Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы - 17.12.2025
Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы - 17.12.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
Противоречия между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом в вопросе войны с Россией непреодолимы. У каждого из этих игроков свои цели, которые исключают выработку единой стратегии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-17T04:45
2025-12-17T04:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg
Комментируя вопрос журналиста о том, кто победит в противостоянии между США, ЕС и Украиной, эксперт дал однозначный и пессимистичный ответ. "Никто не победит. Все проиграют", — заявил Ищенко.Он объяснил, почему США не могут просто отказаться от поддержки Киева, даже несмотря на конфронтацию. "Если вы кого-то приручили, а потом пинком вышвырнете за дверь, вас все будут сторониться. Поэтому США не могут просто так выбросить Зеленского или уйти из Европы", — пояснил обозреватель.Отвечая на вопрос о том, кто победит в этом противостоянии и какая судьба ждет проигравшего, Ищенко детализировал позиции каждой из сторон, показав их несовместимость. "Так где же здесь общий план? Его просто нет физически", — резюмировал собеседник издания.
Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы

04:45 17.12.2025
 
Противоречия между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом в вопросе войны с Россией непреодолимы. У каждого из этих игроков свои цели, которые исключают выработку единой стратегии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Комментируя вопрос журналиста о том, кто победит в противостоянии между США, ЕС и Украиной, эксперт дал однозначный и пессимистичный ответ. "Никто не победит. Все проиграют", — заявил Ищенко.
Он объяснил, почему США не могут просто отказаться от поддержки Киева, даже несмотря на конфронтацию. "Если вы кого-то приручили, а потом пинком вышвырнете за дверь, вас все будут сторониться. Поэтому США не могут просто так выбросить Зеленского или уйти из Европы", — пояснил обозреватель.
Отвечая на вопрос о том, кто победит в этом противостоянии и какая судьба ждет проигравшего, Ищенко детализировал позиции каждой из сторон, показав их несовместимость.
"Украина не готова уступать столько, сколько надо России. Россия не готова уступать столько, сколько надо Украине. Европа до сих пор безальтернативно хочет победить Россию. А США нужно временное перемирие, чтобы потом вернуться к войне и победить Россию", — сказал он.
"Так где же здесь общий план? Его просто нет физически", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Также интервью по теме: "Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США" на сайте Украина.ру.
