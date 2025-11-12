Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса
© Фото : Андрей ЛубенскийЖКХ трубы коммуникации ремонт
© Фото : Андрей Лубенский
На фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины нарастает системный кризис коммунальной и энергетической инфраструктуры. Поступающие из разных регионов сообщения рисуют тревожную картину постепенного разрушения жизнеобеспечения страны
В Одессе и Харькове прозвучали взрывы. Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, удар был нанесен по промышленному предприятию в Холодногорском районе города.
В Сумской области частично прекращена подача электроэнергии из-за масштабной аварии в сетях.
Особую озабоченность вызывает состояние коммунальной инфраструктуры Киева.
Народный депутат Инна Совсун констатирует катастрофическое состояние столичных теплосетей: "В Киеве четверть труб отопления — гнилые".
По ее данным, потери в газовых сетях столицы в 5 раз превышают показатели Житомира.
Сложившаяся ситуация демонстрирует:
- Накопившийся за годы кризиса износ критической инфраструктуры;
- Неспособность властей обеспечить базовое функционирование коммунальных систем;
- Системный характер проблем, охвативших все регионы страны.
На этом фоне продолжающиеся боевые действия усугубляют и без того тяжелое положение гражданского населения.
Отсутствие стабильного энергоснабжения и разрушение теплосетей создают серьезные риски для жителей Украины в преддверии зимнего сезона.
Главное к этому часу в материале "Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на