Тайный план Трампа, фантомное оружие Зеленского и победа России. Украина в международном контексте

Администрация Трампа ведет тайные консультации с Россией по новому плану урегулирования украинского конфликта и Зеленскому придется с этим смириться, пишут западные СМИ

Новые план США из 28-и пунктовПо данным американского издания Axios, полученных от американских и российских источников, план состоит из 28 пунктов, которые можно разделить на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.Издание отмечает, что план США вдохновлен "успешными усилиями президента Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа". При этом Axios утверждает, что российская сторона тоже с оптимизмом смотрит на этот план. "Однако пока неясно, как его воспримут Украина и ее европейские союзники", - пишет газета.За разработку плана отвечает специальный посланник президента США Стив Уиткофф и его детали он уже подробно обсудил с российским представителем Кириллом Дмитриевым в ходе трехдневных переговоров с 24 по 26 октября в Майами, отмечается в статье."С другой стороны Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку. Об этом сообщили украинские и американские официальные лица", - подчеркивает издание.Более подробно о содержании документа Axios рассказал российский член переговорной команды Кирилл Дмитриев. По его словам. в основу нового плана положены принципы, о которых президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в августе на Аляске."На самом деле это гораздо более широкая концепция, в которой, по сути, говорится: “Как нам наконец-то обеспечить долгосрочную безопасность в Европе, а не только на Украине?”", — цитирует издание слова Дмитриева.При этом российский чиновник подчеркнул, что эти усилия никак не связаны с попытками Великобритании разработать мирный план для Украины по аналогии с планом по Газе. По его словам, британский план не имеет шансов на успех, поскольку игнорирует позицию России.Высокопоставленный американский чиновник тем временем заявил изданию, что Белый дом видит реальную возможность привлечь к плану украинцев и европейцев, а сам документ будет адаптирован с учетом предложений различных сторон. По его словам, "сейчас самое подходящее время для реализации этого плана", но обе стороны при этом должны быть практичными и реалистичными.Неадекватный ЗеленскийНепонятно с кем американцы будут обсуждать свой новый план в Киеве, так как Зеленский, по утверждениям британского Telegraph, в последнее время ведет себя нелогично и даже странно.Одним из явных проявлений странного поведения главы киевского режима издание считает его недавнюю поездку в Париж и подписание декларации о намерении закупить для нужды ВСУ 100 французских истребителей Rafale, а также радиолокационные станции Ground Fire 300 и зенитно-ракетные комплексы SAMP/T.Авторы публикации напоминают, что за несколько дней до этого Зеленский также пообещал шведскому правительству закупить 150 передовых истребителей Grippen и к тому же заключил сделку с греками об импорте американского сжиженного природного газа для снабжения юго-запада Украины."Все это, на первый взгляд, выглядит достаточно разумно. Франция остается одним из самых надежных союзников Украины. Киеву, несомненно, понадобятся истребители для будущей обороны. И прекращение зависимости Украины от дешевого российского газа уже давно является стратегической целью", - пишет издание.Но есть одна фундаментальная проблема: все эти сделки — не более чем иллюзия, отмечается в публикации."У Киева попросту нет достаточного количества средств, чтобы закрыть бюджетный дефицит в размере 60 миллиардов долларов, не говоря уже о закупке истребителей на миллиарды. Как признает сама Украина, страна исчерпает все финансовые резервы к февралю, если ЕС не одобрит кредит в размере 140 миллиардов евро, обеспеченный российскими активами, хранящимися в основном в международном банковском депозитарии Euroclear в Бельгии", - подчеркивают британские журналисты.В этом контексте разъезды Зеленского по Европе и подписание фантастических сделок о покупке вооружения, которое Украина не может себе позволить, не могут стать решением надвигающегося политического и военного кризиса внутри страны, констатируют они."Поведение Зеленского — тревожный сигнал для всех, кто желает добра Украине, потому что оно сигнализирует об отчаянии. В то время как конфликт вступает в критическую фазу, международное финансирование иссякает, дезертирство в украинской армии выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, Россия продвигается вперед, а политическая репутация лидера трещит по швам, нам следует очень опасаться за будущее Украины", - пишет британский Telegraph.Зачем вести переговоры, если можно победить?Украина приближается к катастрофе стратегических масштабов, которая может лишить ее государственности, пишет чешское издание iDNES.cz.По словам авторов публикации, подобные утверждения могут быть простой попыткой привлечь внимание и еще раз мобилизовать уставшую общественность для помощи Украины. Однако, развитие событий на фронте не дает особых причин для оптимизма, констатируют они.„Похоже, что решающую роль на фронте сегодня играет огромное российское превосходство в дронах на оптоволокне. Централизованная российская машина начала их производить такими темпами, за которыми десятки украинских добровольческих инициатив угнаться не могут. Таким образом Москва заполучила важнейшее преимущество, так как дроны на оптоволокне невозможно обезвредить глушилками, и они залетают дальше, а так называемую "зону смерти" они расширили на 20 — 25 километров“, - подчеркивает газета.В тени споров о дронах остается массовое производство ракет и управляемых авиабомб, продолжают чешские журналисты, ссылаясь на данные украинской разведки в соответствии с которым Россия в этом году произведет 120 тысяч управляемых бомб, причем некоторые из них благодаря модифицированию увеличат дальность до 200 километров.Таким образом, их можно будет применять даже против тех городов, которые до сих пор находились в относительной безопасности вдали от фронта, констатирую они.„Кризис на фронте еще больше усугубляет острая нехватка солдат и растущее число дезертиров. Украинская прокуратура за почти четыре года расследовала 310 тысяч случаев дезертирства и незаконного оставления части. Причем большинство из зафиксированных случаев относятся к первым десяти месяцам текущего года“, - отмечается в статье.Еще одной причиной для пессимизма авторы статьи назывют усиливающиеся удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые русские сделали более эффективными и последовательными, чем в предыдущие годы. По их словам, эффективность ударов увеличена не только за счет увеличения количества дронов, но и благодаря модификации ракет „Искандер“, которые западным системам ПВО все сложнее сбивать.„Цель русских ясна: они пытаются сломить решимость украинского общества. Западных союзников, вероятно, очень разочаровывает то, что Москве в этом активно помогает коррупционный скандал вокруг миллиардных инвестиций в защиту важнейших энергетических объектов. Афера вокруг беглого бизнесмена Тимура Миндича угрожает и самому Владимиру Зеленскому“, - пишет чешское издание.Рейтинг Зеленского за последнюю неделю упал на 20%, а это худший показатель с февраля 2022 года, напоминают авторы публикации.„Оппозиция в парламенте призывает к отставке всего правительства. Похоже, прежний консенсус о необходимости сохранить национальную идентичность и сквозь пальцы смотреть на коррупционные и авторитарные замашки людей из окружения президента окончательно рассыпался“, - допускает iDNES.cz.В таких условиях не удивительно, что Россия неохотно ведет переговоры по украинскому урегулированию, говорится в статье. Зачем вообще переговоры, если победа так близко, резюмируют журналисты чешского издания.О визите Зеленского в Париж в материале Дмитрия Ковалевича "Иллюзия международной поддержки". Что говорят на Украине о новом гастрольном туре Зеленского

