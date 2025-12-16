https://ukraina.ru/20251216/na-kogo-natselena-propaganda-zelenskogo-i-chto-stanet-svidetelstvom-krakha-energetiki-ukrainy--ischenko-1073201400.html

На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко

На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко - 16.12.2025

На кого нацелена пропаганда Зеленского и что станет свидетельством краха энергетики Украины — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание Украина.ру, 16.12.2025

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал избрание президентом Чили сына нацистского офицера, рассказал о том, что станет свидетельством краха энергетики Украины, а также оценил политику властей Польши по отношению к местному населению, выступающему против украинцев: 00:18 - О фашизации политики на Западе и не только и родственниках нацистов; 07:37 - Антикриз Зеленского по Купянску: на кого это рассчитано и зачем власть прибегает к подобным инструментам; 10:00 - Что станет свидетельством краха энергетики Украины; 11:36 - Об атаках ВСУ на военные объекты РФ в Новороссийске; 16:50 - О провокации, которую готовит Европа против России и возможной реакции США; 22:30 - Зачем власти Польши настраивают местное население против украинцев? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

