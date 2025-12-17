https://ukraina.ru/20251217/ekonomika-ukrainy-i-voyna-isk-na-18-trln-rubley-i-blekaut-kak-novaya-norma-1073212011.html

Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма

Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма - 17.12.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма

С точки зрения новостной повестки, несмотря на изменение дат в календаре, новая неделя так и не наступила — украинская экономика продолжает жить в той же теми и теми же новостями, что и на позапрошлой неделе. Тема номер один — электроэнергетика. Тема номер два — деньги.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0d/1073063257_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c4dc43a89baaa28dfcc5d843f6ffd7d3.jpg

В этих условиях всё остальные события являются даже не второстепенными, а глубоко вторичными.Блекаут как новая нормаК середине декабря случилось то, чего ожидали российские сторонники проведения жёсткой линии по отношению к Украине ещё в 2022 году и то, чего боялись сами граждане Украины. Блэкаут стал реальностью для многих украинских областных центров.Общая ситуация в украинской энергетике критическая — изменения перешли из количества в качество: генерация выбита, подстанции повреждены, что приводит не только к дефициту мощностей, но и к крайним проблемам в распределении электроэнергии между разными областями Украины.Генерация — две АЭС — и сети — ЛЭП из Польши, Венгрии и Словакии — расположены на Западной Украине, тогда как большая часть потребителей находится в Киеве и на левобережье Днепра.Как следствие, если Львов практически не отключают в силу близости к электростанциям и импорту, то чем дальше от Западной Украины, тем хуже становится ситуация с энергоснабжением.Прифронтовые города уже давно живут в условиях коммунального коллапса с отсутствием не только базовых благ цивилизации, завязанных на электроснабжение, но и гражданских властей, которые эти проблемы должны решать. Тяжелейшая ситуация в неосвобождённой части ДНР, а также Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях. В Киеве электроэнергия отсутствует по 16 часов в сутки.Херсон, где осталось около 40 тыс. человек, живёт без тепла, воды и электроэнергии — Херсонская ТЭЦ то ли сильно повреждена, то ли и вовсе уничтожена. В соседнем Николаеве 2/3 города без тепла из-за проблем у местных тепловиков.Одесса также в состоянии блэкаута с 13 декабря — сказались удары по городским подстанциям и объектам в области, которые обеспечивали перетоки электроэнергии из Румынии. Арциз — райцентр в Бессарабии — обесточен, часть Белгород-Днестровского района получает электроэнергию с напряжением от 140 до 160 вольт. Сроки восстановления электроснабжения в области неизвестны, а Одессе обещают подать электроэнергию к 17 декабря. Одесситы теперь набирают воду в бюветах и машинах МЧС, греют квартиры газом из плит, выставив на них кирпичи, а телефоны заряжают в работающих от генераторов магазинах. Связь тоже есть отнюдь не везде — к 15 декабря в 40% города отсутствовало покрытие сотовых сетей.Опять же, стоит вновь отметить, что такие отключения электроэнергии происходят в условиях отсутствия морозов как таковых: во вторник, 16 декабря, днём в Одессе до +8, а в среду, 17 декабря, до +10 (ночью — +8). Однако со среды температура начнёт снижаться и к понедельнику ночью будет около нуля.Даже без повторных ударов крупные города, включая Киев, в случае прихода морозов будут без света в районе 20 часов в сутки. А повторные удары — судя по опыту предыдущих лет — будут происходить примерно раз в одну-две недели.Ответные удары по портам2 декабря — после 4 атак по гражданским судам в Черном море и повреждении выносного причального устройства Каспийского трубопроводного консорциума — Владимир Путин предупредил, что Россия расширит номенклатуру ударов по украинским портам в заходящим в них судам.Как и стоило ожидать по опыту предыдущих лет, украинская власть не просто не остановилась, но и продолжила обострять ситуацию на воде. 15 декабря украинские СМИ сообщили о третьей атаке на российскую нефтедобывающую платформу в Каспийском море. Со стороны России никаких комментариев по этому поводу не было. Заодно продолжились атаки в Чёрном море.12 декабря ВС РФ совершили ответный удар по портам Большой Одессы и стоящим в них судам. Под раздачу попал турецкий ролкер с фурами, гружёными генераторами и ещё ряд судов. Также, с учётом отсутствия электроснабжения, погрузка и разгрузка судов будет либо предельно затруднена, либо и вовсе невозможна. А 13 декабря ВС РФ ударили по турецкому судну VIVA, которое, как уверяют украинские власти, перевозило подсолнечное масло из Украины в Египет.В условиях борьбы на истощение не имеет значения какая стоимость фрахта и страховки для судов, следующих в и из Новороссийска. Куда важнее то, что в порты Большой Одессы они не зайдут, что обрушит украинский экспорт зерновых и масличных.К слову, об экспорте. За 11 месяцев 2025 года товарооборот Украины превысил 112,2 млрд долларов: импорт составил 75,4 млрд долларов, тогда как экспорт преодолел отметку в 36,88 млрд долларов. Проще говоря, Украина импортирует в 2 раза больше товаров, чем экспортирует. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Украина продолжает получать финансирование извне. Как только оно прекратится, импорт начнёт просаживаться по мере сокращения количества денег у граждан. В структуре импорта 67% приходится на три категории. Первая — машины, оборудование и транспорт. Вторая — продукция химпрома. Третья — топливно-энергетические товары.Весь 2025 год граждане Украины закупали электромобили и гибриды — в ноябре импорт б/у "электричек" вырос на 154%, а новых на 374% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же 11 месяцев 2025 года импорт китайских электромобилей вырос в 4,8 раза по сравнению с ноябрём 2024 года.Как на дрожжах растёт импорт дизельного топлива — его в ноябре импортировали на 23% больше, чем гордом ранее, поставив рекорд с 2022 года. Всё дело в генераторах.Конфискация стала ещё туманнееА теперь стоит перейти к развивающейся истории с желанием Еврокомиссии конфисковать российские золотовалютные резервы.Крайне недипломатичная глава Евродипломатии Кая Каллас считает конфискацию единственным вариантом финансирования Украины так как о выплатах ей в счёт новых европейских займов договориться по-прежнему не получается. Однако единственное, чего удалось пока добиться, так это принятия решения о бессрочной заморозке российских ЗВР, тогда как ранее заморозку приходилось продлевать раз в полгода.Включённый Еврокомиссией режим угроз Бельгии — ей пригрозили чуть ли не полным бойкотом — пока никак не сказался на её позиции по конфискации.Против конфискации выступают премьер-министр, глава минфина, глава Euroclear, а их позицию поддерживают 67% бельгийцев.Тем временем ЦБ России подал иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию EuroClear о взыскании причинённых Банку России убытков в размере 18 трлн рублей. Дело будут рассматривать в закрытом режиме, поэтому особых деталей мы не узнаем. Однако логика в подаче иска простая: правовая позиция ЦБ безупречна, а в решении суда можно не сомневаться. Далее ЦБ перешлёт решение вместе с сопутствующими документами в Минюст, а тот отправит их вместе с исполнительным листом в министерства юстиции стран, с которыми у России есть договорённость о взаимном исполнении решений арбитражных судов.США, ЕС и другие недружественные страны этот исполнительный лист проигнорируют. Страны СНГ и ЕАЭС должны будут его исполнить, арестовав бельгийскую госсобственность, включая счета госкомпаний, госСМИ и даже счета Euroclear. Дружественные к России страны будут обязаны выполнить решение в рамках двусторонних соглашений с Россией (например, КНР), а также международных соглашений (Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года). Это гарантирует создание Бельгии и Euroclear массы правовых проблем и затруднит работу депозитария.Как следствие, у России появляется инструмент для защиты своих интересов, у бельгийского правительства дополнительный аргумент против конфискации, а у стран ЕС новая причина не соглашаться на предоставление Бельгии гарантий разделения ответственности, которые Бельгия ранее выдвигала как требование для решения о конфискации. Если раньше вопрос о гарантиях носил умозрительный характер, то теперь вполне конкретный и каждая страна, чьё руководство подпишется под конфискацией и гарантиях Бельгии, столкнётся с угрозой заморозки своей госсобственности в десятках различных стран.Поэтому лагерь противников конфискации, где уже числятся Бельгия, Венгрия, Словакия, а также Мальта, Италия и Болгария — пополнится новыми странами. Кроме того, по словам польского премьера Дональда Туска, США призывают ЕС не конфисковывать российские средства, чтобы не осложнять переговоры с Москвой.Прочие новостиСледуя логике "всё пиар кроме некролога", киевская власть вновь оживила идею переименования копеек в шаги, которую уже около двух лет продвигает руководство Нацбанка Украины, как шаг по разрыву связей с Россией. 10 октября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выступила против переименования, указав на несвоевременность данного шага и отсутствия для этого финансовых ресурсов. Однако у налогового комитета Рады под руководством депутата Даниила Гетманцева по этому поводу внезапно оказалось другое мнение, и он рекомендовал депутатам принять за основу и в целом "фундаментальную и решительную реформу по переименованию копеек в шаги", что, как уверен Гетманцев, станет "решительным шагом к макрофинансовой стабильности страны". Содержательно комментировать подобные новости крайне сложно, поэтому остаётся лишь пожелать украинским депутатам сил для решительной декоммунизации финансовой сферы.Украина договорилась со Спецкомитетом собственников ВВП-варрантов по обмену данных ценных бумаг (по ним выплаты Украины по госдолгу привязаны к динамике роста ВВП) номинальной суммой 2,59 млрд долларов на новые еврооблигации с периодом погашения в 2030–2032 годах и выплатой вознаграждения в размере до 7%.Во Львове завершается рекультивация Грибовицкого полигона ТБО, где на 39 га хранится около 14 млн тонн коммунальных отходов. Именно из-за закрытия этого полигона во времена президентства Петра Порошенко* львовский мусор возили по всей Украине. Рекультивацию проводят на средства Евросоюза.О том, что происходит в энергетике - в статье "Энергетические войны: Молдавия отбирает топливный терминал у ЛУКОЙЛа, а США – танкер нефти у Венесуэлы"Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

