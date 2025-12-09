Doha* как зеркало новой эпохи. Как мир освобождается от западных иллюзий и роль в этом процессе Трампа - 09.12.2025 Украина.ру
Doha* как зеркало новой эпохи. Как мир освобождается от западных иллюзий и роль в этом процессе Трампа
Американский журналист и наш автор Самуэль Трапп в своей новой статье рассказал о том, как в столице Катара в минувшие выходные, 6-7 декабря, прошел международный форум, на котором, по его мнению были четко обозначены не только новые приоритеты США, но и новые принципы мироустройства
2025-12-09T04:40
2025-12-09T04:40
Мир редко меняется громко. Обычно эпохи умирают тихо — в кулуарах, в залах для переговоров, в тональности аплодисментов, которые становятся вежливыми, но пустыми. Но на форуме в Doha в этом году перемена прозвучала отчётливо, как выстрел стартового пистолета. Весь старый западный нарратив — о моральном лидерстве, о праве "учить", о вечной роли США в роли мировой няньки — рухнул не под оглушительный крик, а под спокойный, уверенный тон новых мировых игроков.Я наблюдал это не как сторонний комментатор. Я наблюдал это как человек, который на протяжении десятилетий видит, как Вашингтон продаёт миру идеализм, за которым неизменно стоит цинизм. Doha стала моментом истины: наконец-то мир перестал бояться говорить правду, перестал искать разрешения, перестал подыгрывать иллюзиям западных политиков.И вот что особенно интересно: именно в Doha проявилась роль Дональда Трампа и его сына — не как разрушителей, а как участников нового мирового поворота, пусть и иногда неосознанно. Их прямота, их отказ играть в ритуальные игры западного истеблишмента — всё это неожиданно оказалось созвучно новой геополитической реальности.Чтобы понять, что произошло в Doha, достаточно было посмотреть на реакцию зала на разные выступления. Когда Хиллари Клинтон произнесла свою речь, она выглядела скорее как музейный экспонат: символ ушедшей эпохи, говорящий языком, который больше никто всерьёз не использует. Её слова об "агрессорах", о "необходимости американского лидерства", об "угрозе демократии" повисали в воздухе — не потому, что были оскорбительны, а потому что были пусты.Зал слушал вежливо. Но не верил. И это было главным унижением для западной дипломатии: больше никто не принимает как данность западный моральный авторитет. Слишком много ложных войн, слишком много разрушенных государств, слишком много лицемерия вокруг Украины и Газы.Запад говорит о "правилах". Остальной мир видит, что эти правила существуют только для других. Трамп и Дональд-младший: неожиданные символы нового реализмаПарадоксально, но факт: именно Дональд Трамп — человек, которого западная элита презирает — оказался первым американским политиком, инстинктивно почувствовавшим конец однополярного мира. Его внешнеполитическая доктрина — без лишних украшений, без дипломатического тумана — говорит ровно то, что мир хотел услышать от США последние 30 лет: Хватит войн, которые никто не может объяснить; хватит навязывать другим странам ваши ценности; хватит платить за амбиции тех, кто не знает, как жить собственными силами.Америка должна стать нормальной страной, а не империей. Сын Трампа в Doha это только усилил. Он говорил открыто, без масок, без искусственной "правильности", которую так любит западная пресса. Он говорил о деградации американской промышленности, о том, что Запад теряет энергию, теряет влияние и теряет самоуважение. Он говорил изнутри Америки, но звучал так, словно пересказывал то, что давно говорит Россия, Китай, Индия и весь глобальный Юг.И зал слушал. Не потому, что он Трамп. А потому, что его слова совпали с реальностью, которую прекрасно видит весь остальной мир. А Такер Карлсон в Doha сделал то, на что не способен ни один крупный западный журналист: он задал вопросы, за которые в США могут уничтожить карьеру.Он спросил эмира Катара прямым текстом — кто попросил их держать офис ХАМАС? Ответ был простым: США и Израиль. Тогда спросил о бомбардировке Doha во время переговоров. Эмир Катара подтвердил: да, Израиль нанёс удар, нарушив дипломатический протокол, и да — Трамп потребовал извинений. Он спросил о реконструкции Газы. Эмир ответил: "Мы не будем платить за разрушения, которых не совершали".Каждый из этих ответов был как брешь в стене западного нарратива. И главное — никто в Doha не испугался этих слов. Doha продемонстрировала: у западной прессы больше нет монополии на правду.Но самое громкое в Doha было не сказано вслух. Зеленского не пригласили. Два года западные правительства заставляли мир слушать о "самой важной войне планеты".Сегодня — миру это больше не интересно.Глобальный Юг устал от Украины.Устал от жалоб, от требовательности, от попыток представить региональный конфликт как борьбу света и тьмы. Это не цинизм — это честность. Мир видит, что война не закончится словами, и что "победа Украины" — это миф для западного избирателя, а не реальность.А тем временем, пока западные политики читают лекции, Путин в Индии дал интервью, которое стало идеологическим манифестом новой эпохи. Он спокойно разрушил каждый западный миф: СССР никто не собирается восстанавливать — не нужно, невыгодно, нереально; Россия не начинала войну — она завершила восьмилетнее западное игнорирование реальности Донбасса.Дальше прокомментировал что НАТО угрожает России — не потому, что Россия "параноидальная", а потому что НАТО — это инфраструктура США в чистом виде - Украина имеет право на выбор, но не на такой, который ставит под удар безопасность соседа.А также важно что он сказал о Моди. Россия и Индия — не союзники по необходимости, а партнёры по мировоззрению. Путин говорил не как человек, оправдывающийся перед Западом.Он говорил как лидер страны, которую невозможно изолировать.И Индия слушала — внимательно, уважительно, стратегически.Мир больше не вращается вокруг Запада. Doha показала: центры влияния сместились; у мира теперь несколько полюсов; страны больше не хотят быть объектами, они хотят быть субъектами; Запад может оставаться сильным, но уже не будет единственным.Россия, Индия, Китай, государства Персидского залива — все они формируют новую картину мира, где решают интересы, ресурсы и компетентность, а не громкие заявления о "ценностях".В этой картине мира Трамп и его сын — странным образом — становятся более понятными миру, чем Байден или Клинтон. Почему? Потому что они перестали лгать. Они перестали делать вид, что у Америки есть моральная миссия. Они говорят о силе, выгоде, переговорах, об интересах — то есть теми категориями, которыми живут реальные государства.Западу предстоит пережить культурный шок: мир больше не смотрит на него снизу вверх. Вопрос уже не в том, сможет ли Америка вернуть утраченную гегемонию. Вопрос в том, сумеет ли Америка вписаться в новый мир как нормальная страна, а не как упавшая империя, которая не принимает реальность.И Doha стала первой большой площадкой, где это прозвучало открыто. Не грубо. Не агрессивно. Не злорадно. А спокойно — как очевидный факт.Добро пожаловать в новую эпоху. Мир не стал менее опасным. Он стал менее терпимым к глупости, устал от пропаганды, устал от двойных стандартов, устал от западных политиков, которые говорят о "ценностях", а действуют исходя из лоббизма и интересов военно-промышленных корпораций.И на фоне этого усталого мира голоса в Doha — от Трампа и его сына до Qatar и Путина — прозвучали не как хаос, а как контуры новой системы, основанной на интересах, а не на иллюзиях.Doha стала сигналом. Путин в Индии стал подтверждением. И мир, кажется, впервые за долгое время перестал бояться назвать вещи своими именами.Справка издания Украина.ру*Дохийский форумДохийский форум, считающийся одним из ключевых мировых площадок Катара в сфере дипломатии и международной политики, объединяет лидеров и экспертов с целью обсуждения важнейших глобальных вызовов и выработки инновационных решений, ориентированных на конкретные действия.Форум, ежегодно проводимый в Дохе, столице Катара, направлен на укрепление международного диалога и сотрудничества по вопросам глобального управления, безопасности, экономики, развития и гуманитарных кризисов.Цель Форума – объединить заинтересованные стороны и укрепить сотрудничество ради более устойчивого мираВ 2025 году форум проходил в 23 раз, в нем приняли участие более 6 тыс. человек из более чем 150 стран.Автор статьиSamuel Trapp — американский Доктор Юриспруденция, политический аналитик и радиоведущий программы International Flavor. (Damradio.com/live; internationalflavor.com)Подробнее о новой Стратегии США - в статье Евгении Кондаковой "Трамп прислушался к тому, что Путин говорил в 2007 году. ЕС и Киев в ярости"
Сэмюэль Трэпп авторы
Самуэль Трапп
Все материалы
Американский журналист и наш автор Самуэль Трапп в своей новой статье рассказал о том, как в столице Катара в минувшие выходные, 6-7 декабря, прошел международный форум, на котором, по его мнению были четко обозначены не только новые приоритеты США, но и новые принципы мироустройства
Мир редко меняется громко. Обычно эпохи умирают тихо — в кулуарах, в залах для переговоров, в тональности аплодисментов, которые становятся вежливыми, но пустыми. Но на форуме в Doha в этом году перемена прозвучала отчётливо, как выстрел стартового пистолета. Весь старый западный нарратив — о моральном лидерстве, о праве "учить", о вечной роли США в роли мировой няньки — рухнул не под оглушительный крик, а под спокойный, уверенный тон новых мировых игроков.
Я наблюдал это не как сторонний комментатор. Я наблюдал это как человек, который на протяжении десятилетий видит, как Вашингтон продаёт миру идеализм, за которым неизменно стоит цинизм. Doha стала моментом истины: наконец-то мир перестал бояться говорить правду, перестал искать разрешения, перестал подыгрывать иллюзиям западных политиков.
И вот что особенно интересно: именно в Doha проявилась роль Дональда Трампа и его сына — не как разрушителей, а как участников нового мирового поворота, пусть и иногда неосознанно. Их прямота, их отказ играть в ритуальные игры западного истеблишмента — всё это неожиданно оказалось созвучно новой геополитической реальности.
Чтобы понять, что произошло в Doha, достаточно было посмотреть на реакцию зала на разные выступления. Когда Хиллари Клинтон произнесла свою речь, она выглядела скорее как музейный экспонат: символ ушедшей эпохи, говорящий языком, который больше никто всерьёз не использует. Её слова об "агрессорах", о "необходимости американского лидерства", об "угрозе демократии" повисали в воздухе — не потому, что были оскорбительны, а потому что были пусты.
Зал слушал вежливо. Но не верил. И это было главным унижением для западной дипломатии: больше никто не принимает как данность западный моральный авторитет. Слишком много ложных войн, слишком много разрушенных государств, слишком много лицемерия вокруг Украины и Газы.
Запад говорит о "правилах". Остальной мир видит, что эти правила существуют только для других. Трамп и Дональд-младший: неожиданные символы нового реализма
Парадоксально, но факт: именно Дональд Трамп — человек, которого западная элита презирает — оказался первым американским политиком, инстинктивно почувствовавшим конец однополярного мира. Его внешнеполитическая доктрина — без лишних украшений, без дипломатического тумана — говорит ровно то, что мир хотел услышать от США последние 30 лет: Хватит войн, которые никто не может объяснить; хватит навязывать другим странам ваши ценности; хватит платить за амбиции тех, кто не знает, как жить собственными силами.
Америка должна стать нормальной страной, а не империей. Сын Трампа в Doha это только усилил. Он говорил открыто, без масок, без искусственной "правильности", которую так любит западная пресса. Он говорил о деградации американской промышленности, о том, что Запад теряет энергию, теряет влияние и теряет самоуважение. Он говорил изнутри Америки, но звучал так, словно пересказывал то, что давно говорит Россия, Китай, Индия и весь глобальный Юг.
И зал слушал. Не потому, что он Трамп. А потому, что его слова совпали с реальностью, которую прекрасно видит весь остальной мир. А Такер Карлсон в Doha сделал то, на что не способен ни один крупный западный журналист: он задал вопросы, за которые в США могут уничтожить карьеру.
Он спросил эмира Катара прямым текстом — кто попросил их держать офис ХАМАС? Ответ был простым: США и Израиль. Тогда спросил о бомбардировке Doha во время переговоров. Эмир Катара подтвердил: да, Израиль нанёс удар, нарушив дипломатический протокол, и да — Трамп потребовал извинений. Он спросил о реконструкции Газы. Эмир ответил: "Мы не будем платить за разрушения, которых не совершали".
Каждый из этих ответов был как брешь в стене западного нарратива. И главное — никто в Doha не испугался этих слов. Doha продемонстрировала: у западной прессы больше нет монополии на правду.
Но самое громкое в Doha было не сказано вслух. Зеленского не пригласили. Два года западные правительства заставляли мир слушать о "самой важной войне планеты".
Сегодня — миру это больше не интересно.
Глобальный Юг устал от Украины.
Устал от жалоб, от требовательности, от попыток представить региональный конфликт как борьбу света и тьмы. Это не цинизм — это честность. Мир видит, что война не закончится словами, и что "победа Украины" — это миф для западного избирателя, а не реальность.
А тем временем, пока западные политики читают лекции, Путин в Индии дал интервью, которое стало идеологическим манифестом новой эпохи. Он спокойно разрушил каждый западный миф: СССР никто не собирается восстанавливать — не нужно, невыгодно, нереально; Россия не начинала войну — она завершила восьмилетнее западное игнорирование реальности Донбасса.
Дальше прокомментировал что НАТО угрожает России — не потому, что Россия "параноидальная", а потому что НАТО — это инфраструктура США в чистом виде - Украина имеет право на выбор, но не на такой, который ставит под удар безопасность соседа.
А также важно что он сказал о Моди. Россия и Индия — не союзники по необходимости, а партнёры по мировоззрению. Путин говорил не как человек, оправдывающийся перед Западом.
Он говорил как лидер страны, которую невозможно изолировать.
И Индия слушала — внимательно, уважительно, стратегически.
Мир больше не вращается вокруг Запада. Doha показала: центры влияния сместились; у мира теперь несколько полюсов; страны больше не хотят быть объектами, они хотят быть субъектами; Запад может оставаться сильным, но уже не будет единственным.
Россия, Индия, Китай, государства Персидского залива — все они формируют новую картину мира, где решают интересы, ресурсы и компетентность, а не громкие заявления о "ценностях".
В этой картине мира Трамп и его сын — странным образом — становятся более понятными миру, чем Байден или Клинтон. Почему? Потому что они перестали лгать. Они перестали делать вид, что у Америки есть моральная миссия. Они говорят о силе, выгоде, переговорах, об интересах — то есть теми категориями, которыми живут реальные государства.
Западу предстоит пережить культурный шок: мир больше не смотрит на него снизу вверх. Вопрос уже не в том, сможет ли Америка вернуть утраченную гегемонию. Вопрос в том, сумеет ли Америка вписаться в новый мир как нормальная страна, а не как упавшая империя, которая не принимает реальность.
И Doha стала первой большой площадкой, где это прозвучало открыто. Не грубо. Не агрессивно. Не злорадно. А спокойно — как очевидный факт.
Добро пожаловать в новую эпоху. Мир не стал менее опасным. Он стал менее терпимым к глупости, устал от пропаганды, устал от двойных стандартов, устал от западных политиков, которые говорят о "ценностях", а действуют исходя из лоббизма и интересов военно-промышленных корпораций.
И на фоне этого усталого мира голоса в Doha — от Трампа и его сына до Qatar и Путина — прозвучали не как хаос, а как контуры новой системы, основанной на интересах, а не на иллюзиях.
Doha стала сигналом. Путин в Индии стал подтверждением. И мир, кажется, впервые за долгое время перестал бояться назвать вещи своими именами.
Справка издания Украина.ру
*Дохийский форум
Дохийский форум, считающийся одним из ключевых мировых площадок Катара в сфере дипломатии и международной политики, объединяет лидеров и экспертов с целью обсуждения важнейших глобальных вызовов и выработки инновационных решений, ориентированных на конкретные действия.
Форум, ежегодно проводимый в Дохе, столице Катара, направлен на укрепление международного диалога и сотрудничества по вопросам глобального управления, безопасности, экономики, развития и гуманитарных кризисов.
Цель Форума – объединить заинтересованные стороны и укрепить сотрудничество ради более устойчивого мира
В 2025 году форум проходил в 23 раз, в нем приняли участие более 6 тыс. человек из более чем 150 стран.
Автор статьи
Samuel Trapp — американский Доктор Юриспруденция, политический аналитик и радиоведущий программы International Flavor. (Damradio.com/live; internationalflavor.com)
Подробнее о новой Стратегии США - в статье Евгении Кондаковой "Трамп прислушался к тому, что Путин говорил в 2007 году. ЕС и Киев в ярости"
