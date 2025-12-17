"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса - 17.12.2025 Украина.ру
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
Развитие наступления открывает для ВС РФ новые стратегические возможности. Одна из них — удар в сторону важнейших угольных бассейнов, контролируемых украинскими олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
2025-12-17T05:00
2025-12-17T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444811_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_970bc6338687132693d922d64a906b5e.jpg
Комментируя возможные направления для удара, эксперт предложил свой вариант. "А кто сказал, что мы будем на Святогорск наступать? Это только Генштаб знает. Я бы вообще направил "Центр" в Днепропетровскую область, чтобы освободить Першотравенск и Павлоград и вообще оставить Ахметова* без всякого угля", — заявил Измайлов.Он пояснил экономическую ценность этого направления. "Это же фактически западный Донбасс. Там уголь хороший", — сказал аналитик.При этом на Купянском направлении, по мнению Измайлова, пока не хватает сил для решительного перевеса. "С Купянском сложнее, потому что у нас там не очень много сил. Нам бы людей побольше. Мы же мечтаем об этом", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.* является членом объединения, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса

05:00 17.12.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" 73-й артбригады группировки "Запад"
Боевая работа САУ Гиацинт-С 73-й артбригады группировки Запад - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Развитие наступления открывает для ВС РФ новые стратегические возможности. Одна из них — удар в сторону важнейших угольных бассейнов, контролируемых украинскими олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
Комментируя возможные направления для удара, эксперт предложил свой вариант. "А кто сказал, что мы будем на Святогорск наступать? Это только Генштаб знает. Я бы вообще направил "Центр" в Днепропетровскую область, чтобы освободить Першотравенск и Павлоград и вообще оставить Ахметова* без всякого угля", — заявил Измайлов.
Он пояснил экономическую ценность этого направления. "Это же фактически западный Донбасс. Там уголь хороший", — сказал аналитик.
"С Димитровом все понятно. Если какие-то отдельные группы ВСУ оттуда выйдут, это ничего не изменит. Наши за них крепко взялись. Никого не выпускают", — заявил эксперт.
При этом на Купянском направлении, по мнению Измайлова, пока не хватает сил для решительного перевеса. "С Купянском сложнее, потому что у нас там не очень много сил. Нам бы людей побольше. Мы же мечтаем об этом", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.
* является членом объединения, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
