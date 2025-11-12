Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/sistemnyy-krizis-ukrainy-energetika-i-infrastruktura-na-grani-kollapsa-1071491851.html
Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса
Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса - 12.11.2025 Украина.ру
Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса
На фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины нарастает системный кризис коммунальной и энергетической инфраструктуры. Поступающие из разных регионов сообщения рисуют тревожную картину постепенного разрушения жизнеобеспечения страны
2025-11-12T15:43
2025-11-12T15:43
украина
харьков
киев
игорь терехов
украина.ру
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102183/18/1021831820_0:286:2424:1650_1920x0_80_0_0_91c56451526cd3fe3bb05bb81eba6881.jpg
В Одессе и Харькове прозвучали взрывы. Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, удар был нанесен по промышленному предприятию в Холодногорском районе города. В Сумской области частично прекращена подача электроэнергии из-за масштабной аварии в сетях. Особую озабоченность вызывает состояние коммунальной инфраструктуры Киева. Народный депутат Инна Совсун констатирует катастрофическое состояние столичных теплосетей: "В Киеве четверть труб отопления — гнилые". По ее данным, потери в газовых сетях столицы в 5 раз превышают показатели Житомира. Сложившаяся ситуация демонстрирует: - Накопившийся за годы кризиса износ критической инфраструктуры; - Неспособность властей обеспечить базовое функционирование коммунальных систем; - Системный характер проблем, охвативших все регионы страны. На этом фоне продолжающиеся боевые действия усугубляют и без того тяжелое положение гражданского населения. Отсутствие стабильного энергоснабжения и разрушение теплосетей создают серьезные риски для жителей Украины в преддверии зимнего сезона.Главное к этому часу в материале "Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноября на сайте Украина.ру
украина
харьков
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102183/18/1021831820_0:59:2424:1877_1920x0_80_0_0_a92ad02dd9dfdd3353db859e3aeba3c6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, харьков, киев, игорь терехов, украина.ру, новости
Украина, Харьков, Киев, Игорь Терехов, Украина.ру, Новости

Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса

15:43 12.11.2025
 
© Фото : Андрей ЛубенскийЖКХ трубы коммуникации ремонт
ЖКХ трубы коммуникации ремонт - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Андрей Лубенский
Читать в
ДзенTelegram
На фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины нарастает системный кризис коммунальной и энергетической инфраструктуры. Поступающие из разных регионов сообщения рисуют тревожную картину постепенного разрушения жизнеобеспечения страны
В Одессе и Харькове прозвучали взрывы. Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, удар был нанесен по промышленному предприятию в Холодногорском районе города.
В Сумской области частично прекращена подача электроэнергии из-за масштабной аварии в сетях.
Особую озабоченность вызывает состояние коммунальной инфраструктуры Киева.
Народный депутат Инна Совсун констатирует катастрофическое состояние столичных теплосетей: "В Киеве четверть труб отопления — гнилые".
По ее данным, потери в газовых сетях столицы в 5 раз превышают показатели Житомира.
Сложившаяся ситуация демонстрирует:
- Накопившийся за годы кризиса износ критической инфраструктуры;
- Неспособность властей обеспечить базовое функционирование коммунальных систем;
- Системный характер проблем, охвативших все регионы страны.
На этом фоне продолжающиеся боевые действия усугубляют и без того тяжелое положение гражданского населения.
Отсутствие стабильного энергоснабжения и разрушение теплосетей создают серьезные риски для жителей Украины в преддверии зимнего сезона.
Главное к этому часу в материале "Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаХарьковКиевИгорь ТереховУкраина.руНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Российские войска ведут бои на истощение украинской группировки в "Северском мешке"
16:57Министров юстиции и энергетики следует уволить за участие в коррупционных схемах Миндича - Зеленский
16:56Битва за Купянск: оборона ВСУ распалась, город полностью блокирован
16:43Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года
16:38Первые аресты по "делу Миндича": задержаны подчинённые, но главные фигуранты остаются на свободе
16:35Трамп не может поверить. Что режим Зеленского вытворяет с православием на Украине
16:28Зеленский лично связан с коррупционным скандалом: суд раскрыл детали
16:28Польша не будет ставить интересы Украины выше своих - Навроцкий
16:18Украинцам разъяснили, почему ВС РФ не имеет проблем с пополнением личного состава
16:08В Павлограде Днепропетровской области сложилась критическая ситуация
16:00"RТ.Док: Время наших героев" - фестиваль документальных фильмов RТ примет Абхазия
16:00Сунь Ятсен: от революционера-эмигранта до "Отца китайской нации"
15:54Google уличили в незаконной слежке, Путин принимает Токаева. Главное к этому часу
15:53Кремль видит настрой Европы к большой войне. Россия ко всему подготовлена — Песков
15:48Вашингтон узнаёт правду: почему Трампа дезинформируют по ситуации на Украине
15:43Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса
15:42Несуразный и взбалмошный безумец трамповского типа. Каким я запомнил Геннадия Балашова
15:19Литва отказалась разблокировать границу с Белоруссией
15:08"Украине не стоит помогать, любые деньги будут украдены", — Bloomberg
15:00"Энергетический" роман в кабинете министров: личная жизнь киевской власти
Лента новостейМолния