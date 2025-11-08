https://ukraina.ru/20251108/voyna-zakonchitsya-ne-v-stol-otdalnnom-buduschem-khroniki-sobytiy-na-utro-8-noyabrya-1071296418.html

"Война закончится не в столь отдалённом будущем". Хроники событий на утро 8 ноября - 08.11.2025 Украина.ру

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

2025-11-08T10:16

2025-11-08T10:16

2025-11-08T10:19

эксклюзив

дональд трамп

марат баширов

виктор орбан

ес

сша

украина

венгрия

хроники

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0c/1056203715_0:161:1280:881_1920x0_80_0_0_23a105ce13dcb60396b68563fcc24bc1.jpg

На встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан глава венгерского правительства назвал ошибкой Запада начало конфликта на Украине."Это была огромная ошибка, то, что мы, то есть западный [мир], совершили (в рамках конфликта на Украине - Ред.) несколько лет назад, и нужно остановить это", — заявил Орбан перед началом переговоров с Трампом в Белом доме.Глава венгерского правительства также заявил, что прекрасно понимает нынешнюю решимость Трампа сделать всё, чтобы остановить конфликт на Украине, добавив, что прибыл в США, чтобы быть максимально полезным, чтобы внести вклад в мирные усилия Трампа.Помимо этого Орбан отметил, что единственными правительствами, выступающими за мир в ситуации с Украиной, являются правительства США и Венгрии."Единственным правительством, [выступающим]за мир, является правительство США и маленькая Венгрия в Европе",— отметил Орбан.Также Орбан заявил, что в конфликте виновна предыдущая американская администрация."Байден фактически подтолкнул к тому, чтобы эта война началась", — указал он.Уже во время встречи с Трампом Орбан заявил, что победа Украины возможна только потому, что чудеса тоже случаются."Ага, это правильно", — с усмешкой ответил Трамп Орбану в Белом доме.Орбан на встрече также указал, что многие государства хотят продолжения боевых действий на Украине."Многие хотят продолжения войны, потому что считают, что Украина может победить на поле боя... но это неверное понимание", — отметил он.По словам премьер-министра Венгрии, президент США прилагает огромные усилия для завершения боевых действий на Украине."Президент [Трамп] прилагает огромные мирные усилия, они великолепны и очень позитивны для европейского континента и всех народов Европы", — заявил Орбан.При этом Трамп согласился с мнением Орбана о том, что конфликт на Украине может завершиться в не столь отдаленном будущем."Иногда людям приходится сражаться немного дольше, но я думаю, мы согласны в том, что война закончится в не столь отдалённом будущем", — заявил Трамп.Президент США заявил, что венгерский премьер-министр "хорошо понимает" президента России Владимира Путина. Венгерский премьер считает, что конфликт завершится, сказал президент США. Орбан подтвердил, что так считает.Затем президент США ещё раз выразил уверенность, что конфликт разрешится в недалеком будущем. Чуть позже он в третий раз повторил, что убежден в этом.Еще раз, в четвёртый, Трамп пообещал, что украинское урегулирование состоится, как произошло с другими восемью конфликтами, урегулировать которые он помог.Уже после встречи Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США"Мы получили полное освобождение от санкций в случае "Турецкого потока" и нефтепровода "Дружба"… Нет санкций, которые бы ограничивали поступающие по ним поставки в Венгрию или делали их дороже. Это общее, не ограниченное по времени исключение", — заявил Орбан.Также он рассказал о снятии санкций США в отношении проекта АЭС "Пакш-2". Орбан указал, что Венгрия планирует использовать для АЭС "Пакш" топливо из России, Франции и США."Мы будем стоять на трёх опорах", – рассказал Орбан.По его словам, он также предложил Трампу помощь в достижении урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что саммит между лидерами России и США в Будапеште остается на повестке, хотя конкретная дата пока не определена. По словам Орбана, встреча состоится, когда будут созданы необходимые условия.Результаты его переговоров прокомментировали на Украине."Орбан оседлал промирную тему. Они с Трампом будут подрывать глобалистов изнутри ЕС. Пока те топят за войну, Трамп и Орбан предоставят европейцам альтернативу — МИР", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Также авторы канала обратили внимание на упоминание Трампом и Орбаном предыдущей американской администрации."Очередной месседж глобалистам: вы не повесите на меня "Афганистан Трампа". В целом Трамп демонстрирует, что он не прочь немного подождать пока РФ продвигается на фронте и забирает Покровск (Красноармейск — Ред.)", — писал популярный на Украине телеграм-канал.Российский политтехнолог Марат Баширов указал на успехи Орбана в деле снятия санкций с Венгрии в том, что касается "Турецкого потока" и нефтепровода "Дружба"."Орбан, конечно, красавчик. Германия или Франция значит в пятой энергетической точке, а у Венгрии конкурентное преимущество. Туда и так переносят производство со всей Европы", — отметил Баширов.Он также опубликовал карту нефте- и газопроводов на юго-востоке Европы."Но и это ещё не всё. Посмотрите что планируется. Если это случится, то Турция, Болгария, Сербия и Венгрия будут контролировать газовые потоки. Не Германия, как было раньше, а эти малые страны ЕС", — указал Баширов.Таким образом, Венгрия получила преимущество по итогам визита Орбана в США.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "На фоне Покровской воронки русские рвутся к Днепропетровску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

