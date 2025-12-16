https://ukraina.ru/20251216/igor-shatrov-esli-peregovory-zakonchatsya-nichem-tramp-pozvolit-ukraine-dalshe-istoschat-ekonomiku-1073195107.html

Игорь Шатров: Если переговоры закончатся ничем, Трамп позволит Украине дальше истощать экономику Европы

Наступил момент, когда можно договориться с США, которые во многом поддерживают позицию России. Мнение Евросоюза не должно нас волновать, потому что не ЕС выступал с позиции миротворцев. Миротворческие инициативы исходили от США. Штаты сейчас больше разбираются в украинском кризисе, чем европейцы.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Украина и Россия находятся "на пороге" мирного соглашения, заявил замглавы МИД РФ Рябков в интервью ABC News. Тем не менее Россия ни в какой форме не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму, это не обсуждается, сказал он.- Игорь Владимирович, каковы перспективы переговорного процесса, ведь и киевский режим пытается занять принципиальную позицию по поводу территорий?- Перспективы переговорного процесса зависят от желания двух сторон договориться. И со стороны Украины этого желания не прослеживается, какие бы отговорки не придумывались, невозможность отказаться от территорий, или претензии к России, которая навязывает Украине будущее, несвязанное с украинскими чаяниями (здесь имеется в виду невозможность в перспективе вступления в НАТО). Все это отговорки, потому что ответы на эти вопросы в ситуации политического кризиса на Украине не может давать нелегитимный президент.Ответы на эти вопросы должно давать общество. То есть должен быть проведен референдум, например, по перспективам вступления в НАТО. Но нелегитимный президент не может организовать такой референдум. Это то, о чем предупреждала российская сторона, когда, заявляя о готовности к переговорам, отмечала, что непонятно, кто может со стороны Украины дать гарантии.Наступил момент, когда можно договориться с США, которые во многом поддерживают позицию России. Мнение Евросоюза не должно нас волновать, потому что не ЕС выступал с позиции миротворцев. Миротворческие инициативы исходили от США. Штаты сейчас больше разбираются в украинском кризисе, чем европейцы. То есть посредник есть, но самое главное, кто сидит с другой стороны. Пока все требования, которые выдвигает Украина, выдвигает ее нелегитимный президент, а не украинское общество.Это не тупик, выход есть. Надо проводить выборы, тогда мы с Украиной договоримся. У нового президента будут легитимные основания для переговоров с РФ. Понятно, что 25 декабря, как на это рассчитывают США, переговоры не закончатся.- Но чтобы эти выборы прошли, Зеленский должен уступить внешнему давлению. И хотя он и заявил о готовности провести выборы в короткий срок, можно ли доверять его словам?- Но заявления все-таки стали звучать. Это уже говорит о "прогрессе", потому что Зеленский уже вынужден говорить о выборах. Выборы он организовывать не хочет, хотя намерен в них участвовать, если их придется проводить. Но одним из условий проведения выборов должно быть то, что Зеленский, уже нарушивший избирательное законодательство, в них участвовать не может. Но повторю, что если заявления звучат, это значит, что те, кто собрались вокруг Зеленского, подталкивают его к выборам. То есть не только внешние силы делают это.- Реален ли выход США из переговорного процесса вокруг Украины?- В последние недели Трамп, наоборот, показывает, что он достигает успеха, и Россия и Украина движутся навстречу друг другу. Хотя мы уже говорили о том, что непохоже, что Украина куда-то движется. Тем не менее риторика Трампа сейчас примирительная. Но совершенно разумно будет, если Трамп в случае неудачи выйдет из переговорного процесса и оставит Украину европейцам. Ему это выгодно, потому что европейская экономика будет вязнуть в этом кризисе, слабеть, что Трампу и надо.- В Европе на днях будет решаться судьба замороженных российских активов. Если европейцы все же найдут способ реализовать эти средства, как это повлияет на общую ситуацию вокруг конфликта?- Мы не пользуемся этими активами сейчас. Эта ситуация на данный момент сохранится, и для России ничего не изменится. Понятно, что будет совершен акт воровства, пиратства, и Россия будет иметь право зеркально ответить. На этом конфликт может быть исчерпан. Будет установлен статус-кво. Если Европа хочет нарушить международное право, чтобы другие страны засомневались в возможности хранить свои активы на европейской территории, это ее право. У нас есть, чем ответить.- Но ведь другие страны в случае зеркального ответа России могут засомневаться в безопасности своих средств на российской территории. Не повредит ли такое решение инвестиционной привлекательности нашей страны?- Вы совершенно неправы. Россия может действовать только зеркально. Если в отношении нас другая страна не совершает действий формата международного воровства, то ей ничто не помешает инвестировать в нашу экономику. Это будет настолько очевидно, что никак на международном имидже России не отразится.- Недавно генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев готовиться к "войне, которую пережили их деды и прадеды". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова безответственными. На ваш взгляд, заявление Рютте это риторика, призванная сплотить европейцев, или реальное предупреждение о подготовке к большой войне?- В здравом уме рассчитывать на подготовку к войне с Россией невозможно. Так поступать могут только сумасшедшие, либо те, кто скрывает за такими словами другие планы. Эта риторика может быть действительно направлена на консолидацию европейского общества. Поэтому Рютте или сумасшедший, или хочет найти больше союзников, объясняя это российской угрозой. Но вряд ли откровенные сумасшедшие находятся у властных рычагов в Евросоюзе, хотя мы шутливо об этом и горим. Но все же вряд ли речь идет о реальных пациентах психиатрических клиник.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Медийная победа ВСУ под Купянском обернется для них тяжелыми последствиями

