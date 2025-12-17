https://ukraina.ru/20251217/okuklitsya-i-otgoroditsya-ne-poluchitsya-sergey-ermakov-o-tom-gotovy-li-ssha-otkazatsya-ot-nato-i-1073195644.html

Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы

Впервые предельно чётко и открыто, в концептуальном документе сказано, что США не готовы платить за глобализм, и самое главное — не готовы безвозмездно помогать своим союзникам и партнёрам из Европы. Это серьёзный отход от прежней американской политики на европейском направлении.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052739646_102:37:858:463_1920x0_80_0_0_4fae48840c0bff9a4f6cefdf64a0d856.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.США предложили Киеву гарантии безопасности, которые, по их мнению, являются максимально выгодными, написала газета The Telegraph 15 декабря. В случае отказа от предложенных условий Украина может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.— Сергей Михайлович, Белый дом ранее опубликовал обновленную стратегию нацбезопасности США, которая включает в себя неоднозначные пункты в отношении Европы и НАТО. Можно ли сейчас сказать, что администрация Трампа на бумаге запротоколировала инициативу по выходу из глобального евроатлантического проекта?– Скорее всего, речь идёт не о том, что Вашингтон, или правильнее будет сказать, нынешняя администрация, часть правящей американской элиты, готовы полностью отказаться от глобального евроатлантического проекта. Думаю, это невозможно, исходя из американских интересов и реалий XXI века – полностью окуклиться и отгородиться.Но что важно, впервые предельно чётко и открыто в таком концептуальном документе сказано, что американцы не готовы платить за глобализм, и самое главное — что они не готовы безвозмездно помогать своим союзникам и партнёрам. То есть Америка считает, что глобализм должен работать исключительно в ее интересах: можно сказать, это гимн американскому меркантилизму и геополитической целесообразности.— В стратегии также указано, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы Штатов, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией. Стоит ли нам обольщаться на это? Действительно, ли США желают шагнуть навстречу России?— Объективно в текущем моменте, безусловно, администрация Трампа делает достаточно чёткий выбор для себя, который продиктован целесообразностью. Конечно, Россия — более предпочтительный партнер для американцев со всех точек зрения.Россия — крупная самодостаточная держава с мощным военным потенциалом, обладающая всеми необходимыми ресурсами и возможностями, и, главное, способностью и волей реализовать их. Поэтому с американской точки зрения с Россией целесообразнее сохранять стабильные отношения. Именно поэтому идёт поиск соглашений, которые смогут удовлетворить и Москву, и Вашингтон. Хотя прежде всего Белый дом продавливает именно свою позицию.Украина, что видно достаточно чётко — разменная монета для нынешней администрации. Не более того. В то же время, это обуза. Поэтому американцы жёстко обращаются к европейцам: хотите по своим идеологическим установкам помогать Украине — делайте это без нас; конфликт должен быть закончен.У европейцев на это счет серьёзные расхождение с американцами, что очевидно. Европейцами движут идеологические догматы, как я сказал, а также чётко обнажившаяся сейчас русофобия.Я бы даже сказал, что это не столько противоречие [США и Европы], как скорее данности, одна вытекающая из другой. Позиция Трампа и нынешней американской администрации действительно противоречит тому курсу, который был у демократов, скажем, при Байдене. Это серьёзный отход от прежней американской политики на европейском направлении.— Член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Это на что-то влияет?— Честно говоря, пока нет. Можно вспомнить действующий законодательный акт, который американские законники вносили ещё в период первой президентской каденции Трампа —о том, что президент США не может просто так выйти из НАТО. Инициатива Масси лишь показывает, что в Америке существуют различные точки зрения на НАТО и на присутствие американских военных сил, особенно за рубежом.Мы можем определенно говорить о том, что курс США однозначно идёт к снятию с американцев бремени ответственности в Североатлантическом альянсе, которое они стараются переложить на европейцев. Важно, что в какой-то степени американцы даже готовы ослабить контроль над НАТО: сейчас прорабатываются серьёзные решения и идеи, связанные с тем, чтобы часть функций командования и высших военачальников отдать европейцам.Пока всё в руках американцев. Напомню, что генерал ВВС США Алексус Гринкевич руководит Европейским командованием вооружённых сил США и по совместительству он же Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.— Кстати, если говорить о мирном плане США, согласно открытым данным (если верить этому), американцы не будут поддерживать войска НАТО, если они войдут на Украину. Действительно ли США готовы отказаться от поддержки натовских контингентов?— Здесь прозвучала правильная оговорка с вашей стороны: мы не владеем всей полнотой информации — пока идут переговоры, все высокочувствительные данные закрыты для публики. В целом мы можем предположить, что данная позиция Белого дома (в отличие от европейцев) продиктована тем, что команда Трампа реально желает быстрее закончить вооружённый конфликт на Украине.При этом именно Россию американцы видят в качестве договороспособной стороны и партнёра по сделке — в отличие от европейцев, которые по до сих пор устами Урсулы фон дер Ляйен, если не кричат о стратегическом поражении России, то явно мечтают об этом. Хотя до Европы уже начинает доходить мысль о том, что России нельзя нанести стратегическое поражение военным путём.У американцев свои соображения на этот счет, что отмечено в новой стратегии безопасности. Они желают стать главным медиатором в мире, осуществляя контроль безболезненным для себя способом: с помощью не военной силы, а используя другие инструменты силового давления — прежде всего, в экономике и торговле. Это чётко просматривается в рамках сделки с Россией.Что касается силовой поддержки [НАТО и Европы на Украине], ее не будет, конечно. Администрация Трампа не хочет ввязываться в это. Думаю, такое желание было и при Байдене, но тогда США оставляли за собой возможность помогать безвозмездно Украине оружием и деньгами. А сейчас, если европейцы желают, американцы полностью им отдают ответственность.Классический американский подход, начиная с XVIIIвека, — всё бремя ответственности и финансовых затрат нужно перекладывать на чужие плечи.— К слову о грезах Европы на тему стратегического поражения России. "Мы должны быть готовы к масштабам войны, которую пережили наши деды и прадеды", — заявил генсек НАТО Марк Рютте 11 декабря на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом он обвил Россию, что якобы она "вернула войну в Европу".— Рютте говорил о стремлении быть полезным американцам. Пока США остаются в НАТО, у него как у бюрократа только такая задача. НАТО как бюрократическая структура работает сейчас для спасения своего аппарата, руководители которого имеют приличные зарплаты и стремятся обезопасить себя. Для них желательно тоже ни в какие конфликты особо не втягиваться, но нужно всё время быть в состоянии повышенной боеготовности — это и статус повышает, и деньги приносит.Однако не стоит сильно воодушевляться и верить всему, что говорят Трамп и его администрация. Есть мнение, что Трамп старается подружиться с Россией для того, чтобы успешно прошли выборы в США, и он укрепил свое положение, а после может повернуться на 180 градусов. Об этом в интервью Сергей Липовой о плане Трампа на Украину и Россию: США нужен короткий мир, а затем холодная война.

