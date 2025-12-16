https://ukraina.ru/20251216/na-kogo-natselena-propaganda-zelenskogo-i-chto-stanet-svidetelstvom-krakha-energetiki-ukrainy--ischenko-1073201400.html
На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко
На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко - 16.12.2025 Украина.ру
На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание Украина.ру, 16.12.2025
2025-12-16T21:27
2025-12-16T21:27
2025-12-16T21:27
новости
украина
польша
россия
владимир зеленский
трамп и зеленский
ростислав ищенко
украина.ру
вооруженные силы украины
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073201267_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18fab8dd82f9b88787a70681b6d7d316.png.webp
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание президентом Чили сына нацистского офицера, рассказал о том, что станет свидетельством краха энергетики Украины, а также оценил политику властей Польши по отношению к местному населению, выступающему против украинцев: 00:18 - О фашизации политики на Западе и не только и родственниках нацистов; 07:37 - Антикриз Зеленского по Купянску: на кого это рассчитано и зачем власть прибегает к подобным инструментам; 10:00 - Что станет свидетельством краха энергетики Украины; 11:36 - Об атаках ВСУ на военные объекты РФ в Новороссийске; 16:50 - О провокации, которую готовит Европа против России и возможной реакции США; 22:30 - Зачем власти Польши настраивают местное население против украинцев? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
украина
польша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073201267_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83191b4eebbe241cbf77209a2c1a5f3e.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, ростислав ищенко, украина.ру, вооруженные силы украины, видео, видео
Новости, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Видео
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание президентом Чили сына нацистского офицера, рассказал о том, что станет свидетельством краха энергетики Украины, а также оценил политику властей Польши по отношению к местному населению, выступающему против украинцев:
00:18 - О фашизации политики на Западе и не только и родственниках нацистов;
07:37 - Антикриз Зеленского по Купянску: на кого это рассчитано и зачем власть прибегает к подобным инструментам;
10:00 - Что станет свидетельством краха энергетики Украины;
11:36 - Об атаках ВСУ на военные объекты РФ в Новороссийске;
16:50 - О провокации, которую готовит Европа против России и возможной реакции США;
22:30 - Зачем власти Польши настраивают местное население против украинцев?