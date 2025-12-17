https://ukraina.ru/20251217/nikto-ne-mozhet-pobedit-rossiyu-ischenko-nazval-glavnoe-uslovie-realnoy-bezopasnosti-dlya-ukrainy-1073186571.html

"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины

Американские предложения о гарантиях безопасности для Украины являются беспочвенными и не учитывают ключевой роли России. Реальную безопасность Киеву может обеспечить только Москва, причем разными способами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Согласно данным Financial Times, во время ноябрьского визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявил, что Вашингтон готов обсуждать "гарантии безопасности" для Украины только в обмен на полный вывод украинских войск из Донбасса и создание там демилитаризованной зоны.Комментируя заявления США о готовности гарантировать безопасность Украины, эксперт выступил с контраргументом. "Россия тоже готова гарантировать Украине безопасность. Я бы даже сказал, что Россия — это единственная страна, которая может гарантировать Украине безопасность, потому что в этом мире никто не может победить Россию", — заявил Ищенко.Он указал на парадокс множественных гарантий. "Более того, чем больше у Украины гарантов безопасности, то тем меньше у Украины безопасности. Ей же гарантировали безопасность все подряд, но она уже почти четверть территорий потеряла от 1991 года. Потеряет еще", — напомнил обозреватель.Ищенко рассказал, что у Москвы есть широкий спектр инструментов. "Для России на Украине свет клином не сошелся. Ей можно обеспечить безопасность, сохранив Украину. Можно обеспечить безопасность, интегрировав Украину в Россию. Можно обеспечить безопасность, просто ликвидировав Украину. Вариантов у нас много, и мы не один не отвергаем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также интервью по теме: "Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США" на сайте Украина.ру.

