Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы

Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы

Противоречия между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом в вопросе войны с Россией непреодолимы. У каждого из этих игроков свои цели, которые исключают выработку единой стратегии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Комментируя вопрос журналиста о том, кто победит в противостоянии между США, ЕС и Украиной, эксперт дал однозначный и пессимистичный ответ. "Никто не победит. Все проиграют", — заявил Ищенко.Он объяснил, почему США не могут просто отказаться от поддержки Киева, даже несмотря на конфронтацию. "Если вы кого-то приручили, а потом пинком вышвырнете за дверь, вас все будут сторониться. Поэтому США не могут просто так выбросить Зеленского или уйти из Европы", — пояснил обозреватель.Отвечая на вопрос о том, кто победит в этом противостоянии и какая судьба ждет проигравшего, Ищенко детализировал позиции каждой из сторон, показав их несовместимость. "Так где же здесь общий план? Его просто нет физически", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также интервью по теме: "Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США" на сайте Украина.ру.

