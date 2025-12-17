"Так зачем же нам США и Трамп?" — политолог про идею создания "Ключевой пятерки" - 17.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251217/tak-zachem-zhe-nam-ssha-i-tramp--politolog-pro-ideyu-sozdaniya-klyuchevoy-pyaterki-1073181999.html
"Так зачем же нам США и Трамп?" — политолог про идею создания "Ключевой пятерки"
"Так зачем же нам США и Трамп?" — политолог про идею создания "Ключевой пятерки" - 17.12.2025 Украина.ру
"Так зачем же нам США и Трамп?" — политолог про идею создания "Ключевой пятерки"
Личные мотивы Дональда Трампа могут стоять за идеей собрать новых мировых лидеров. Однако его политический вес и будущее вызывают у партнеров серьезные сомнения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-17T04:00
2025-12-17T04:00
новости
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
ростислав ищенко
украина.ру
выборы
президентские выборы
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101871/00/1018710094_0:201:2670:1702_1920x0_80_0_0_4d7ee579d9c9b3e616561694cfddfa2e.jpg
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.Комментируя возможные выгоды от создания "ключевой пятерки" для США, эксперт дал жесткую оценку нынешнему американскому президенту. Он подверг сомнению и политические успехи американского лидера. "Трампу просто повезло с оппонентами. Он бы второй раз президентом не стал, если бы у него были достойные соперники", — сказал обозреватель.Эксперт резюмировал, что личность хозяина Белого дома не добавляет ценности гипотетическому альянсу. "Не факт, что за него и за его сторонников проголосуют на промежуточных и на следующих президентских выборах. Так зачем же нам США и Трамп?", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.
сша
украина
вашингтон
китай
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101871/00/1018710094_66:0:2603:1903_1920x0_80_0_0_fb8f399fd16a02120b8215cb55f08525.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, выборы, президентские выборы, китай, индия, объединение, геополитика
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Украина.ру, выборы, президентские выборы, Китай, Индия, объединение, геополитика

"Так зачем же нам США и Трамп?" — политолог про идею создания "Ключевой пятерки"

04:00 17.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Личные мотивы Дональда Трампа могут стоять за идеей собрать новых мировых лидеров. Однако его политический вес и будущее вызывают у партнеров серьезные сомнения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в Вашингтоне обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия.
Комментируя возможные выгоды от создания "ключевой пятерки" для США, эксперт дал жесткую оценку нынешнему американскому президенту.
"Тогда зачем же собираться впятером? Просто поговорить? Будет ли от этого толк? Трампу — да. Он продемонстрирует, что с ним встречаются мировые лидеры. А всем остальным зачем Трамп? Кто он такой? Он через два года пенсионер под уголовным преследованием, если трамписты не удержат власть", — заявил Ищенко.
Он подверг сомнению и политические успехи американского лидера. "Трампу просто повезло с оппонентами. Он бы второй раз президентом не стал, если бы у него были достойные соперники", — сказал обозреватель.
Эксперт резюмировал, что личность хозяина Белого дома не добавляет ценности гипотетическому альянсу. "Не факт, что за него и за его сторонников проголосуют на промежуточных и на следующих президентских выборах. Так зачем же нам США и Трамп?", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если у Украины будет несколько гарантов безопасности, от нее вообще ничего не останется" на сайте Украина.ру.
Также на тему геополитики — в интервью Александра Ананьева: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаВашингтонДональд ТрампРостислав ИщенкоУкраина.рувыборыпрезидентские выборыКитайИндияобъединениегеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе
06:29Сообщается, что за ночь прилёты «Гераней» были во временно оккупированных Славянске и Краматорске
06:26Удар нанесён по Сумам
06:11Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали, — губернатор Слюсарь.
06:00От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
05:50Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
05:42‼ Пилоты частного самолета едва избежали столкновения с самолётом-заправщиком ВВС США близ Венесуэлы, — CNN.
05:40Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины
05:30"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины
05:14‼ Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, — губернатор Гусев.
05:10В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского
05:10Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском
05:01‼ В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова сняты ограничения, — Росавиация.
05:00Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы
05:00"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
04:56Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
04:49В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения, — Росавиация.
04:45Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
04:41Удар нанесён по окраинам Одессы
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния