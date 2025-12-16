Конкуренция воров. Почему ЕС не боится украсть российские деньги - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/konkurentsiya-vorov-pochemu-es-ne-boitsya-ukrast-rossiyskie-dengi-1073192453.html
Конкуренция воров. Почему ЕС не боится украсть российские деньги
Конкуренция воров. Почему ЕС не боится украсть российские деньги - 16.12.2025 Украина.ру
Конкуренция воров. Почему ЕС не боится украсть российские деньги
Европейская комиссия ожидает, что страны Евросоюза на саммите 18-19 декабря поддержат решение об экспроприации 210 млрд российских активов в пользу Украины
2025-12-16T19:55
2025-12-16T19:56
эксклюзив
россия
ес
украина
андрей суздальцев
виктор орбан
фридрих мерц
европейская комиссия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fc263efd4df29d24516ebb3b99b75bfd.jpg
Готовясь к голосованию по этому важному вопросу, Совет Евросоюза 12 декабря уже приял решение о бессрочно блокировке средств Банка России. Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что из этих средств Киев получит 140 млрд евро в виде беспроцентных кредитов, в то время как представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари рассчитывает на 170 млрд.Ранее против изъятия активов Российской Федерации выступила Бельгия. На площадке Euroclear в этой стране хранится большинство российских денег - 185 млрд евро. Бельгия опасается ответных действий Москвы – конфискации своих активов в России и судебных исков, на основании которых российская сторона может потребовать арест бельгийских средств за рубежом.Экспроприация суверенных средств России понадобилась Европе из-за того, что в рамках самого объединения так и не удалось достичь согласия о финансировании Украины за счет Евробондов. Поэтому руководство ЕС приняло решение изъять российские средства под видом "репарационного кредита" для Украины.По словам главы европейской дипломатии Кайи Каллас, вариант с евробондами не сработал бы, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по "репарационному кредиту" достаточно квалифицированного большинства. Это значит, что "за" должны проголосовать 55% стран ЕС, в которых проживает 65% населения сообщества.Единственное, что "репарационный кредит" пойдет не на восстановление Украины, а на покрытие военных и гражданских бюджетных потребностей в 2026-2027 годах. И для ЕС, и для Украины он удобен тем, что Киеву эти деньги не надо возвращать (не из чего их возвращать), а Брюсселю не жалко этот долг просто списать.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже подтвердил, что на саммите в Брюсселе 18-19 декабря он выступит против экспроприации российских денег, поскольку это "нарушает принципы законодательства ЕС". При этом он признался, что шансов на успех мало, поскольку в рамках объединения гораздо больше стран, которые поддержат данное решение, чем тех, которые выступят против. Среди противников, кроме Венгрии, еще Бельгия, Словакия и Чехия, рассказал Орбан."Поэтому, как только решение будет опубликовано, мы обжалуем его в европейском суде", - заявил премьер-министр Венгрии.Ранее Орбан отмечал, что кража замороженных активов России будет равносильна "объявлению войны". Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен со своей стороны подчеркнула, что изъятие российских активов вызовет самые тяжелые последствия для финансовой стабильности всего ЕС. Если у мировых инвесторов сложится впечатление, что их деньги больше не в безопасности в Старом Свете, это нанесет серьезный ущерб Европе как получателю инвестиций, уточнила она.По данным российской прессы, Москва готовит пакет ответных мер на действия Евросоюза по изъятию активов. Банк России планирует оспорить любые прямые или косвенные действия, влекущие несогласованное использование замороженных российских активов.Центробанк уже объявил, что подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, у которого в России имеются активы на 16 млрд евро. Также рассматривается конфискация всех активов европейского бизнеса в России.Однако не все так однозначно, когда речь идет о возможном ответе России на кражу ее денег, хранящихся в Европе, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.Сейчас активно обсуждается вариант заморозки или национализации активов западных компаний, которые существуют на территории России, напомнил эксперт. При этом речь идет об активах частных компаний, в то время как активов европейский государств в России почти нет, добавил он."Но тут есть вопросы. Если бы Евросоюз принимал решение о конфискации российских активов солидарно, тогда любая компания из ЕС могла бы попадать под решение о национализации. Но они собираются голосовать большинством. Это решение бьет и по нам, и по единству самого Евросоюза", - рассказал политолог.Утверждения о том, что у России есть возможность компенсировать украденные активы за счет имущества западных компаний у Суздальцева также вызывают некоторые сомнения. По его словам, непонятно, насколько ликвидны активы западных компаний, которые находятся в России."Наши деньги на Западе на сто процентов ликвидные. Здесь стоит вопрос, сможет ли наше государство из западных активов вытянуть живые деньги, которые покрыли бы убытки от этой конфискации", - отметил эксперт.Почему европейцы ведут себя так нагло, задался вопросом Суздальцев. По его мнению, они исходят из того, что российская элита и российский политический класс настроены на послевоенное восстановление отношений с Европой, в том числе торговых. Поэтому европейцы считают, что все, что они делают – безнаказанно, и что даже если национализирует часть активов, Россия не перейдет на жесткий разговор с Европой, полагает политолог."Они уверены, что мы будем вести с ними дела и что все им простим", - добавил он.Заодно, конфискация российских средств – это суррогат победы, подчеркнул Суздальцев. Любая уступка с российской стороны в процессе переговоров по украинскому урегулированию на Западе в целом, и в Европе в том числе, будет интерпретирована как победа, независимо от территорий, заявил он."Как на Западе будет интерпретироваться экспроприация российских активов? Примерно так – сильная Европа забрала у России деньги, потому что наказала ее за действия по отношению к Украине. Они это представят не как помощь Украине, а как наказание России. И наши попытки ответить на эту кражу будут восприниматься как незаконные. Кто еще отвечает на наказание и за что, собственно, Европу наказывать?", - рассказал Суздальцев.Поэтому политолог считает, что эксперты, рассказывающие о том, что после конфискации российских активов вкладчики убегут из Европы, могут оказаться не правы."Не побегут, а может даже прибегут! Потому что Россия будет представлена миру как виновная, а Европа как та, которая ее наказала. А мы хорошие, нас наказывать не за что, будут думать другие вкладчики. В этом весь казус этой ситуации", - отметил эксперт.При этом Суздальцев ожидает, что последствия конфискации российских активов могут быть не совсем очевидными. Например, после этого может начаться война на море."Пока ни одного именно российского танкера не торпедировали. Но конфискация будет сигналом, что уже можно этого делать", - допустил политолог.По его словам, Европа богата, и она вполне могла найти деньги на содержание Украины. Однако конфискация российских средств ей нужна для того, чтобы сломать переговорный процесс."Рассчитывается на то, что Россия не будет вести переговоры с теми же американцами, которые, конечно же, не демонстративно, но все-таки поддерживают действия Европы. Они могут быть недовольными, потому что сами хотели эти деньги отобрать, а Европа их теперь опережает. Это конкуренция воров. Но никакого позитива в этом плане я пока не вижу", - резюмировал Андрей Суздальцев.Больше об истинных намерениях Евросоюза в материале Анны Черкасовой Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102601/66/1026016681_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1b76e1f530089fa2a4d482d210bc5bb9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, ес, украина, андрей суздальцев, виктор орбан, фридрих мерц, европейская комиссия, украина.ру
Эксклюзив, Россия, ЕС, Украина, Андрей Суздальцев, Виктор Орбан, Фридрих Мерц, Европейская комиссия, Украина.ру

Конкуренция воров. Почему ЕС не боится украсть российские деньги

19:55 16.12.2025 (обновлено: 19:56 16.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Европейская комиссия ожидает, что страны Евросоюза на саммите 18-19 декабря поддержат решение об экспроприации 210 млрд российских активов в пользу Украины
Готовясь к голосованию по этому важному вопросу, Совет Евросоюза 12 декабря уже приял решение о бессрочно блокировке средств Банка России. Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что из этих средств Киев получит 140 млрд евро в виде беспроцентных кредитов, в то время как представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари рассчитывает на 170 млрд.
Ранее против изъятия активов Российской Федерации выступила Бельгия. На площадке Euroclear в этой стране хранится большинство российских денег - 185 млрд евро. Бельгия опасается ответных действий Москвы – конфискации своих активов в России и судебных исков, на основании которых российская сторона может потребовать арест бельгийских средств за рубежом.
Экспроприация суверенных средств России понадобилась Европе из-за того, что в рамках самого объединения так и не удалось достичь согласия о финансировании Украины за счет Евробондов. Поэтому руководство ЕС приняло решение изъять российские средства под видом "репарационного кредита" для Украины.
По словам главы европейской дипломатии Кайи Каллас, вариант с евробондами не сработал бы, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по "репарационному кредиту" достаточно квалифицированного большинства. Это значит, что "за" должны проголосовать 55% стран ЕС, в которых проживает 65% населения сообщества.
Единственное, что "репарационный кредит" пойдет не на восстановление Украины, а на покрытие военных и гражданских бюджетных потребностей в 2026-2027 годах. И для ЕС, и для Украины он удобен тем, что Киеву эти деньги не надо возвращать (не из чего их возвращать), а Брюсселю не жалко этот долг просто списать.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже подтвердил, что на саммите в Брюсселе 18-19 декабря он выступит против экспроприации российских денег, поскольку это "нарушает принципы законодательства ЕС". При этом он признался, что шансов на успех мало, поскольку в рамках объединения гораздо больше стран, которые поддержат данное решение, чем тех, которые выступят против. Среди противников, кроме Венгрии, еще Бельгия, Словакия и Чехия, рассказал Орбан.
"Поэтому, как только решение будет опубликовано, мы обжалуем его в европейском суде", - заявил премьер-министр Венгрии.
Ранее Орбан отмечал, что кража замороженных активов России будет равносильна "объявлению войны". Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен со своей стороны подчеркнула, что изъятие российских активов вызовет самые тяжелые последствия для финансовой стабильности всего ЕС. Если у мировых инвесторов сложится впечатление, что их деньги больше не в безопасности в Старом Свете, это нанесет серьезный ущерб Европе как получателю инвестиций, уточнила она.
По данным российской прессы, Москва готовит пакет ответных мер на действия Евросоюза по изъятию активов. Банк России планирует оспорить любые прямые или косвенные действия, влекущие несогласованное использование замороженных российских активов.
Центробанк уже объявил, что подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, у которого в России имеются активы на 16 млрд евро. Также рассматривается конфискация всех активов европейского бизнеса в России.
Однако не все так однозначно, когда речь идет о возможном ответе России на кражу ее денег, хранящихся в Европе, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.
Сейчас активно обсуждается вариант заморозки или национализации активов западных компаний, которые существуют на территории России, напомнил эксперт. При этом речь идет об активах частных компаний, в то время как активов европейский государств в России почти нет, добавил он.
"Но тут есть вопросы. Если бы Евросоюз принимал решение о конфискации российских активов солидарно, тогда любая компания из ЕС могла бы попадать под решение о национализации. Но они собираются голосовать большинством. Это решение бьет и по нам, и по единству самого Евросоюза", - рассказал политолог.
Утверждения о том, что у России есть возможность компенсировать украденные активы за счет имущества западных компаний у Суздальцева также вызывают некоторые сомнения. По его словам, непонятно, насколько ликвидны активы западных компаний, которые находятся в России.
"Наши деньги на Западе на сто процентов ликвидные. Здесь стоит вопрос, сможет ли наше государство из западных активов вытянуть живые деньги, которые покрыли бы убытки от этой конфискации", - отметил эксперт.
Почему европейцы ведут себя так нагло, задался вопросом Суздальцев. По его мнению, они исходят из того, что российская элита и российский политический класс настроены на послевоенное восстановление отношений с Европой, в том числе торговых. Поэтому европейцы считают, что все, что они делают – безнаказанно, и что даже если национализирует часть активов, Россия не перейдет на жесткий разговор с Европой, полагает политолог.
"Они уверены, что мы будем вести с ними дела и что все им простим", - добавил он.
Заодно, конфискация российских средств – это суррогат победы, подчеркнул Суздальцев. Любая уступка с российской стороны в процессе переговоров по украинскому урегулированию на Западе в целом, и в Европе в том числе, будет интерпретирована как победа, независимо от территорий, заявил он.
"Как на Западе будет интерпретироваться экспроприация российских активов? Примерно так – сильная Европа забрала у России деньги, потому что наказала ее за действия по отношению к Украине. Они это представят не как помощь Украине, а как наказание России. И наши попытки ответить на эту кражу будут восприниматься как незаконные. Кто еще отвечает на наказание и за что, собственно, Европу наказывать?", - рассказал Суздальцев.
Поэтому политолог считает, что эксперты, рассказывающие о том, что после конфискации российских активов вкладчики убегут из Европы, могут оказаться не правы.
"Не побегут, а может даже прибегут! Потому что Россия будет представлена миру как виновная, а Европа как та, которая ее наказала. А мы хорошие, нас наказывать не за что, будут думать другие вкладчики. В этом весь казус этой ситуации", - отметил эксперт.
При этом Суздальцев ожидает, что последствия конфискации российских активов могут быть не совсем очевидными. Например, после этого может начаться война на море.
"Пока ни одного именно российского танкера не торпедировали. Но конфискация будет сигналом, что уже можно этого делать", - допустил политолог.
По его словам, Европа богата, и она вполне могла найти деньги на содержание Украины. Однако конфискация российских средств ей нужна для того, чтобы сломать переговорный процесс.
"Рассчитывается на то, что Россия не будет вести переговоры с теми же американцами, которые, конечно же, не демонстративно, но все-таки поддерживают действия Европы. Они могут быть недовольными, потому что сами хотели эти деньги отобрать, а Европа их теперь опережает. Это конкуренция воров. Но никакого позитива в этом плане я пока не вижу", - резюмировал Андрей Суздальцев.
Больше об истинных намерениях Евросоюза в материале Анны Черкасовой Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияЕСУкраинаАндрей СуздальцевВиктор ОрбанФридрих МерцЕвропейская комиссияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе
06:00От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
05:50Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
05:40Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины
05:30"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины
05:10В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского
05:10Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском
05:00Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы
05:00"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
04:56Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
04:45Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30От "Рубикона" до комбинированных атак ВКС: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага под Купянском
04:23Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15"Пришло ли время — вскрытие покажет": Ищенко о том, почему для "Ключевой пятерки" нужна общая цель
04:00"Так зачем же нам США и Трамп?" — политолог про идею создания "Ключевой пятерки"
03:51Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций и объявил морскую блокаду
03:18В Вашингтоне у Капитолия прошла акция в поддержку УПЦ
02:56ВСУ усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговоров — Мирошник
02:22Путин и Зеленский хотят мира, но по разному: Лукашенко ответил на вопросы американского телеканала
Лента новостейМолния