https://ukraina.ru/20251217/putin-i-zelenskiy-khotyat-mira-no-po-raznomu-lukashenko-otvetil-na-voprosy-amerikanskogo-telekanala-1073210301.html

Путин и Зеленский хотят мира, но по разному: Лукашенко ответил на вопросы американского телеканала

Путин и Зеленский хотят мира, но по разному: Лукашенко ответил на вопросы американского телеканала - 17.12.2025 Украина.ру

Путин и Зеленский хотят мира, но по разному: Лукашенко ответил на вопросы американского телеканала

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира на Украине, но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV

2025-12-17T02:22

2025-12-17T02:22

2025-12-17T02:30

новости

украина.ру

белоруссия

минск

александр лукашенко

война на украине

чем закончится война на украине

россия

владимир путин

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059470760_88:21:1762:963_1920x0_80_0_0_beb1fb203a9fa17062cb127a08668312.jpg

"Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете — это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский, уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные", — приводит слова Лукашенко агентство Белта.Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Newsmax TV Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провёл встречи в Минске 12 и 13 декабря.Фрагменты интервью опубликовали агентство Белта и близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".Другие высказывания Лукашенко:"У нас есть две воюющие стороны — Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит и чем закончится эта война. Поэтому это многосторонний процесс";"По моему мнению... если эта война продолжится, Украина может перестать существовать, ее может не оказаться на карте";"Война продолжится. Война продолжится, пока на Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир. А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, что произойдет, если Трамп разочаруется в перспективах мирного урегулирования конфликта в Украине;"Я убежден. Но если бы он проводил ту политику, которую проводит теперь", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, считает ли он, что украинский конфликт не начался бы, если бы Трамп был президентом;"Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет";"И если американцы от этого отойдут [мирного урегулирования украинского конфликта], эскалации не избежать";"Зеленский не хочет идти на сделку";"Если ты [Киев] живешь рядом с этим "спящим медведем", ну, не буди его, найди нормальные отношения";"Поэтому главное сегодня - остановить бойню, чтобы не гибли люди";"Если эскалация продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира";"Представьте себе Мексику рядом с вами. Если бы в Мексике американцев, особенно живущих у границы, или настроенных проамерикански, заставляли говорить только по-испански, запрещали английский, их детей придавливали в школе, чтобы они говорили только по-испански. Если, не дай бог а Мексике сожгут дом с американцами внутри. Вы как бы поступили? Вы сделали бы все возможное, чтобы бороться с Мексикой";"Мы должны интенсифицировать наши усилия, мы должны ускориться и попытаться надавить на (Владимира) Зеленского";"В процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир. Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться";"Главное сегодня — сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт — в тот период, когда Россия побеждает, это действительно так. Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами";"Если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить сейчас. Сейчас как никогда есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу".12 декабря Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Подробнее в публикации - Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белоруссия

минск

россия

украина

европа

мексика

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, белоруссия, минск, александр лукашенко, война на украине, чем закончится война на украине, россия, владимир путин, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский, украина, европа, военная помощь украине, переговоры по украине 2025, мексика, сша