"Началась игра на выживание": эксперт раскрыл, почему Зеленскому пришлось сбросить Ермака

Увольнение главы ОПУ Андрея Ермака стало для Владимира Зеленского вынужденной жертвой в борьбе за политическое выживание. Ему пришлось "сбросить" ключевого соратника, чтобы сохранить себя и систему власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058730355_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_519b47e412b1598cd38a1f35c1c8ab5e.jpg

Журналист спросил, что получит украинское руководство взамен уволенного Ермака, уступившее давлению из Вашингтона. Безпалько признался, что был удивлён таким решением, так как считал, что "Зеленский Ермака не сдаст".Он охарактеризовал ситуацию как игру на выживание, использовав яркую метафору: "Боливар не выдержит двоих. Одного пришлось сбросить". При этом собеседник издания отметил, что без Ермака Зеленскому будет очень сложно."Вокруг этого поста будет идти нешуточная борьба. Зеленский будет пытаться пропихнуть туда компромиссную, но все же более выгодную для себя фигуру", – резюмировал Богдан Безпалько.

