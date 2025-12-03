Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить" - 03.12.2025 Украина.ру
Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"
Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить" - 03.12.2025 Украина.ру
Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"
Вопрос конфискации замороженных российских активов в Европе перешел в практическую плоскость. Европейские политики открыто заявляют, что это жизненно важно для их экономики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
Комментируя вопрос журналиста о том, пойдет ли Европа на конфискацию российских активов и какими могут быть последствия, Камкин дал однозначный ответ. Эксперт подчеркнул серьезность такого сценария. "Поэтому в качестве негативного сценария это надо рассматривать всерьез", — констатировал Камкин.Дополняя свою мысль, политолог напомнил о прямой заинтересованности европейских стран. "Европейцы прямо говорят, что Украина должна продержаться до 2027 года", — сказал он, указывая на долгосрочные планы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
Камкин о судьбе замороженных активов: "Европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить"

04:30 03.12.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Вопрос конфискации замороженных российских активов в Европе перешел в практическую плоскость. Европейские политики открыто заявляют, что это жизненно важно для их экономики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин
Комментируя вопрос журналиста о том, пойдет ли Европа на конфискацию российских активов и какими могут быть последствия, Камкин дал однозначный ответ.

"Что касается активов, то европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить, — заявил политолог. — [канцлер Германии Фридрих] Мерц прямо говорит, что вопрос конфискации российских активов жизненно важен для европейской экономики", — заявил он.

Эксперт подчеркнул серьезность такого сценария. "Поэтому в качестве негативного сценария это надо рассматривать всерьез", — констатировал Камкин.
Дополняя свою мысль, политолог напомнил о прямой заинтересованности европейских стран. "Европейцы прямо говорят, что Украина должна продержаться до 2027 года", — сказал он, указывая на долгосрочные планы", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров и ситуации на Украине: "Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине".
