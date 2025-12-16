На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко - 16.12.2025 Украина.ру
На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко
На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко - 16.12.2025 Украина.ру
На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание Украина.ру, 16.12.2025
2025-12-16T21:27
2025-12-16T21:27
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание президентом Чили сына нацистского офицера, рассказал о том, что станет свидетельством краха энергетики Украины, а также оценил политику властей Польши по отношению к местному населению, выступающему против украинцев: 00:18 - О фашизации политики на Западе и не только и родственниках нацистов; 07:37 - Антикриз Зеленского по Купянску: на кого это рассчитано и зачем власть прибегает к подобным инструментам; 10:00 - Что станет свидетельством краха энергетики Украины; 11:36 - Об атаках ВСУ на военные объекты РФ в Новороссийске; 16:50 - О провокации, которую готовит Европа против России и возможной реакции США; 22:30 - Зачем власти Польши настраивают местное население против украинцев? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко

21:27 16.12.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание президентом Чили сына нацистского офицера, рассказал о том, что станет свидетельством краха энергетики Украины, а также оценил политику властей Польши по отношению к местному населению, выступающему против украинцев:
00:18 - О фашизации политики на Западе и не только и родственниках нацистов;
07:37 - Антикриз Зеленского по Купянску: на кого это рассчитано и зачем власть прибегает к подобным инструментам;
10:00 - Что станет свидетельством краха энергетики Украины;
11:36 - Об атаках ВСУ на военные объекты РФ в Новороссийске;
16:50 - О провокации, которую готовит Европа против России и возможной реакции США;
22:30 - Зачем власти Польши настраивают местное население против украинцев?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
