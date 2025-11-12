https://ukraina.ru/20251112/sistemnyy-krizis-ukrainy-energetika-i-infrastruktura-na-grani-kollapsa-1071491851.html

Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса

На фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины нарастает системный кризис коммунальной и энергетической инфраструктуры. Поступающие из разных регионов сообщения рисуют тревожную картину постепенного разрушения жизнеобеспечения страны

2025-11-12T15:43

В Одессе и Харькове прозвучали взрывы. Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, удар был нанесен по промышленному предприятию в Холодногорском районе города. В Сумской области частично прекращена подача электроэнергии из-за масштабной аварии в сетях. Особую озабоченность вызывает состояние коммунальной инфраструктуры Киева. Народный депутат Инна Совсун констатирует катастрофическое состояние столичных теплосетей: "В Киеве четверть труб отопления — гнилые". По ее данным, потери в газовых сетях столицы в 5 раз превышают показатели Житомира. Сложившаяся ситуация демонстрирует: - Накопившийся за годы кризиса износ критической инфраструктуры; - Неспособность властей обеспечить базовое функционирование коммунальных систем; - Системный характер проблем, охвативших все регионы страны. На этом фоне продолжающиеся боевые действия усугубляют и без того тяжелое положение гражданского населения. Отсутствие стабильного энергоснабжения и разрушение теплосетей создают серьезные риски для жителей Украины в преддверии зимнего сезона.Главное к этому часу в материале "Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноября на сайте Украина.ру

