Психология наркомана. Обещать все ради дозы, а потом все забыть

Владимир Зеленский вертится как уж на сковородке. Договорился уже до того, что готов провести выборы, намекает на отказ от Крыма и НАТО и что он готов к энергетическому перемирию. Издание Украина.ру объясняет, почему таким заявлениям грош цена и что на самом деле за ними стоит

"Я готов к выборам"Парламентские и президентские выборы должны были пройти на Украине в 2023 и 2024 гг. соответственно, но они были отменены из-за военного положения.Согласно украинской конституции, во время военного положения запрещены выборы в Раду, про президентские не говорится ничего. При этом власти Украины ссылаются на отдельные законы, которые якобы дают им право не проводить выборы президента.По данным СМИ, требование провести выборы в 100-дневный срок после окончания боевых действий было одним из пунктов изначального мирного плана Дональда Трампа. Американский лидер на днях снова поднял эту тему, заявив, что Украине нужно провести выборы.Зеленский за это уцепился и вдруг объявил впервые о своей готовности провести выборы.Зеленский добавил, что лично он готов к выборам и будет ждать от парламентариев законодательных инициатив, которые откроют дорогу избирательной кампании.Во-первых, Трамп не говорил, что выборы нужно проводить прямо сейчас. Можно предположить, что он имел ввиду идею провести выборы уже после окончания боевых действий, как было записано в его плане.Зеленский же говорит о выборах именно во время военного положения. Далее он ставит условием их проведения обеспечение безопасности, которым должны заняться США и Европа.Какую такую безопасность он имеет ввиду? Очевидно, что гарантией полноценных выборов на избирательных участках должно быть, например, отсутствие воздушных тревог и воздушных атак. Как может на это может повлиять Запад? Теоретически может: поставить новые ракеты, закрыть небо над Украиной и т.д. Пойдут ли сейчас на это Соединенные Штаты? Вопрос риторический.Очевидно, что акцент на безопасности сделан не случайно, а для того, чтобы потом сказать западным партнерам – вы не обеспечили безопасность, поэтому выборов не будет. Зеленский понимает, что он скорее всего проиграет на выборах, поэтому в его интересах оттягивать их максимально долго."Мы реалисты"Глава правящего на Украине режима сейчас не в таком положении, чтобы резко отказывать Трампу, поэтому в ход идут самые разные ухищрения.Так, он сказал, что Киев готов к энергетическому перемирию, то есть к отказу от ударов по объектам энергетики, если на такой шаг пойдет Москва. Чуть больше двух месяцев назад Зеленский грозил российской столице блэкаутом, а теперь изъявляет готовность к перемирию.Помимо словесной игры в поддавки ради Трампа, энергетическое перемирие нужно Украине банально для того, чтобы пережить наступившую зиму, с чем уже сейчас имеются большие проблемы. Еще 2-3 массированных обстрела и у Киева не останется ресурсов для ремонта энергосистемы, заявил на днях директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко.Поэтому и появилась сейчас опять эта идея с отказом от нанесения ущерба энергетическим объектам. Россия уже объявляла такой мораторий в одностороннем порядке весной этого года сроком на 30 дней, однако в Киеве атаки не прекратили.Похожим образом обстоит дело и с другим заявлением Зеленского – о том, что Украину не ждут в НАТО."Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО - это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там", - сказал он.С одной стороны, Зеленский де-факто признал, что без отказа Киева от курса на вступление в Североатлантический альянс боевые действия не остановятся.С другой, можно вспомнить его же слова, сказанные в феврале этого года на эту же тему. Тогда глава киевского режима также допускал, что его страну не возьмут в НАТО, на что он предложил "создать НАТО на Украине". Имелось ввиду, что нужно вооружать ВСУ, создавать военное производство и разместить на Украине иностранные военные контингенты как будто Украина является частью Альянса.Очевидно, что Зеленский в очередной раз хочет ввести всех в заблуждение: говорить одно, а замышлять в реальности совсем другое."У нас сегодня нет сил на все это"Может оказаться, что ровно так получится и с Крымом, на "освобождение" которого, говорит Зеленский, у Украины "нет сил"."И скажу честно: "Да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого", - заявил он.Опять же, с одной стороны Зеленский завуалированно отказывается от идеи выхода на границы 1991 года, что уже можно счесть прогрессом, но следует ли ему верить?Военный телеграм-канал "Два майора" сомневается, что киевский режим оставит полуостров в покое. Авторы отмечают, что пассаж про Крым появился после визита Зеленского в Великобританию."Подобный "плач Ярославны" Зеленский уже проводил под кураторством англосаксов, потом устроил "Курскую авантюру". Вот и сейчас противник, выбивая наши РЛС на северо-западе Крыма и постоянно атакуя наши аэродромы старается навредить нашей ПВО, копит десантные катера и продолжает тренировки личного состава ССО и корпуса морской пехоты", - говорится в сообщении канала.Отмечается, что под давлением Вашингтона Киев может пойти на очередную самоубийственную пиар-акцию в виде высадки небольшого числа украинских бойцов на береговую линию Крыма и закрепление там в глубину на пару километров."В общем, явно есть косвенные признаки по подготовке операции, слоганом которой Киев явно может сделать "не з'їм, так понадкусиваю". А бездарно терять тысячи людей, как подопытных хомяков, Лондон научил Киев еще в Крынках Херсонской области", - комментирует канал "Два майора"."Эти деньги нам нужны"Вообще не случайно, что накануне этих заявлений Зеленский провел долгие консультации с лидерами европейских стран. Там ему наверняка посоветовали сбавить обороты и умаслить Трампа своей мнимой покладистостью.При этом есть понимание, что в текущей ситуации нельзя отказываться и от возможности как-то приостановить отступление ВСУ и приближающийся коллапс в энергетике, поэтому предлагается вариант с энергетическим перемирием, пробрасывается идея выборов под еще какое-нибудь перемирие и т.д.Не закрыт и вопрос денег. Зеленский ведет себя так, как будто он уже получил на руки новогодний подарок в виде российских замороженных активов."В любом случае, если война закончится, дай Бог, эти деньги нам нужны. Абсолютно справедливо для восстановления, как старт, потому что на восстановление нужно больше. Но как старт — это хорошие деньги, справедливые. Россия разрушила нас, должна тратить деньги на восстановление нашего государства. Поэтому закончится война — это восстановление, не закончится — это оружие, наша защита", - сказал он.Такое заявление уже содержит в себе установку на продолжение конфронтации, так как РФ не согласна с таким использованием своих же средств и видит этот вопрос совсем иначе.Украине и Зеленскому нужны деньги как наркоману доза, поэтому и пошел этот поток словесных уступок, которые никакими уступками, по сути, не являются. Даже если Зеленский всерьез готов к выборам, то деньги ему как раз и нужны к этим выборам. Это даст ему возможность показать хоть какой-то результат и представить это как победу Киева, которому Москва теперь платит репарации.Можно ожидать, что эта тактика давать любые обещания ради поддержки и затягивания времени, а потом хитрить и ничего не исполнять будет со стороны Зеленского продолжена. Тогда уже слово будет за Россией, которую такой сценарий вряд ли устроит.О том, какое влияние на украинскую экономику оказывают российские удары по энергетике - в материале издания Украина.ру Экономика Украины и война: электрическая децентрализация и европейские финансовые споры.

