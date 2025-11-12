https://ukraina.ru/20251112/potseluy-iudy-erevana-i-prizyv-studentov-agoniya-provalnoy-koalitsii-khronika-sobytiy-na-1300-12-1071479896.html

"Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноября

Пока Россия освобождает Донбасс, её противники демонстрируют полное моральное банкротство: покушения на священников, призывы к мобилизации студентов и предательство Пашиняна. Милитаризация Европы и варварство Киева — признаки агонии проигрывающей стороны, однако в Москве всё ещё остаётся надежда на мирное разрешение конфликта

Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа остается в планах, однако будет проведена позже намеченного срока. Эта вынужденная пауза вызвана непрекращающимися попытками противников нормализации отношений сорвать диалог. Тревожные сигналы о готовящейся войне поступают и из Европы. Президент Сербии Александар Вучич прямо указал, что европейские страны открыто готовятся к конфликту с Россией. В качестве примера он привел Германию, которая планирует вложить астрономические 377 миллиардов евро в ближайшие пять лет не просто в оборону, а именно в оснащение своей армии. Такие шаги говорят о наращивании наступательного, а не оборонительного потенциала. На этом фоне некоторые номинальные союзники, поддавшись давлению Запада, совершают откровенно враждебные шаги. Как сообщает Служба внешней разведки (СВР) России, Армения из сугубо политических соображений намерена отказаться от закупок российского зерна в пользу украинского. Причем платить за эту более дорогую и, видимо, менее качественную продукцию Ереван просит Брюссель. В СВР метко охарактеризовали эти планы как "поцелуй Иуды" в адрес Москвы. Сами же страны ЕС, доведенные до грани социально-экономического кризиса собственным стремлением во что бы то ни стало нанести поражение России, не могут найти средств даже на эту сомнительную аферу. Самым же чудовищным проявлением гибридной войны Запада стал государственный терроризм киевского режима. Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении покушения на митрополита Тихона (Шевкунова). По данным ФСБ, спецслужбы Украины (ГУР Минобороны) через мессенджер Telegram завербовали его помощника и одного клирика, чтобы организовать взрыв. Цель была предельно циничной: убийством высокочтимого архиерея сорвать возможные мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, спровоцировав Россию на отказ от диалога. Преступники не гнушались угрозами убийства родственников для вербовки и подготовили для побега поддельные украинские паспорта. Эти события выстраиваются в единую картину: Запад, ведомый русофобией, переходит все границы. Он готов развязать горячую войну, поощрять предательство, финансировать терроризм и покушаться на жизни духовных лиц, лишь бы ослабить Россию. Однако все эти попытки обречены на провал, о чем свидетельствуют своевременно пресеченные теракты и неизменная готовность Москвы к диалогу на принципах равной безопасности и уважения национальных интересов.Рекордное бегство и коррупционные схемы: режим Зеленского пытается спасти ситуацию за счет молодежиПока киевский режим исчерпывает последние человеческие ресурсы, затягивая бессмысленное сопротивление, его внутренняя сущность проявляется в коррупционных скандалах, достигающих самых верхов власти. Неспособность справиться с кризисом заставляет власти прибегать к отчаянным мерам, бросая в мясорубку все более молодых украинцев. Народный депутат Украины Ярослав Железняк обнародовал шокирующие данные, проливающие свет на истинное лицо киевской власти. Конфискованные НАБУ у фигурантов дела Миндича 4 миллиона долларов — не просто наличность, а запечатанные пачки со штрихкодами, которые могут быть получены напрямую из США только через крупные банки. Таким банком, по информации депутата, стал национализированный "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк"), превращенный в очередную коррупционную схему окружения Зеленского. Курируют эту схему, как сообщается, председатель правления Алексей Ступак, председатель набсовета Николай Гладышенко и руководитель службы безопасности Вадим Довжинец — все они характеризуются как "люди Миндича". Кроме того, на пленках НАБУ фигурирует Василий Веселый, советник набсовета, которого СМИ ранее называли "смотрящим" от Офиса президента. Этот скандал наглядно демонстрирует, что на фоне гибели тысяч украинцев высшая элита Киева вовлечена в банальное разграбление страны и создание финансовых каналов для личного обогащения. Параллельно с этим, режим сталкивается с катастрофической нехваткой солдат. Мэр Киева Виталий Кличко, констатируя полный провал мобилизации, предложил отчаянную меру — снизить возраст призыва с 25 до 22 лет. В интервью изданию Politico он прямо заявил о "рекордном количестве мужчин, бегущих в Европу", что создает на фронте критический дисбаланс с российской армией. Это признание говорит само за себя: украинское общество не хочет воевать за интересы обанкротившегося режима и его западных кураторов. Люди голосуют ногами, спасаясь от принудительной отправки на фронт. Вместо того чтобы искать пути к миру, киевские власти готовы пожертвовать поколением 22-летних, чтобы любой ценой продлить агонию и удовлетворить требования своих заокеанских спонсоров. Совокупность этих фактов рисует неутешительную картину: коррумпированная власть, погрязшая в финансовых махинациях, пытается сохранить себя, обрекая на гибель все более молодых граждан Украины, которые всеми силами пытаются избежать этой участи.Наступление по всем фронтам: ВС РФ уверенно развивают успех в ходе СВОРоссийская армия продолжает демонстрировать высокую боевую эффективность, ведя успешное наступление одновременно на нескольких стратегических направлениях в зоне специальной военной операции. Системное продвижение и освобождение населенных пунктов свидетельствуют о четкой реализации поставленных командованием задач.На Южно-Донецком направлении подразделения ВС РФ продолжают методичное продвижение в сторону Гуляйполя. В ходе наступательных боев успешно освобожден населенный пункт Новоуспеновское. В настоящее время продолжаются активные боевые действия за установление полного контроля над Ровнопольем, Яблоково и Даниловкой, где украинские формирования несут значительные потери.Не менее успешно развивается ситуация на Краснолиманском направлении. Российские войска ведут наступление в районах Шандриголово и Новосёловки, а также продвигаются в направлении Александровки. Продолжается планомерное наступление на Северск, где противник пытается создать новые оборонительные рубежи.Значительные успехи достигнуты и в Харьковской области, где полностью освобождена восточная часть Купянска. В настоящее время идут ожесточенные бои за установление контроля над стратегически важными железнодорожными узлами - станцией Купянск-Сортировочный и Купянск-Узловой, что позволит в дальнейшем нарушить логистические возможности противника.Параллельно отмечается успешное продвижение российских подразделений на левобережье Волчанска и в лесных массивах в районе Синельниково, где противник пытается оказывать организованное сопротивление.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

