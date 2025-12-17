https://ukraina.ru/20251217/prishlo-li-vremya--vskrytie-pokazhet-ischenko-o-tom-pochemu-dlya-klyuchevoy-pyaterki-nuzhna-obschaya-tsel-1073181178.html

"Пришло ли время — вскрытие покажет": Ищенко о том, почему для "Ключевой пятерки" нужна общая цель

"Пришло ли время — вскрытие покажет": Ищенко о том, почему для "Ключевой пятерки" нужна общая цель

Обсуждаемая на Западе идея создания новой "Ключевой пятерки" с участием России не решит мировых проблем. У подобного объединения пока отсутствует общая цель и реальные предпосылки для сотрудничества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.Отвечая на вопрос Украина.ру, означает ли создание такого объединения завершение передела мира, эксперт был категоричен. "Это однозначно не будет означать завершение передела мира. А пришло ли время — это только вскрытие покажет", — заявил Ищенко.Он раскрыл ключевую проблему любой новой структуры с участием США. "Вопрос в том, насколько государства, которые в эти объединения входят, готовы друг с другом сотрудничать. И вопрос этот в первую очередь надо задавать США", — пояснил обозреватель. По его словам, все мировые кризисы связаны с американской политикой, которую Вашингтон менять не намерен.Ищенко подчеркнул, что России такой формат не интересен. "Собираться впятером, чтобы подумать, как эту систему сохранить — никому не надо. Мы против этой системы воюем. Собраться впятером, чтобы подумать, как систему демонтировать, чтобы США очень больно не было, и остальных не задело — США об этом даже думать не собираются", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.

