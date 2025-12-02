https://ukraina.ru/20251202/dmitriy-evstafev-plan-trampa-na-50-sdelan-nashimi-voinami-v-zone-svo-1072471196.html

Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО"

Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО" - 02.12.2025 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО"

Суровые реалии, созданные российской армией в зоне СВО, легли в основу возможного мирного плана США, в то время как западные элиты утратили контроль над собственными манипуляциями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2025-12-02T05:35

2025-12-02T05:35

2025-12-02T05:35

новости

сша

украина

европа

дональд трамп

дмитрий евстафьев

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg

Отвечая на вопрос об оценке различных вариантов мирных планов, эксперт заявил, что видит в основе некий проект, представленный президенту США Дональду Трампу. "Целый ряд кланов западной элиты заигрался в информационные манипуляции, которые в какой-то момент стали неконтролируемыми", — констатировал Евстафьев.По его словам, ключевой разработкой стал план, который "исходил из реалий на земле в зоне СВО". "Он фиксировал невозможность для Украины как ударного кулака коалиции желающих военной победы или даже ничьи", — пояснил политолог.Евстафьев подчеркнул, что этот план во многом был результатом действий российской армии. "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО", — заявил он.Эксперт также отметил провал европейской контригры из-за отсутствия слабых звеньев в администрации Трампа. "Внутри его администрации не нашлось слабого звена, за которое можно было дернуть и развалить позицию Трампа, поэтому альтернативный план не сработал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.

сша

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, европа, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, переговоры по украине 2025, переговоры, план, мир, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, оон