Ростислав Ищенко: Трамп ведет против России войну на истощение, которая может закончиться крахом США

Разница между США и Европой лишь в том, что у США запас прочности выше. Америка – это действительно глобальная держава. Она может переносить усилия с европейского на тихоокеанский театр, а французы и немцы могут действовать только в Европе. Но цель у них одна и та же – измотать, истощить и задавить Россию

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, к каким долгосрочным последствиям может привести с атакой на российские танкеры у берегов Турции? После заявлений Владимира Путина о том, что в случае продолжения пиратства Россия рассмотрит меры против судов из стран, которые помогают киевскому режиму, ситуация несколько успокоилась. Но не факт, что эти атаки не возобновятся.- Последствия могут быть не только для судоходства в Черном море, потому что суда уже атакуют где попало. Это очень плохой пример, потому что остальные страны могут захотеть так же.Кто-то из читателей у меня спрашивал: "А как же хуситы? Они же тоже атаковали гражданские суда в Красном море". Это тоже был плохой прецедент. Но хуситы, который считают себя единственными законными политическими силами в Йемене, объявили войну Израилю и в рамках войны атаковали суда, которые шли в израильские порты. За это их бомбили. Шла обычная война. А в данном случае мы имеем дело с пиратством – с потоплением судов непонятно под чьим флагом.Сначала украинцы сказали, что это они, потом – что не они. Понятно, что в Черном море украинцы суда достать могут. А вот когда они говорят, что где-то в другом месте достали, то в это верится уже с трудом. А если доставать будут слишком много, то это уже точно не украинцы. И даже если у России не возникнет желание ответить симметрично, у кого-нибудь может возникнуть желание ответить симметрично, но под прикрытием. "Все равно подумают на Россию. Так почему же не потопить пару-тройку судов, идущих в британские порты". Потом будут топить не пару-тройку, а по 200-300.Все-таки морские дроны можно изготовить в простых условиях, а наведение их можно обеспечить даже без спутниковой группировки. Кстати, учитывая, что Илон Маск всем подряд продает "Старлинк", можно и со спутниковой группировкой. Никто потом не узнает, кто и как это дело наводил.И если по примеру хуситов атаковать суда во всех узких местах морских торговых путей, то всемирную морскую торговлю можно парализовать. Это приведет к тотальному разрыву экономических связей и регионализации мира. И это на пару десяток шагов приблизит нас к глобальной войне.Пока мы еще друг от друга серьезно зависим, приходится думать, к каким последствиям для нас приведет резкий шаг в сторону оппонента. Европа уже сделала несколько резких шагов и до сих пор не может в себя прийти. А если происходит полный разрыв экономических связей, каждый замыкается в своем кластере, начинает думать о себе и с подозрением смотрит на соседа.Допустим, с Китаем мы можем торговать по суше. А вот на других приходится смотреть как на баронов в соседнем замке, которые уже не друзья, а конкуренты. "Если мы вместе с ними не выступили против кого-то, пора выступать на войну против них".Это очень похоже на ситуацию, которую в свое время создали англичане, когда начали охоту за испанскими галеонами. Начали-то они, а потом этим делом занялись испанцы, французы, голландцы и португальцы. Мало того, что англичане сами начали страдать от этого пиратства, так потом еще англичане стали грабить англичан, потому что пиратам все равно, кого грабить. Это сначала ты корсар на королевской службе. Но патент выдают не всем и не всегда, потому что иногда наступает мир. И ты идешь всех подряд грабить на свой риск, потому что тебя все равно повесят, если поймают.- Думаете, сейчас дело тоже может дойти до каперских лицензий с правом нанести удар морским дроном по неугодному судну?- Сейчас даже хуже. Про пиратов знали, что они пираты. И каперы действовали под флагом своего государства. А здесь вообще неизвестно, кто атакует. Вроде бы и претензий ни к кому не предъявишь. И ответ тоже улетает неизвестно куда. А когда всем друг другу отвечают, но никто не признается, даже переговоры вести не с кем. И снизить эту эскалацию будет сложнее.- Насчет Европы. В своей статье ""Мур" против "мяу"" вы говорите об ошибочном взгляде лимитрофов (Польша и Прибалтика) на Россию на примере кошачьего прайда. Почему они так наглеют – вы объяснили. А почему так наглеют те же Франция и Германия? Они не видят реального усиления России? Есть ли ошибка в их позиции?- Они не наглеют. Они ведут себя так, как им положено – борются за статус великих держав, каковыми их признавали как минимум до конца 20 века. Неважно, достаточно ли у них военных и экономических возможностей, чтобы соответствовать этому статусу. Неважно, ошиблись ли они, когда поддержали США. Они заявили: "Мы выступаем с позиции международного права. Украина подверглась неспровоцированной агрессии, поэтому Россия должна вернуться на исходные позиции. Мы будем помогать Украине до тех пор, пока не добьемся этого". И если они сейчас передумают, то зафиксируют свое поражение.Если вы втянулись в такую игру, то даже если вы считаете, что первоначальный шаг был ошибочным, вы все равно продолжаете бороться за победу. Мы ведь тоже рассчитывали, что на Украине будет короткая военная операция, в результате которой там сменится правительство, и мы получим нейтральную страну. Но вышло по-другому и пришлось воевать до конца. Мы же не сказали: "Извините, погорячились. Мы не думали, что оно вот так получится". Поэтому Россия регулярно заявляет: "Цели СВО в любом случае будут достигнуты". России уже все равно, как к этому отнесется население Украины, кого оно поддержит и сколько в итоге его останется.Мы решаем свои государственные задачи, они решают свои. Мы ошибаемся, они ошибаются. Просто мы выигрываем этот кризис, а они проигрывают. Но их возможности еще не исчерпаны. Они рассчитывают, что на каком-то длительном промежутке времени отыграются.Запад не скрывает, что работает по одной же схеме - затянуть конфликт и дождаться, пока в России наступят социально-экономические сложности, потому что они считают себя устойчивее.- А почему они до сих пор считают себя устойчивее?- Потому что на их глазах Россия рухнула дважды – в 1917 и в 1991 годах примерно по одной же схеме. Скорее всего, они ошибаются. Но почему они не могут так думать, если так дважды произошло? Поэтому они делают ставку на войну на истощение, которая должна продолжаться как можно дольше.Кстати, Трамп, которого мы так любим, потому что он пинает Зеленского, тоже ведет с Россией войну на истощение. Только он заходит с другой стороны и пытается добиться, чтобы Индия и Китай перестали закупать у нас стратегические товары. Еще он пытается поставить под контроль всю Юго-Восточную Азию, включая территорию самого Китая, чтобы организовать полную блокаду России.Да, нахрапом с нами не получилось. Война на Украине и европейские санкции не сработали, потому что нашлись другие регионы, куда была перенаправлена российская торговля. Следовательно, надо закрыть России торговлю в тех регионах, на которые мы переориентировались. Трамп пытается это сделать.Разница между США и Европой лишь в том, что у США запас прочности выше. Америка – это действительно глобальная держава. Она может переносить усилия с европейского на тихоокеанский театр, а французы и немцы могут действовать только в Европе. Но цель у них одна и та же – измотать, истощить и задавить.- Как раз насчет США. Трамп под предлогом борьбы с наркокартелями закрыл воздушное пространство над Венесуэлой. Грозит спецоперацией, ударами и ликвидацией руководства страны. Другое дело, что все это длится уже несколько месяцев, но никаких активных действий США так и не предприняли. Только заявления и утопление судов. Почему тянут?- Насколько я знаю, Роман, вы недавно вернулись из Венесуэлы. США блокаду объявили, а вы туда-сюда летаете.У Трампа уже были похожие шаги, когда он пытался три авианосные группы послать к берегам КНДР, а потом рассказывал, как он любит Ким Чен Ына, хотя ни о чем с ним так и не договорился. И сейчас он пытается шантажировать не столько Мадуро, сколько венесуэльские элиты тем, что будут серьезные удары по Венесуэле (может быть, США даже нанесут какие-то удары), дабы они дали согласие поменять власть на американского гауляйтера.Ведь если Трамп поставить под контроль венесуэльскую нефть, он получит новый козырь на нефтяном рынке.Можно сколько угодно говорить, что венесуэльская нефть тяжелая и какая-то не такая, но российская нефть тоже не всех сортов. И когда вы ставите под контроль государство, которое считается первым в мире по запасам реально разведанных месторождений, вы уже можете влиять на мировые цены. Для США это важно, потому что они ведут борьбу с Россией, Китаем и Ираном.Трамп ведет последовательную политику. Вопрос лишь в том, сможет ли он добиться какого-то реального результата, прежде чем США сами начнут сыпаться. Действует он жестко и определенных успехов добился. Он заставил какое-то количество платить дань в виде новых торговых соглашений. Он уже заявил, что отменит НДС за счет своих успехов. Хотя дело тут не в успехах. Это популистский ход, потому что США давно живут в долг. Отменять налоги, когда у тебя бешеными темпами растет государственный долг – это не значит, что ты смог выиграть крупные экономические сражения.Тем не менее, Трамп пытается добиться некоей внутренней стабилизации в США, чтобы получить поддержку на выборах в Конгресс и для своего преемника на президентских выборах, а во внешней политике он пытается консолидировать вокруг США всех союзников, попутчиков и даже врагов. Просто у нас всегда был разный подход.Россия всегда старалась договариваться и убеждать, чтобы получить немногих, но долгосрочных союзников, на которых не надо тратить серьезные ресурсы. А США всегда стремились побеждать и насаждать. Скажем, мы не стали насаждать в Грузии свою власть, а США насаждали, даже если эту власть надо было держать на штыках и платить ей. Они исходили из принципа, который до определенного момента работал: "Мы сейчас заплатим. Но когда мы вас победим, вы заплатите за все".Потом это стало требовать быстрых побед. А когда быстрые победы стали невозможны и возник вопрос, ожидать ли хоть каких-то побед, США стали задумываться, а правильно ли они действуют. Из-за этого возник внутриполитический кризис между условным Трампом и Байденом, которые предлагают разные методы внешней политики, хотя цель у них одна и та же.США серьезно ослабели в плане ресурсов и в плане национального ресурса. Это дает нам основания считать, что в Америке возникнет внутренний кризис, который не позволит им проводить активную внешнюю политику. Но пока американцы пытаются нас обыграть. Шансы у них есть. Внутренний кризис в полной мере еще по ним не ударил. Во всяком случае, Трамп консолидировал вокруг себя американские элиты.В той же Венесуэле у него может ничего не получиться. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское.

