когда погибших от уклонившейся с курса украинской ракеты ПВО польских фермеров объявили убитыми в результате удара российского дрона.С тех пор прошло больше года. И этот случай географической эскалации конфликта в сторону страны НАТО, у которой сложные отношения с Россией и сложная роль в украинском конфликте.Еще тройку лет назад Турция была одним из главных поставщиков вооружения на Украину. Но это означает, что надежды удержать свой режим в нынешнем формате конфликта без эскалации у Зеленского нет. Надежды на новую зерновую сделку тоже нет, потому что просто нет зерна. А осуществлять махинации вокруг фиктивных поставок зерна после известного коррупционного скандала затруднительно.Поэтому можно рубить хвосты.- А готовы ли США и Трамп к этим надстройкам внутри прокси-конфликта, учитывая сигналы, которые сейчас посылаются?- Сейчас мы видим очень ограниченное число сигналов. Уже прошло некоторое время после почти пятичасовых переговоров в Кремле между Уиткоффом и Кушнером с Путиным и российскими экспертами. Так вот при всем моем скепсисе к США, значимых утечек из Вашингтона не было.Во-первых, переговоры действительно серьезные. Во-вторых, после последних сливов набросков плана гайки в Вашингтоне закрутили очень сильно. Единственное, аккуратно ножкой по ленточке прочертил Рубио в своем комментарии о предмете переговоров, но ножку сразу убрал. Его можно понять. Он обязан своей карьерой евроатлантистам и хочет показать, что он помнит добро, но сделать ничего не может. И даже он не решился на содержательные комментарии о переговорах.Трамп готов разговаривать по существу. Он не готов спокойно смотреть на попытки географического расширения конфликта. Тем более, Трамп находится в сложных геополитических танцах с Эрдоганом. Судя по тому, что пишут турецкие СМИ, то это плохо скрываемое бешенство. И попытка этой горизонтальной эскалации пошла ему в минус.Следующий вопрос вы правильно обозначили. Это значит, что в переговорном процессе нужно дополнительно прорабатывать тему безопасности в Черном море. И тут я не уверен, что Трамп готов расширить мандат переговоров. Это чувствуется по тому, как ведут себя Трамп и Уиткофф. Трампу важно выскочить из конфликта, сохранив возможность немного компенсировать расходы, которые понесла Америка. А для этого ему надо создать бизнес-среду, в которой без США нельзя было бы обойтись.Но я сомневаюсь, что сейчас у Трампа есть большие геополитические планы на Украину. Расширяться он явно не готов.- Вы правильно отметили насчет информации, которая дозированно утекает. Но, согласитесь, что все сливы у нас под вентилем, который кто-то откручивает и откручивает, когда надо. А если их не происходит, то, видимо, решается что-то серьезное. И сейчас сливов не было, чтобы в СМИ не попали новости про европейцев, которые обсуждались. Насколько прозрачна эта игра?- Нормальная дипломатия никогда не бывает прозрачной. То, что мы наблюдали ранее, когда через 15 минут до и после закрытых переговоров лидеров двух держав сливалось то, о чем они говорили – это несерьезно. Эпоха сверхпубличной дипломатии заканчивается, потому что начинается большой передел мира. Геополитическая и геоэкономическая трансформация – это то, о чем мы узнаем постфактум.Я еще не могу не сказать одну очень важную вещь.Одно из величайших достижений политической системы России – это именно туман войны. И мы, и противник узнаем о наших успехах на фронте через некоторое время после того, как они случились. Это снимает возможность внешних политических манипуляций, которыми занимались европейцы.Почему у Зеленского перестало получаться? Потому что он использовал туман войны в своих интересах. Он же еще летом рассказывал Трампу, как ВСУ окружили российские войска. Трамп ему поверил и потерял два месяца в надежде, что хотя бы часть из того, что Зеленский ему показывал на картах, является правдой. Оказалось, что почти ничего из этого правдой не является. Поэтому сейчас мы видим тотальное недоверие Трампа к Зеленскому.Повторюсь, туман войны на фронте играет в нашу пользу. Но Запад всегда был силен в тумане над геоэкономическими вопросами. Если Трампу удастся сохранить классическую западную бизнес-культуру, это будет опасный противник. Потому что они сперва договариваются, а потом мы уже узнаем о результатах.Из своего опыта несостоявшегося арабиста я могу сказать, что таким примером были Кэмп-Дэвидские соглашения от 1979 года о мире между Израилем и Египтом, про которые было объявлено после того, как они были заключены. Советское руководство, конечно, о чем-то догадывалось, но для него это стало неприятной неожиданностью. Именно в этом сила Запада.И когда говорят, что Трамп – это про деньги, то это не так. Трамп – это про большие деньги. А большие деньги – это большая система. Почему Трампу нужна большая геоэкономика и почему он не может уйти из евроатлантики, но должен уйти из Украины любой ценой? Потому что Украина – это не его точка затрат.Трамп не в высшей лиге бизнеса. По последним данным, его состояние оценивается в 6 миллиардов. По американским меркам это не очень большой масштаб. Но он свои деньги зарабатывал тяжким трудом, общаясь с тревожными людьми из нью-йоркской мафии. Он понимает, что Украина – это не его точка затрат. Ему нужна точка монетизации, которая его в рамках большой системы больших евроатлантических денег. Это он будет строить.Украина – это лишний элемент. Если там удастся отбить хоть что-то, то это уже успех. Он же хвастается, что перестал передавать вооружения бесплатно. Понятно, что это иллюзия. Трамп очень удивится, когда узнает, какие американские ведомства через кого бесплатно поставляют на Украину полусписанное имущество за малую долю. Но он частично приостановил работу прачечной, с которой США как система больших денег ничего не имела.Именно с этой точки зрения стоит воспринимать все его внешнеполитические усилия. Украина – не главное для него. Для него главное – энергетика, Ближний Восток и Арктика.- Выходит, операции НАБУ нужны были не только для давления на Зеленского, но инвентаризация этого пассива?- Конечно. Абсолютно с вами согласен.- Вы сказали, что для Украины было бы хорошо иметь киевский режим без Зеленского. Не для этого ли вернулся Залужный?- Украине безусловно нужно иметь такую систему государственных отношений, которую создал украинский олигархат.Этот режим паразитический по своей природе. Залужный, кто-то еще – это не имеет значения. Любое кадровое наполнение киевского режима в его нынешнем виде воспроизведет в еще худшем варианте эту паразитарность в отношении собственного населения. А в том, чтобы режим остался, но исчезли его проворовавшиеся представители, заинтересована, конечно, Европа. Если на Украине будет какой-то другой режим, это будет означать, что европейцы потеряли все деньги, которые вложили в Украину. И потеряли позже Трампа.Трампа-то найдет, где их отбить. Сланцевую дань он с европейцев возьмет. А с кого будут снимать европейцы? Вы правильно сказали, что Трамп уже начинает завинчивать этот вентиль. Он сразу не закрутится. Там еще будут ручейки и незаконный врезки. Но он уже большой вентиль американской помощи провернул. Уже просто так не получится закачивать туда миллиарды.Европейцы провернуть этот вентиль обратно не могут, потому что не понимают, где он находится. Они думают, что он находится в Брюсселе. Наверное, какой-то рычаг в Брюсселе есть. Но вот этот евроатлантический вентиль, через который выкачивались европейские деньги в поддержку киевского режима, находится в Нью-Йорке (штаб-квартира клана Клинтонов) или даже в Лондоне.И они должны понять, что и где повернуть.Кстати, Владимир Путин недавно сделал самое важное заявление по Украине, Европе и США. Он сказал, что допускает, что европейцы не остановятся. Хотя все эти четыре года конфликта в российском политическом руководстве думали, что европейцы остановятся у какой-то черты. И когда президент сказал, что "мы хоть сейчас готовы к войне с Европой", это была горькая правда. Полагаю, что для Путина это было тяжело, учитывая, что он специалист по Германии.То есть этот фантастический вариант перестал быть только фантастическим. И это проблема. Тем более, Европе, чтобы не скатиться к прямой конфронтации с Россией, нужно как раз найти этот вентиль. Надо прекратить бездумное финансирование этого нацистского режима на Украине и начать хоть какой-то диалог с Москвой. Но пока признаков к этому нет. Отсюда зацикленность Европы на сохранении киевского режима. Пусть даже без Зеленского. Главное, чтобы этому режиму не было жалко украинских граждан.- Уточню насчет Зеленского. Получается, механизм управления извне был создан таким образом, что важна не фигура, а сама система?- Конечно. И во главе системы должен был быть человек, который не задумывается о последствиях озвученных им решений. С этой точки зрения Зеленский был идеальной фигурой. Правда, кое-какие ошибки он все же допустил, решив, что он не марионетка.Да, он посадил "Карабаса-Барабаса" в тюрьму, но он не понимал, что "Карабас-Барабас" — это только промежуточное звено. Есть и другие, которые будут его дергать.Я много раз говорил и повторю еще раз. В иные десятилетия при том же Киссинджере (он у нас считается светочем политического реализма, хотя у него руки по локоть в крови) любой латиноамериканский диктатор, который сказал бы, что не надо бояться Линдона-Джонсона, был бы тут же обнулен ЦРУ, хотя спецслужбы и военные Линдона-Джонсона тоже не любили. Почему? Потому что этот диктатор поставил под сомнения не человека, а институт.Почему же киевский режим, если США хотят его сохранить, должен существовать без Зеленского? Потому что Зеленский решил, что у него существенно большая степень свободы, чем она у него была. И он сделал такие завихрения в западной политике, которые Запад не смог контролировать. А Западу на Украине нужен полностью контролируемый человек.Тот же Залужный будет исходить из того, что Зеленский был дурачком, а он нет, и он покажет, как нужно. Не факт, что у Залужного авторитет на Украине больше. Но то, что он в условиях постепенного отчаливания США получит гораздо больше свободы в отношениях с Европой, у меня сомнений нет.Посмотрим, как на Украине будут оживать люди, которых мы давно считаем политическими трупами. Нас ждут очень интересные открытия. Кстати, кое-кто может ожить и на территории РФ.

Александр Порунов

Александр Порунов

