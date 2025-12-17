https://ukraina.ru/20251217/ostavit-akhmetova-bez-uglya-izmaylov-nazval-klyuchevuyu-tsel-dlya-osvobozhdeniya-zapadnogo-donbassa-1073177424.html
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса - 17.12.2025 Украина.ру
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
Развитие наступления открывает для ВС РФ новые стратегические возможности. Одна из них — удар в сторону важнейших угольных бассейнов, контролируемых украинскими олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
2025-12-17T05:00
2025-12-17T05:00
2025-12-17T05:00
новости
россия
донбасс
святогорск
вооруженные силы украины
украина.ру
купянск
купянское направление
купянск новости
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444811_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_970bc6338687132693d922d64a906b5e.jpg
Комментируя возможные направления для удара, эксперт предложил свой вариант. "А кто сказал, что мы будем на Святогорск наступать? Это только Генштаб знает. Я бы вообще направил "Центр" в Днепропетровскую область, чтобы освободить Першотравенск и Павлоград и вообще оставить Ахметова* без всякого угля", — заявил Измайлов.Он пояснил экономическую ценность этого направления. "Это же фактически западный Донбасс. Там уголь хороший", — сказал аналитик.При этом на Купянском направлении, по мнению Измайлова, пока не хватает сил для решительного перевеса. "С Купянском сложнее, потому что у нас там не очень много сил. Нам бы людей побольше. Мы же мечтаем об этом", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: России после освобождения Северска предстоит долго выбивать ВСУ из Райгородка и Николаевки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ пожертвовали гарнизоном Димитрова, чтобы задержать армию России и выиграть время.* является членом объединения, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
россия
донбасс
святогорск
купянск
купянское направление
днепропетровская область
днепропетровск
павлоград
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444811_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e15601190719d6bbf2440f730c2ec278.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, святогорск, вооруженные силы украины, украина.ру, купянск, купянское направление, купянск новости, днепропетровская область, днепропетровск, павлоград, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Донбасс, Святогорск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Купянск, Купянское направление, купянск новости, Днепропетровская область, Днепропетровск, Павлоград, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО
"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
Развитие наступления открывает для ВС РФ новые стратегические возможности. Одна из них — удар в сторону важнейших угольных бассейнов, контролируемых украинскими олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Олег Измайлов — член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" и автор книги "Донбасс для чайников
Комментируя возможные направления для удара, эксперт предложил свой вариант. "А кто сказал, что мы будем на Святогорск наступать? Это только Генштаб знает. Я бы вообще направил "Центр" в Днепропетровскую область, чтобы освободить Першотравенск и Павлоград и вообще оставить Ахметова* без всякого угля", — заявил Измайлов.
Он пояснил экономическую ценность этого направления. "Это же фактически западный Донбасс. Там уголь хороший", — сказал аналитик.
"С Димитровом все понятно. Если какие-то отдельные группы ВСУ оттуда выйдут, это ничего не изменит. Наши за них крепко взялись. Никого не выпускают", — заявил эксперт.
При этом на Купянском направлении, по мнению Измайлова, пока не хватает сил для решительного перевеса. "С Купянском сложнее, потому что у нас там не очень много сил. Нам бы людей побольше. Мы же мечтаем об этом", — констатировал собеседник издания.
* является членом объединения, включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму