От "Рубикона" до комбинированных атак ВКС: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага под Купянском

От "Рубикона" до комбинированных атак ВКС: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага под Купянском - 17.12.2025 Украина.ру

От "Рубикона" до комбинированных атак ВКС: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага под Купянском

На закрепленных плацдармах под Купянском ВС РФ получают мощную и разнообразную поддержку. Активно работают артиллерия, авиация и специальные подразделения, срывая попытки ВСУ перебросить резервы. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Комментируя текущую ситуацию под Купянском, эксперт подробно описал систему поддержки. "Большую помощь на закрепленных плацдармах нашим войскам оказывают подразделения центра "Рубикон" и переброшенные на этот участок подразделения БПЛА", — заявил Алехин.Он подчеркнул круглосуточную интенсивность огневого воздействия. "К тому же, в круглосуточном режиме активно работает ВКС, дальнобойная артиллерия, РСЗО", — отметил полковник запаса.Военный обозреватель уточнил цели, на которые наносятся эти удары. "Они наносят мощные, комбинированные удары по местам переброски резервов противника, подавляют огневые позиции, уничтожают бронированные цели", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.

Новости

