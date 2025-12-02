Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО" - 02.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251202/dmitriy-evstafev-plan-trampa-na-50-sdelan-nashimi-voinami-v-zone-svo-1072471196.html
Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО"
Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО" - 02.12.2025 Украина.ру
Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО"
Суровые реалии, созданные российской армией в зоне СВО, легли в основу возможного мирного плана США, в то время как западные элиты утратили контроль над собственными манипуляциями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-12-02T05:35
2025-12-02T05:35
новости
сша
украина
европа
дональд трамп
дмитрий евстафьев
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg
Отвечая на вопрос об оценке различных вариантов мирных планов, эксперт заявил, что видит в основе некий проект, представленный президенту США Дональду Трампу. "Целый ряд кланов западной элиты заигрался в информационные манипуляции, которые в какой-то момент стали неконтролируемыми", — констатировал Евстафьев.По его словам, ключевой разработкой стал план, который "исходил из реалий на земле в зоне СВО". "Он фиксировал невозможность для Украины как ударного кулака коалиции желающих военной победы или даже ничьи", — пояснил политолог.Евстафьев подчеркнул, что этот план во многом был результатом действий российской армии. "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО", — заявил он.Эксперт также отметил провал европейской контригры из-за отсутствия слабых звеньев в администрации Трампа. "Внутри его администрации не нашлось слабого звена, за которое можно было дернуть и развалить позицию Трампа, поэтому альтернативный план не сработал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
сша
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_aeae7266bd26ff71329d07ee1e1246d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, европа, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, переговоры по украине 2025, переговоры, план, мир, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, оон
Новости, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, переговоры по Украине 2025, переговоры, план, мир, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, ООН

Дмитрий Евстафьев: "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО"

05:35 02.12.2025
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Суровые реалии, созданные российской армией в зоне СВО, легли в основу возможного мирного плана США, в то время как западные элиты утратили контроль над собственными манипуляциями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос об оценке различных вариантов мирных планов, эксперт заявил, что видит в основе некий проект, представленный президенту США Дональду Трампу. "Целый ряд кланов западной элиты заигрался в информационные манипуляции, которые в какой-то момент стали неконтролируемыми", — констатировал Евстафьев.
По его словам, ключевой разработкой стал план, который "исходил из реалий на земле в зоне СВО". "Он фиксировал невозможность для Украины как ударного кулака коалиции желающих военной победы или даже ничьи", — пояснил политолог.
Евстафьев подчеркнул, что этот план во многом был результатом действий российской армии. "План Трампа на 50% сделан нашими воинами в зоне СВО", — заявил он.
Эксперт также отметил провал европейской контригры из-за отсутствия слабых звеньев в администрации Трампа. "Внутри его администрации не нашлось слабого звена, за которое можно было дернуть и развалить позицию Трампа, поэтому альтернативный план не сработал", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампДмитрий ЕвстафьевУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспереговоры по Украине 2025переговорыпланмираналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40Британского наемника на Украине обвиняют в поставках оружия для убийств
12:371 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:29Президент Польши против договорённостей с Россией
12:23Валерий Залужный: ядерное оружие для ядерного электората
12:12Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира. Главные новости к этому часу
12:05Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа
12:00Почему мирные усилия встречают столько препятствий? Ордуханян о возвращении к реальной политике
11:53Франция по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине - СВР
11:50Добру придется быть с кулаками. Украина и США о мире не договорились
11:42Подразделениями группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброполье и Зеленый Гай
11:25Военнослужащие ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска
11:06Зеленский может остаться в Ирландии из-за расследования НАБУ — аналитик
11:01Мигранты или украинцы? О фильтрации в Шереметьево, угрозах для Зеленского и врагах России — Шеслер
10:56Добропольское направление: ВС РФ продвигаются с давлением на Новопавловку
10:42Атакован танкер Midvolga 2 по пути из России в Грузию
10:24Российские военные ударили по позициям ВСУ в Павловке
10:19Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 2 декабря
10:17"Непростая ситуация в регионе": Хинштейн доложил Путину о восстановлении и развитии Курской области
09:59RT выявил бенефициаров хищений на Украине
09:53Гуляйполе - это лишь промежуточная станция на пути "Восточного экспресса"
Лента новостейМолния