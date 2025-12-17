https://ukraina.ru/20251217/ostavit-akhmetova-bez-uglya-izmaylov-nazval-klyuchevuyu-tsel-dlya-osvobozhdeniya-zapadnogo-donbassa-1073177424.html

"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса

Развитие наступления открывает для ВС РФ новые стратегические возможности. Одна из них — удар в сторону важнейших угольных бассейнов, контролируемых украинскими олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников

Комментируя возможные направления для удара, эксперт предложил свой вариант. "А кто сказал, что мы будем на Святогорск наступать? Это только Генштаб знает. Я бы вообще направил "Центр" в Днепропетровскую область, чтобы освободить Першотравенск и Павлоград и вообще оставить Ахметова* без всякого угля", — заявил Измайлов.Он пояснил экономическую ценность этого направления. "Это же фактически западный Донбасс. Там уголь хороший", — сказал аналитик.При этом на Купянском направлении, по мнению Измайлова, пока не хватает сил для решительного перевеса. "С Купянском сложнее, потому что у нас там не очень много сил. Нам бы людей побольше. Мы же мечтаем об этом", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.* является членом объединения, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

