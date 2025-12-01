https://ukraina.ru/20251201/1072461649.html

Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков

США крайне важно до рождества продемонстрировать серьезные и системные подвижки по Украине. Если этого не будет, то можно ожидать либо относительного самоизолирования от данной тематики, либо перехода Трампа на позиции Байдена и усиления поддержки украинской стороны, либо же усиления давления на Украину с целью смены политического руководства

2025-12-01T14:59

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр КамкинРанее Марк Рубио, по итогам встречи между делегациями США и Украины в Майами, заявил, что переговоры были продуктивными, однако "предстоит еще много работы". Это означает, что Стивен Уиткофф летит в Москву с сырым планом относительно перспектив мирного урегулирования. А тем временем Владимир Зеленский поехал в Париж к Эммануэлю Макрону, чтобы в очередной раз заручиться политической поддержкой властей Европы.- Александр Константинович, учитывая эти вводные, как дальше будут развиваться сражения на дипломатическом фронте?- Рубио делает хорошую мину при плохой игре. На самом деле переговоры не закончились ничем конструктивным. И Уиткофф летит в Москву с сырым планом только потому, что не поехать он не мог. Все-таки его визит был многократно анонсировал Трампом и другими. Скорее всего, нас ждут ритуальные переговоры для сохранения лица и России, и США, потому что признавать тупиковость ситуации ни одна из сторон не хочет. Будут общие слова, но прорывов ожидать не стоит. И если этот переговорный трек не будет прекращен по инициативе США, он затянется еще на несколько месяцев.- При каких условиях США могут свернуть этот переговорный трек?- Трамп может сказать, что его не устраивает позиция и той, и другой стороны (России и Украины), а потом окончательно переключиться на решение внутренних американских проблем, потому что приближаются выборы в Конгресс. США крайне важно до рождества продемонстрировать серьезные и системные подвижки. Если этого не будет, то можно ожидать либо относительного самоизолирования от данной тематики, либо в качестве жеста возмездия перехода Трампа на позиции Байдена и усиления поддержки украинской стороны, либо же усиления давления на Украину с целью смены политического руководства. Все-таки последние инциденты с атакой на танкеры показывает, что украинское руководство не прислушивается к голосу разума и в прямом смысле торпедирует переговорный процесс.- Мы ведем переговоры с Трампом, потому что рассчитываем, что он может волевым решением прекратить этот конфликт? Или они нам нужны, чтобы США признали наши приобретения по Украине по итогам СВО?- Мы ведем переговоры с Трампом из вежливости и из-за того, что внутри России интересы различных групп влияния (бизнес или политики) неоднородны. Высшему руководству страны приходится лавировать и учитывать интересы тех, кто заинтересован в скорейшем налаживании экономических отношений с США и Европой. Но поскольку политическая цена такого налаживания слишком велика, идет медленное движение по приведению позиций сторон к общему знаменателю.- Вы упомянули нападение на танкеры у берегов Турции. Перерастут ли они в полноценное пиратство против нашего "теневого флота"? Пойдет ли Европа на конфискацию российских активов, несмотря на то, что это приведет для нее к тяжелейшим последствиям?- Пиратство уже началось. Я уверен, что катера запускались при прямом участии англичан. Вы же знаете, что в Одессе находится центр командования и управления морскими беспилотниками. Случаев пиратства будет еще больше, если, конечно, из Вашингтона Зеленскому не прилетит по шапке так, что нужно будет полностью заменять украинское руководство.В интересах британцев – максимальная эскалация конфликта. В интересах киевского режима – не просто остаться у власти, но и с деньгами. В интересах США – максимальные экономические преференции получить. Поэтому подобные инциденты будут повторяться.Что касается активов, то европейцы будут делать все, чтобы их себе заполучить. Мерц прямо говорит, что вопрос конфискации российских активов жизненно важен для европейской экономики. Поэтому в качестве негативного сценария это надо рассматривать всерьез.- Как оцениваете перспективы зимней кампании на фронте? Есть ли у нас шанс, что за это время армия России поставит ВСУ на грань поражения, а режим Зеленского – на грань краха?- В целом динамика развивается в пользу российской армии. После того, как будут прорваны укрепрайоны в Донбассе, продвигаться будет попроще. Также я бы ожидал активизации нашего наступления в Харьковской и Сумской областях, чтобы создать новые реалии на поля боя. А что касается Зеленского, то тут есть три варианта развития событий.Первое. Он получает от США ярлык на княжение, пожертвовав некоторыми одиозными личностями вроде Ермака.Второе. Происходит попытка военного переворота со стороны ВСУ или нацбатальонов, которые недовольны поражениями Зеленского на фронте. Это может привести к атомизации Украины, к появлению целого ряда полевых командиров и реализации сомалийского сценария.Третье. Управляемый транзит власти с заменой Зеленского на Залужного или Буданова* с еще более очевидным режимом внешнего управления на Украине и затягивании конфликта еще на пару лет.Европейцы прямо говорят, что Украина должна продержаться до 2027 года.*Признан в России экстремистом и террористом.Также по теме - в интервью Дмитрия Евфставьева: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине

