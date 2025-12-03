https://ukraina.ru/20251203/kamkin-o-sudbe-zamorozhennykh-aktivov-evropeytsy-budut-delat-vse-chtoby-ikh-sebe-zapoluchit-1072531072.html

Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"

Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить" - 03.12.2025 Украина.ру

Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"

Вопрос конфискации замороженных российских активов в Европе перешел в практическую плоскость. Европейские политики открыто заявляют, что это жизненно важно для их экономики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин

2025-12-03T04:30

2025-12-03T04:30

2025-12-03T04:30

новости

европа

россия

фридрих мерц

украина.ру

украина

активы

замороженные активы

экономика

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060964341_0:235:1024:811_1920x0_80_0_0_b234b7c0442e690eca3cb361830879a5.jpg

Комментируя вопрос журналиста о том, пойдет ли Европа на конфискацию российских активов и какими могут быть последствия, Камкин дал однозначный ответ. Эксперт подчеркнул серьезность такого сценария. "Поэтому в качестве негативного сценария это надо рассматривать всерьез", — констатировал Камкин.Дополняя свою мысль, политолог напомнил о прямой заинтересованности европейских стран. "Европейцы прямо говорят, что Украина должна продержаться до 2027 года", — сказал он, указывая на долгосрочные планы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".

европа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, фридрих мерц, украина.ру, украина, активы, замороженные активы, экономика, война, ес, евросоюз, деньги, аналитики, аналитика, украина аналитика, дзен новости сво, украина.ру дзен