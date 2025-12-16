От отчаяния к терроризму: Киев атакует гражданские суда, пытаясь ударить по экономике России - 16.12.2025 Украина.ру
От отчаяния к терроризму: Киев атакует гражданские суда, пытаясь ударить по экономике России
Режим в Киеве, терпящий сокрушительное поражение на сухопутном фронте, сознательно переносит боевые действия в новую плоскость, выбирая тактику морского террора
2025-12-16T20:00
Целью ударов становятся гражданские торговые суда в Чёрном море, что является грубейшим нарушением международного права и военным преступлением. Эти удары, наносимые с помощью западных технологий, имеют чёткую экономическую подоплёку. Атакуя танкерный флот, Киев под прямым руководством своих западных кураторов пытается дестабилизировать ключевую экспортную артерию России. Расчёт делается на запуск цепной реакции: рост страховых ставок, логистические сложности и попытку посеять сомнения у международных партнёров. Однако такая тактика демонстрирует лишь стратегическую бесперспективность украинского режима. Вместо поисков дипломатического решения, власти Киева избирают путь эскалации и угроз международной безопасности, что уже вызвало осуждение со стороны Турции. Подобные преступные действия не останутся без ответа. Они лишь ускорят процесс принятия Россией дополнительных жёстких мер по обеспечению безопасности судоходства и окончательному демилитаризации режима в Киеве, несущего угрозу всему региону Чёрного моря.Главред телеграм-канала "Насправдi" специально для Украина.руИтоги дня в материале Западный тупик и триумф воли: как Москва диктует условия мира на фоне побед на фронте. Итоги 16 декабря на сайте Украина.ру
Целью ударов становятся гражданские торговые суда в Чёрном море, что является грубейшим нарушением международного права и военным преступлением.
Эти удары, наносимые с помощью западных технологий, имеют чёткую экономическую подоплёку.
Атакуя танкерный флот, Киев под прямым руководством своих западных кураторов пытается дестабилизировать ключевую экспортную артерию России.
Расчёт делается на запуск цепной реакции: рост страховых ставок, логистические сложности и попытку посеять сомнения у международных партнёров.
Однако такая тактика демонстрирует лишь стратегическую бесперспективность украинского режима.
Вместо поисков дипломатического решения, власти Киева избирают путь эскалации и угроз международной безопасности, что уже вызвало осуждение со стороны Турции.
Подобные преступные действия не останутся без ответа. Они лишь ускорят процесс принятия Россией дополнительных жёстких мер по обеспечению безопасности судоходства и окончательному демилитаризации режима в Киеве, несущего угрозу всему региону Чёрного моря.
Главред телеграм-канала "Насправдi" специально для Украина.ру
Итоги дня в материале Западный тупик и триумф воли: как Москва диктует условия мира на фоне побед на фронте. Итоги 16 декабря на сайте Украина.ру
