В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского

В Варшаве анонсировали лишение особого статуса граждан Украины, прибывших Польшу после начала СВО. Это произойдёт лишь в начале марта 2026 года, но информацию обнародовали накануне визита Зеленского.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/54/1033425406_0:0:4730:2660_1920x0_80_0_0_729837d707c4f0f363920f7df679e817.jpg

О намерении правительства упразднить особый статус украинцев в Польше сообщил 16 декабря польский портал Interia. По его информации, законопроект о прекращении действия принятого 12 марта 2022 года специального закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом появился в повестке польского Кабмина несколько дней назад."Он предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам будут относиться так же, как и к другим иностранцам", – объяснила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.Совершенно неизвестно, что именно предусматривает законопроект, пишут журналисты. При этом сроки его рассмотрения довольно сжатые: в правительстве хотят принять новый закон до конца текущего года, а перед окончательным внесением в Сейм он ещё должен пройти межведомственные консультации.В МВД Польши пояснили, что в случае принятия законопроекта положения специального закона будут упраздняться постепенно, чтобы обеспечить плавный переход между действующим и новым правовым режимом. Это включает такие вопросы, как выплата пособий семьям с детьми, наполнение фонда, созданного для помощи украинцам, ведение предпринимательской деятельности, права студентов, продление срока действия виз и других документов, а также ряд норм, связанных с детьми, обучающимися в польских учебных заведениях.По словам пресс-секретаря ведомства, украинские беженцы всё ещё смогут получать неотложную медицинскую помощь, но для доступа к другим медицинским услугам им нужно будет работать и платить взносы. Кроме того, работать придется родителям, чтобы получить пособие на ребенка по программе "800+" (ежемесячная выплата на каждого ребёнка в сумме 800 злотых, или около 190 евро по текущему курсу)."Большинство украинских беженцев уже нашли работу, их дети учатся в школах и интегрировались с польскими учениками. Поэтому дальнейшее соблюдение закона, содержащего специальные положения, может создать риск неравного отношения", – пояснила Галецкая.При этом заявления пресс-секретаря МВД Польши оставляют много вопросов. С одной стороны, она несколько раз подчеркнула, что новый законопроект предлагает не продлевать для украинцев временную защиту по действующим правилам и регулировать их статус в Польше по общим правилам для иностранцев. С другой – Галецкая сказала, что "соблюдение закона о законности пребывания беженцев войны под временной защитой или другими формами легального проживания будет обеспечено до 4 марта 2027 года".Напомним, что в июле этого года Совет ЕС утвердил официальное решение о продлении действия Директивы о "временной защите" для украинцев на территории Европейского Союза до 4 марта 2027 года – собственно, это тоже особый статус, которого до весны 2022 года в Евросоюзе не существовало. Директива имеет силу закона, в том числе для Польши, и не войдёт ли новый польский закон в коллизию с решением Брюсселя – пока сказать сложно.Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступивший в должность в начале августа 2025 года, в конце того же месяца ветировал законопроект о продлении действия специального закона о помощи гражданам Украины в полном объёме, принятый по предложению правительство страны. В свою очередь, президент потребовал, чтобы такие льготы, как программа "800+", были ограничены экономически активными украинцами.В конечном итоге Навроцкий утвердил измененную версию закона в сентябре 2025 года, при этом объявил, что это его последняя подпись по этому вопросу. Потому неудивительно, что как проправительственные аналитики и СМИ, так и окружение президента Польши считают, что новый законопроект, анонсированный МВД, является ответом на августовское вето.Глава кабинета президента Польша Павел Шефернакер не скрывал своего удовлетворения таким поворотом событий. "Президент Кароль Навроцкий ясно дал понять: никаких больше бессрочных продлений особых условий для военных беженцев из Украины. Теперь необходимо отменить правила, которые были необходимы, когда в Польшу прибыла волна беженцев. В августе было вето, а после введения программы "800+" только для работающих иностранцев, подписание было лишь для того, чтобы избежать хаоса. С чётким посланием: "в последний раз", – написал Шефернакер в сети Х 16 декабря."Каков эффект от этих действий? Правительство готовится к изменению курса и переходу к общим правилам функционирования иностранцев в Польше. Существует законопроект, который отменит решения, вытекающие из закона об оказании помощи гражданам Украины", – отметил глава президентского кабинета, подчеркнув, что "давление вето работает!" Комментаторы его поста напомнили, что в октябре глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявлял, что его страна "не может принимать больше украинцев, поскольку их невозможно инкультурировать в польское общество".Но вопрос даже не в самой подготовке к отмене специального статуса граждан Украины в Польше, где весной 2022 года их, по образному выражению тогдашнего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, "встречали как богов, спустившихся с небес". После упомянутого вето Навроцкого было очевидно, что в существующем виде система помощи украинским беженцам на польской земле скоро работать перестанет. Ещё в ноябре появлялась неофициальная информация о том, что правительство готовит кардинальные изменения в этом вопросе. Однако официальное подтверждение этого появилось именно сейчас, за несколько дней до официального визита Владимира Зеленского в Польшу и его первой встречи с Каролем Навроцким, которые запланированы на 19 декабря.Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что этого следовало ожидать, и сразу по нескольким причинам. "Во-первых, правительство вынуждено было ответить на растущее общественное недовольство и неприязнь поляков к украинцам, а также к специальному отношению польского государства к ним. И неважно, является ли эта неприязнь обоснованой или нет, потому что есть расчёты, показывающие, что поступления от работающих украинцев в польский бюджет выше, чем расходы бюджета на помощь им", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Во-вторых, за почти четыре года войны ситуация украинцев в Польше определённым образом нормализовалась. Кто хотел работать – работает, кто хотел поехать дальше в Западную Европу – уехал. То есть нет больше обстоятельств, на которые польское государство должно реагировать чрезвычайным способом", – отметил польский журналист.В-третьих, по его мнению, правительство Польши вынуждено было реагировать на позицию президента страны, который однозначно выступил против продолжения действия специального закона. "Вследствие этого у Навроцкого растёт популярность и поддержка, то есть президент перехватывает у правящей коалиции часть электората, – по крайней мере, по украинскому вопросу", – считает он."Ну и в-четвёртых, в связи с грядущим визитом Зеленского в Польшу это можно считать чётким сигналом: разговоры между Варшавой и Киевом должны, наконец, начаться на основе взаимной защиты своих интересов и тщательного представления всех "за" и "против" различных правовых решений. Это сигнал о том, что закончились бесконтрольная раздача денег и специальное отношение к украинцам, и они должны сами адаптироваться к требованиям польского закона, как и все остальные иностранцы. Я считаю, что это правильное решение, посмотрим, как на это отреагируют украинцы в Польше, украинское общественное мнение и украинский политикум, в первую очередь сам Зеленский", – резюмировал Мачей Вишнёвский.Владимир Зеленский, который 16 декабря находился с визитом в Нидерландах, пока планы польского правительства не комментировал, как и сопровождавший киевского лидера глава МИД Украины Андрей Сибига. Однако команда Зеленского явно не собирается вести переговоры с президентом Польши с компромиссных позиций.15 декабря обслуживающий Офис президента Украины портал "Европейская правда" опубликовал результаты опроса относительно доверия украинцев к лидерам иностранных государств. "Если президенту Анджею Дуде ещё недавно доверяли 77,7% украинцев, то Кароль Навроцкий за несколько месяцев своего президентства уже приближается к наименее уважаемым украинцами политикам. Ему доверяют 44%, и не доверяют уже более половины опрошенных граждан Украины – 50,9%", – сказано в публикации.С другой стороны, и сам Кароль Навроцкий продолжает демонстрировать свой, мягко говоря, украиноскептицизм. "Мы потеряли элемент партнёрства между Польшей и Украиной. Президент Зеленский воспринимает Польшу как стабильный актив, в отношении которого не нужно делать никаких особых шагов. Я чувствую, что президент Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ничего согласовывать, не нужно разговаривать, потому что мы были рядом и давали всё. Мы поддерживаем Украину, и будем поддерживать в дальнейшем, но мы должны научиться функционировать как партнёры, а не как младшие партнёры", – заявил президент Польши 16 декабря в интервью Wirtualna Polska.Навроцкий также отметил, что хочет обсудить с Зеленским важные для поляков дела, которые "не только не были реализованы, но во многих случаях даже не были начаты". Так что первая встреча двух политиков в Варшаве лёгкой явно не будет.О других проблемах СВО - в статье "Игорь Шатров: Если переговоры закончатся ничем, Трамп позволит Украине дальше истощать экономику Европы"

