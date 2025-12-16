https://ukraina.ru/20251216/konkurentsiya-vorov-pochemu-es-ne-boitsya-ukrast-rossiyskie-dengi-1073192453.html

Конкуренция воров. Почему ЕС не боится украсть российские деньги

Европейская комиссия ожидает, что страны Евросоюза на саммите 18-19 декабря поддержат решение об экспроприации 210 млрд российских активов в пользу Украины

Готовясь к голосованию по этому важному вопросу, Совет Евросоюза 12 декабря уже приял решение о бессрочно блокировке средств Банка России. Канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что из этих средств Киев получит 140 млрд евро в виде беспроцентных кредитов, в то время как представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари рассчитывает на 170 млрд.Ранее против изъятия активов Российской Федерации выступила Бельгия. На площадке Euroclear в этой стране хранится большинство российских денег - 185 млрд евро. Бельгия опасается ответных действий Москвы – конфискации своих активов в России и судебных исков, на основании которых российская сторона может потребовать арест бельгийских средств за рубежом.Экспроприация суверенных средств России понадобилась Европе из-за того, что в рамках самого объединения так и не удалось достичь согласия о финансировании Украины за счет Евробондов. Поэтому руководство ЕС приняло решение изъять российские средства под видом "репарационного кредита" для Украины.По словам главы европейской дипломатии Кайи Каллас, вариант с евробондами не сработал бы, поскольку для этого необходимо единогласное решение, тогда как по "репарационному кредиту" достаточно квалифицированного большинства. Это значит, что "за" должны проголосовать 55% стран ЕС, в которых проживает 65% населения сообщества.Единственное, что "репарационный кредит" пойдет не на восстановление Украины, а на покрытие военных и гражданских бюджетных потребностей в 2026-2027 годах. И для ЕС, и для Украины он удобен тем, что Киеву эти деньги не надо возвращать (не из чего их возвращать), а Брюсселю не жалко этот долг просто списать.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже подтвердил, что на саммите в Брюсселе 18-19 декабря он выступит против экспроприации российских денег, поскольку это "нарушает принципы законодательства ЕС". При этом он признался, что шансов на успех мало, поскольку в рамках объединения гораздо больше стран, которые поддержат данное решение, чем тех, которые выступят против. Среди противников, кроме Венгрии, еще Бельгия, Словакия и Чехия, рассказал Орбан."Поэтому, как только решение будет опубликовано, мы обжалуем его в европейском суде", - заявил премьер-министр Венгрии.Ранее Орбан отмечал, что кража замороженных активов России будет равносильна "объявлению войны". Глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен со своей стороны подчеркнула, что изъятие российских активов вызовет самые тяжелые последствия для финансовой стабильности всего ЕС. Если у мировых инвесторов сложится впечатление, что их деньги больше не в безопасности в Старом Свете, это нанесет серьезный ущерб Европе как получателю инвестиций, уточнила она.По данным российской прессы, Москва готовит пакет ответных мер на действия Евросоюза по изъятию активов. Банк России планирует оспорить любые прямые или косвенные действия, влекущие несогласованное использование замороженных российских активов.Центробанк уже объявил, что подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, у которого в России имеются активы на 16 млрд евро. Также рассматривается конфискация всех активов европейского бизнеса в России.Однако не все так однозначно, когда речь идет о возможном ответе России на кражу ее денег, хранящихся в Европе, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.Сейчас активно обсуждается вариант заморозки или национализации активов западных компаний, которые существуют на территории России, напомнил эксперт. При этом речь идет об активах частных компаний, в то время как активов европейский государств в России почти нет, добавил он."Но тут есть вопросы. Если бы Евросоюз принимал решение о конфискации российских активов солидарно, тогда любая компания из ЕС могла бы попадать под решение о национализации. Но они собираются голосовать большинством. Это решение бьет и по нам, и по единству самого Евросоюза", - рассказал политолог.Утверждения о том, что у России есть возможность компенсировать украденные активы за счет имущества западных компаний у Суздальцева также вызывают некоторые сомнения. По его словам, непонятно, насколько ликвидны активы западных компаний, которые находятся в России."Наши деньги на Западе на сто процентов ликвидные. Здесь стоит вопрос, сможет ли наше государство из западных активов вытянуть живые деньги, которые покрыли бы убытки от этой конфискации", - отметил эксперт.Почему европейцы ведут себя так нагло, задался вопросом Суздальцев. По его мнению, они исходят из того, что российская элита и российский политический класс настроены на послевоенное восстановление отношений с Европой, в том числе торговых. Поэтому европейцы считают, что все, что они делают – безнаказанно, и что даже если национализирует часть активов, Россия не перейдет на жесткий разговор с Европой, полагает политолог."Они уверены, что мы будем вести с ними дела и что все им простим", - добавил он.Заодно, конфискация российских средств – это суррогат победы, подчеркнул Суздальцев. Любая уступка с российской стороны в процессе переговоров по украинскому урегулированию на Западе в целом, и в Европе в том числе, будет интерпретирована как победа, независимо от территорий, заявил он."Как на Западе будет интерпретироваться экспроприация российских активов? Примерно так – сильная Европа забрала у России деньги, потому что наказала ее за действия по отношению к Украине. Они это представят не как помощь Украине, а как наказание России. И наши попытки ответить на эту кражу будут восприниматься как незаконные. Кто еще отвечает на наказание и за что, собственно, Европу наказывать?", - рассказал Суздальцев.Поэтому политолог считает, что эксперты, рассказывающие о том, что после конфискации российских активов вкладчики убегут из Европы, могут оказаться не правы."Не побегут, а может даже прибегут! Потому что Россия будет представлена миру как виновная, а Европа как та, которая ее наказала. А мы хорошие, нас наказывать не за что, будут думать другие вкладчики. В этом весь казус этой ситуации", - отметил эксперт.При этом Суздальцев ожидает, что последствия конфискации российских активов могут быть не совсем очевидными. Например, после этого может начаться война на море."Пока ни одного именно российского танкера не торпедировали. Но конфискация будет сигналом, что уже можно этого делать", - допустил политолог.По его словам, Европа богата, и она вполне могла найти деньги на содержание Украины. Однако конфискация российских средств ей нужна для того, чтобы сломать переговорный процесс."Рассчитывается на то, что Россия не будет вести переговоры с теми же американцами, которые, конечно же, не демонстративно, но все-таки поддерживают действия Европы. Они могут быть недовольными, потому что сами хотели эти деньги отобрать, а Европа их теперь опережает. Это конкуренция воров. Но никакого позитива в этом плане я пока не вижу", - резюмировал Андрей Суздальцев.Больше об истинных намерениях Евросоюза в материале Анны Черкасовой Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России

