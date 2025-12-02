https://ukraina.ru/20251202/iz-geroya-v-utoplenniki-aleksandr-sosnovskiy-o-buduschem-zelenskogo-i-variantakh-okonchaniya-voyny-na-1072485315.html

Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине

Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине - 02.12.2025 Украина.ру

Из героя в утопленники. Александр Сосновский о будущем Зеленского и вариантах окончания войны на Украине

Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, политолог Александр Сосновский прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского кризиса, в частности объяснил позицию Европы, которая не готова мириться с миром на Украине.

2025-12-02T06:06

2025-12-02T06:06

2025-12-02T08:56

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

бундесвер

нато

переговоры

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/17/1041121436_67:14:831:444_1920x0_80_0_0_5c9e6e5ef7f2b5247739a493b65bf9f6.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. Он также отметил, что Европа ведёт хитрую иезуитскую политику и боится перейти "красные линии" в противостоянии с Россией.Владимир Зеленский в ходе встречи с Эммануэлем Макроном созвонился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила 1 декабря пресс-служба Елисейского дворца. Ранее во Флориде прошли переговоры США и Украины.— Александр, как вы оцениваете процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине?— Думаю, процесс идёт по двум колеям. С одной стороны, это Соединенные Штаты Америки и Россия, которые пока непонятно в каком объеме и контексте нашли общий язык. Но ясно, что оба лидера, и Трамп, и Путин, хотят найти выход из сегодняшнего тупика. У каждого есть свои предложения, которые можно обсуждать.Вторая колея идет параллельно первой, никак не стыкуясь с её движением вперед. Это Европа и Украина, которых не устраивают никакие договоренности, и они будут делать все для их расстройства.Для стран Европы в этом есть большой смысл, поскольку они свою промышленность фактически поставили на производство систем вооружения, на развитие армий. Если сейчас будет установлен мир или перемирие (не играет роли, как это будет называться), это запустит рецессивное развитие экономики — не только для Германии, но для всей Европы. Поэтому последняя заинтересована в том, чтобы война продолжалась, и достаточно долго.При этом европейцам важно не перейти “красные линии”, чтобы не оказаться втянутыми в прямое боестолкновение [с Россией]. Поэтому Европа ведёт хитрую иезуитскую политику: с одной стороны, говорит "да-да, мы за мир"; с другой стороны, пытается найти любые средства и методы для того, чтобы не дать странам между собой договориться.В этом же ключе идут вбросы: 30 ноября The Телеграф опубликовал колонку Валерия Залужного, который выступил с явно провокационной инициативой: “А давайте мы в качестве гарантий безопасности для Украины разместим там ядерное оружие”. Понятно, что никто этого сделать не сможет, да и пойдет на такие действия.— Почему?— Во-первых, нет такого оружия, которое можно было бы разместить на Украине — ни у Франции, ни у Англии. И даже если бы оно было, они не позволят его установить на украинской территории. Американцы тоже на это не пойдут. Они отказываются сейчас от поставок даже других видов, конвенционных, вооружений — а разговоры о ядерном оружии США для Украины исключены.Что касается ссылок на Будапештский меморандум, они не имеют под собой никакой основы. Напомню, что этот меморандум, подписанный четырьмя сторонами, не предусматривал в том числе развития ситуации против России. То есть подразумевал нерасширение НАТО, и различных внеблоковых ситуаций. Все это изменилось не в пользу России, в том числе пошло по линии военного давления на нее.Представить себе, что кто-то сейчас согласится на размещение ядерного оружия на Украине невозможно, поскольку тогда она станет первой целью для превентивного удара со стороны России. И Украина перестанет существовать, так же как и другие страны, которые в этом будут принимать участие.— Какие вы видите сценарии развития украинского кризиса и его завершения?— Развитие украинского кризиса, образно говоря, может привести к двум исходам. Первый — это подписание договоренности между США и Россией — даже если Европа и Украина будут против. То есть Путин и Трамп все равно встретятся и подпишут некое соглашение о мире. Я предполагаю, что это произойдет еще до Рождества [по григорианскому календарю].У меня есть основания предполагать, что и российский, и американский лидеры прекрасно понимают, что даже при полном сопротивлении Европы и Украины им есть смысл встретиться, поскольку от этого зависят, в первую очередь, судьбы их собственных государств.Второй исход может быть даже более интересен для России — если вдруг европейцы и украинцы расстроят планы США и России по мирному урегулированию, а американцы откажутся от встречи на высшем уровне. Тогда специальная военная операция закончится на западных границах Украины или пойдет еще дальше — в зависимости от того, как поведут себя в Европе.Оба варианта, я считаю, абсолютно допустимы и выгодны России.Что касается Украины, то она погрязла в коррупционном скандале. Я думаю, что это только начало, и в ближайшее время мы узнаем фамилии других участников этой истории, среди которых есть и немецкие специалисты и политики. То есть ситуация закончится крушением всей этой коррупционной системы.Поэтому я настроен оптимистично в отношении развития и завершения ситуации с Украиной в будущем. Повторюсь, либо по-мирному все будет решено, либо СВО будет доведена до конца.— Есть мнение, что Зеленский боится подписать мир, потому что это приведёт к падению его популярности на Украине. Вы согласны с такой точкой зрения?— Я думаю, он боится подписывать мирное соглашение, потому что понимает, что это его приговор, и ему придется отвечать за совершенные действия. Потому что подписать мир для Зеленского означает потерю всех преференций, по которым его защищает западная клика.Сейчас они стоят за его спиной, делают все, чтобы он оставался у власти в Киеве. Зеленский для них герой. Но если на него появится компромат, и он перестанет быть главой на Украине, то все это закончится и европейцы его просто утопят.— МИД России заявило, что правительство США занимается поиском и вербовкой наемников на Филиппинах для войны на Украине против России. Эти наёмники оформляются на работу в немецкие ЧВК, правительство Германии оформляет им шенгенские визы. Как вы относитесь к этому сообщению?— Я отношусь к этой информации очень серьезно. У нее действительно есть корни, и они растут не только из Филиппин, Таиланда или из третьих стран. Достаточное число мигрантов, в том числе из стран, где продолжаются боевые действия, не прочь что-то заработать и в обмен на это получить немецкие паспорта. В Германии таких насчитывается несколько сотен тысяч, а то, может быть, и больше.Кроме того, на эту тему были высказывания со стороны некоторых представителей из Германии. В частности, депутат Бундестага и полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтерр, один из главных ястребов Германии, несколько недель тому назад официально высказал свою точку зрения: мигрантам необходимо открыть дорогу к немецким паспортам через службу в Бундесвере.Это вызвало большое сопротивление, но службы в Бундесвере нет, а создание своего рода иностранного легиона, да, возможно. Поэтому я к этому отношусь серьёзно. Это грозный признак того, что военные действия [на Украине] могут расширяться за счет различных прокси-военных и прокси-армий.— Довольно часто в наших интервью специалисты выражают скептицизм по поводу желания Трампа и США закончить конфликт на Украине. Ведь они могли бы просто приказать Зеленскому согласиться на мир. Почему тогда не сделают это, как вы считаете?— Во-первых, они этого не хотят делать — это самый простой ответ. Во-вторых, американская система управления построена таким образом, что там есть много различных противовесов.Например, в России есть вертикаль власти, позволяющая президенту принимать решения без окольных путей, на которые уходит время и силы, которые ни к чему не приводят. Американский президент или канцлер Германии, конечно, обладают серьезными полномочиями, но они сильно ограничены иными ветвями власти. Именно это мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах Америки — влияние того, что мы называем deep state. Это различные финансово-военные промышленные и разведывательные структуры, которые, слившись в один конгломерат, решают посредством власти свои проблемы. А проблема у них как правило одна: война должна продолжаться, иначе они не будут никому нужны и не получат гигантских бюджетов, которыми они сейчас обладают.Украина — увесистый лом для чистенького европейского домика, но не единственный. В арсенале США есть и другие инструменты, среди которых максимальной разрушительной силой обладает жадность евроэлит – не меньшая, чем американских. Эти паразиты своих народов готовы сдать национальные интересы ради прибылей. Об этом в интервью Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине.

https://ukraina.ru/20210922/1032302534.html

украина

россия

европа

германия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, бундесвер, нато, переговоры, переговоры по украине 2025, германия, сша, иностранные наемники, интервью