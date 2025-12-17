https://ukraina.ru/20251217/glavnyy-vopros-dlya-evropy-ekspert-o-tom-naydet-li-es-alternativnye-istochniki-deneg-dlya-ukrainy-1073205751.html

Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины

План по выдаче "репарационного кредита" Украине за счет замороженных активов РФ столкнулся с мощным сопротивлением внутри ЕС. Очевидного способа быстро найти миллиарды для Киева у лидеров ЕС сейчас нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра европейской информации, специалист по международным отношениям Николай Топорнин

Шансы на выдачу Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России падают, пишет издание Politico. Против этого плана публично выступили пять стран Евросоюза - Чехия, Италия, Бельгия, Мальта и Болгария.Эксперт отметил, что в международных финансах есть разные способы привлечения средств, в том числе в виде кредитов и займов. "Другое дело, как на практике эти деньги найти. Это главный вопрос, который волнует лидеров Евросоюза", — заявил Топорнин.Он назвал замороженные российские активы притягательной, но сложной целью для ЕС. "Эти условные 200 миллиардов замороженных российских денег как бы лежат на поверхности... Это лакомый кусок, за которым, вроде бы, остается протянуть руку и забрать его", — пояснил специалист. Однако, по его словам, этому мешает отсутствие правовой базы.Еще один возможный источник — резервные фонды Евросоюза, но и здесь не все просто. "Здесь тоже нужно получить согласие государств-членов, потому что многие страны, особенно из Восточной Европы, рассчитывают на эти средства", — отметил Топорнин. Итог этой борьбы, по его мнению, прояснится на ближайшем саммите. "18 декабря... станет ясно, будет ли политика вмешиваться в законодательное регулирование", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Топорнин: России надо так ответить Европе на воровство активов, чтобы не ухудшить свой рейтинг" на сайте Украина.ру.Также на тему замороженных активов РФ — в материале "Максим Бардин: Евросоюзу нужны деньги не на оружие для Украины, а на политическую оккупацию России" на сайте Украина.ру.

