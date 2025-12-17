https://ukraina.ru/20251217/tak-zachem-zhe-nam-ssha-i-tramp--politolog-pro-ideyu-sozdaniya-klyuchevoy-pyaterki-1073181999.html
"Так зачем же нам США и Трамп?" — политолог про идею создания "Ключевой пятерки"
Личные мотивы Дональда Трампа могут стоять за идеей собрать новых мировых лидеров. Однако его политический вес и будущее вызывают у партнеров серьезные сомнения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.Комментируя возможные выгоды от создания "ключевой пятерки" для США, эксперт дал жесткую оценку нынешнему американскому президенту. Он подверг сомнению и политические успехи американского лидера. "Трампу просто повезло с оппонентами. Он бы второй раз президентом не стал, если бы у него были достойные соперники", — сказал обозреватель.Эксперт резюмировал, что личность хозяина Белого дома не добавляет ценности гипотетическому альянсу. "Не факт, что за него и за его сторонников проголосуют на промежуточных и на следующих президентских выборах. Так зачем же нам США и Трамп?", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.
Комментируя возможные выгоды от создания "ключевой пятерки" для США, эксперт дал жесткую оценку нынешнему американскому президенту.
"Тогда зачем же собираться впятером? Просто поговорить? Будет ли от этого толк? Трампу — да. Он продемонстрирует, что с ним встречаются мировые лидеры. А всем остальным зачем Трамп? Кто он такой? Он через два года пенсионер под уголовным преследованием, если трамписты не удержат власть", — заявил Ищенко.
Он подверг сомнению и политические успехи американского лидера. "Трампу просто повезло с оппонентами. Он бы второй раз президентом не стал, если бы у него были достойные соперники", — сказал обозреватель.
Эксперт резюмировал, что личность хозяина Белого дома не добавляет ценности гипотетическому альянсу. "Не факт, что за него и за его сторонников проголосуют на промежуточных и на следующих президентских выборах. Так зачем же нам США и Трамп?", — заключил собеседник издания.