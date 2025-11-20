https://ukraina.ru/20251120/detali-plana-ssha-po-uregulirovaniyu-ukrainskogo-konflikta-vstrevozhili-evropu-1071899525.html

Детали плана США по урегулированию украинского конфликта встревожили Европу

Детали плана США по урегулированию между Россией и Украиной вызвали тревогу у европейских союзников, пишет Politico

План потребует от Украины значительных уступок, включая отказ от некоторых территорий, что, по словам собеседников газеты, вызвало обеспокоенность европейских чиновников. Удовлетворение этого требования станет "поощрением" действий России на Украине и создаст "тревожный прецедент", считают они.В свою очередь издание The Wall Street Journal указало, что новый план президента США Дональда Трампа соответствует предложениям российского лидера Владимира Путина, озвученным в ходе саммита лидеров двух стран на Аляске.Газета также узнала, что план подразумевает отказ Украины на несколько лет от стремления вступить в Североатлантический альянс. Так как Москва возражает против присоединения Киева к блоку.Кроме прочего, источник Politico отметил, что план в его нынешнем виде ограничивает военные возможности Украины. Reuters и Financial Times писали, что от Киева требуется сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений.О том, что США тайно работают над новым мирным планом по Украине из 28 пунктов, консультируясь с Россией, накануне сообщило издание Axios. По его информации, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который координирует работу, "активно обсуждал" документ со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября.На этой неделе Трамп утвердил мирный план по Украине. По информации NBC News, рамочное соглашение о завершении конфликта может быть опубликовано Белым домом уже на этой неделе.Подробнее - в материале Тайный план Трампа, фантомное оружие Зеленского и победа России. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

