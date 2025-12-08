https://ukraina.ru/20251208/tramp-prislushalsya-k-tomu-chto-putin-govoril-v-2007-godu-es-i-kiev-v-yarosti-1072808084.html

Трамп прислушался к тому, что Путин говорил в 2007 году. ЕС и Киев в ярости

Мало того, что американский лидер перестал делать акцент на конкуренции с Москвой, он демонстрирует, что разделяет взгляды своего российского коллеги Владимира Путина насчёт расширения НАТО и неприемлемости однополярного мира

Опубликованная 5 декабря Стратегия национальной безопасности США, первая за второй период правления президента Дональда Трампа, до сих пор в центре внимания мировой общественности.Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung делает акцент не просто на том, что подход Вашингтона к Москве изменился, сколько на сходстве риторики документа с тезисами исторической речи президента РФ Владимира Путина, произнесённой аж 18 лет назад."Россия больше не рассматривается как угроза – совсем наоборот. Новая стратегия безопасности Трампа следует путинской идее многополярного мира. Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должна продолжать вечно расширяться. Стратегия читается как американский ответ на выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Тогда российский президент критиковал "монополярное" правление США и продвигал "многополярный мировой порядок", - пишет издание.НАТОДействительно, американский документ гласит, что политика США в отношении Европы должна ставить в приоритет то, что "нужно покончить с восприятием НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвратить превращение этого в реальность".А президент России в своей речи в Мюнхене сказал: "Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия".Расширение Альянса на протяжении последних трёх 10-летий происходило в сторону границ РФ. В связи с чем Путин в своей речи отметил, что у Росси есть справедливое право откровенно спросить "против кого это расширение?" и "что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска Варшавского договора?". А чтобы освежить в памяти присутствующих события тех времён, привёл цитату из выступления в Брюсселе 17 мая 1990 года Манфреда Вёрнера, на тот момент генерального секретаря НАТО, - "Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ даёт Советскому Союзу твёрдые гарантии безопасности".Собственно, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским рубежам и стало одной из причин, вынудивших Москву начать военную спецоперацию на Украине после того, как и США, и Североатлантический Альянс проигнорировали предложения РФ в конце 2021 года заключить соглашения о взаимных гарантиях безопасности, включающих пункт об отказе от членства Украины в НАТО. А теперь нынешний американский президент Трамп голову ломает, как же положить конец этому конфликту, корни которого уходят очень и очень глубоко в прошлое."Возможное вступление Украины в НАТО, похоже, уже снято с повестки. Согласно новой стратегии безопасности, альянс "больше не должен постоянно расширяться", - к такому выводу приходит Neue Zürcher Zeitung.Господство СШАНынешняя стратегия нацбезопасности Соединённых Штатов в корне отличается от тех, что разрабатывали при предыдущих президентах, и даже от той, что была в первый срок правления Трампа, в которой много внимания уделялось конкуренции Вашингтона с Москвой и Пекином. Для наглядности: в новом плане Россия упомянута 10 раз, Китай – 21, а Европа – целых 49.С первых же строк документа объясняется, "как американская "стратегия" сбилась с пути". Да, прямо так и написано."После окончания холодной войны американские элиты, занимающиеся внешней политикой, убедили себя, что постоянное господство США над всем миром отвечает наилучшим интересам нашей страны. Однако дела других стран нас интересуют только в том случае, если их деятельность непосредственно угрожает нашим интересам", — говорится в документе.Далее идёт признание, что элиты сильно просчитались насчёт готовности США вечно нести на своих плечах глобальное бремя, которое, по мнению американского народа, никак не связано с национальными интересами, а конкретнее – одновременно обеспечивать функционирование собственного государства и оказывать всестороннюю помощи другим странам."Они сделали чрезвычайно ошибочную и разрушительную ставку на глобализм. Они позволили союзникам и партнёрам переложить расходы на оборону на плечи американского народа, а иногда и втянуть нас в конфликты и противоречия, имеющие важное значение для их интересов, но второстепенные или не имеющие отношения к нашим собственным. И они привязали американскую политику к сети международных институтов, многие из которых движимы откровенным транснационализмом, который явно стремится уничтожить суверенитет отдельных государств", - гласит стратегия.Именно об этом и предупреждал Путин, когда говорил в Мюнхене о том, что предложенный после холодной войны однополярный мир, как бы ни украшали этот термин, в конечном итоге означает на практике только одно: это мир одного хозяина, одного суверена, и в конечном итоге это губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.Российский лидер тогда выразил уверенность, что однополярная модель для современного мира не только неприемлема, но и вообще невозможна."Прошли времена, когда США, подобно Атланту, удерживали на себе весь мировой порядок. Среди наших многочисленных союзников и партнёров десятки богатых и образованных стран, которые должны взять на себя главную ответственность за свои регионы и внести гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону", - постановила стратегия нацбезопасности США.Сотрудничество России и ЕвропыВ качестве приоритетов своего политического курса касательно Европы Вашингтон видит предоставление ей возможности самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединённых суверенных государств, проведение переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией.И тут же американская сторона делает ремарку: урегулирование отношений РФ и Европы потребует значительного дипломатического участия США. Амбиции Трампа войти в историю в роли миротворца – на лицо. Это, конечно, не положить конец вооружённому противостоянию, но всё же аргумент, которым с гордостью можно козырнуть, а 47-й президент США такой возможности не упустит никогда, тем более, в контексте приближения к заветной Нобелевской премии мира.А что говорил Путин в 2007 году, когда Европа, ещё не охваченная эпидемией русофобии, сотрудничала с Москвой?"Я лично очень часто слышу призывы к России со стороны наших партнёров, в том числе и со стороны европейских партнёров, играть более и более активную роль в мировых делах. В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнёрами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех", - заявил он в Мюнхене.Но вот насколько сегодняшнюю Европу, ломающую голову над тем, как сорвать мирные инициативы Трампа по Украине и украсть замороженные российские активы, можно рассматривать как ответственного и самостоятельного партнёра – это вопрос.Новая стратегия нацбезопасности США не может не импонировать России, поскольку в ней говорится о необходимости диалога и выстраивания конструктивных, добрых отношений: а это абсолютно соответствует нашему видению, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос журналистов, насколько можно доверять американской стратегии нацбезопасности, он ответил, что при устранении имеющихся раздражителей, перед РФ и США может открыться перспектива для реставрации двусторонних отношений и вывода их из достаточно глубокого кризисного состояния, однако опасения по поводу того, что с приходом к власти в Штатах другой администрации изменится подход к взаимодействию с Москвой, есть всегда, добавил Песков.Вот кто точно не разделяет оптимизма России, так это Евросоюз и Киев.Не слишком дипломатичным, как написало Politico, получился ответ посла Украины в США Ольги Стефанишиной на вопрос корреспондента издания о том, подорвёт ли стратегия нацбезопасности США, в которой говорится о "цивилизационном упадке" Европы, доверие к американской внешней политике на континенте."Конечно, подорвала. Вкупе с довольно прямолинейными заявлениями об отсутствии у американцев интереса к Украине", - заявила глава дипмиссии.У целого ряда чиновников ЕС документ вызвал ярость, сообщает Politico. Они сочли положения стратегии, касающиеся Евросоюза, очень тревожными, однако всё, что могут сделать в этой ситуации европейские лидеры, - это лишь символические дипломатические протесты, поскольку Трамп слишком силён.Политики Старого Света прекрасно осознают, что новая линия Вашингтона может радикально изменить всю архитектуру европейской безопасности: если США сокращают политическое вовлечение и подталкивают ЕС к самостоятельности, то именно Европа будет вынуждена заново выстраивать баланс сил, причём в момент, когда ресурсы истощены, а внутренние кризисы усугубляются.Формально лидеры ЕС продолжают демонстрировать союзническую лояльность, но за закрытыми дверями, по сведениям Politico, обсуждают, готов ли континент к эпохе, в которой Америка больше не хочет быть “гарантом европейской стабильности”? Европа не понимает, что делать дальше, когда Штаты меняют правила игры.Подробнее о стратегии читайте в статье Юрия Милославского Спор о манифесте президента Трампа: кто кого?

