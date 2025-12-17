От "Рубикона" до комбинированных атак ВКС: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага под Купянском
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
На закрепленных плацдармах под Купянском ВС РФ получают мощную и разнообразную поддержку. Активно работают артиллерия, авиация и специальные подразделения, срывая попытки ВСУ перебросить резервы. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Бесспорно, нашим подразделениям из состава 68-й мотострелковой дивизии и 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" приходится действовать в условиях непрекращающихся контратак. Причем применять различные тактические приемы и маневренные действия", — сообщил Алехин.
Комментируя текущую ситуацию под Купянском, эксперт подробно описал систему поддержки. "Большую помощь на закрепленных плацдармах нашим войскам оказывают подразделения центра "Рубикон" и переброшенные на этот участок подразделения БПЛА", — заявил Алехин.
Он подчеркнул круглосуточную интенсивность огневого воздействия. "К тому же, в круглосуточном режиме активно работает ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО", — отметил полковник запаса.
Военный обозреватель уточнил цели, на которые наносятся эти удары. "Они наносят мощные, комбинированные удары по местам переброски резервов противника, подавляют огневые позиции, уничтожают бронированные цели", — заключил собеседник издания.
