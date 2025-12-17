https://ukraina.ru/20251217/gennadiy-alekhin-drapatomu-ne-udalos-v-polnoy-mere-provesti-kontrnastup-pod-kupyanskom-1073208149.html

Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском

Контрнаступательная операция ВСУ под Купянском не достигла своих целей, а украинские войска находятся в сложном положении. Подразделения ВС РФ успешно отражают контратаки, применяя различные тактические приемы. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

Оценивая итоги попыток ВСУ перехватить инициативу, эксперт был категоричен. "Судя по динамике боевых действий, генералу [Михаилу] Драпатому, отвечающему за группировку украинских войск на Харьковском направлении, не удалось в полной мере провести контрнаступательную операцию под Купянском", — заявил Алехин.Он перечислил конкретные неудачи украинской армии, ссылаясь на официальные данные. "Противник не смог отбить несколько населенных пунктов на северо-западе от города (Радьковка, Кондрашовка) и закрепиться в городских кварталах двух микрорайонов. Об этом официально сообщили в пресс-центре группировки войск "Запад"", — констатировал полковник.Ранее в своем комментарии он дал общую оценку положения ВСУ. "ВСУ сейчас находятся в крайне затруднительном положении", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.

