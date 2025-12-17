https://ukraina.ru/20251217/putin-i-zelenskiy-khotyat-mira-no-po-raznomu-lukashenko-otvetil-na-voprosy-amerikanskogo-telekanala-1073210301.html
Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира на Украине, но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV
Путин и Зеленский хотят мира, но по разному: Лукашенко ответил на вопросы американского телеканала
02:22 17.12.2025 (обновлено: 02:30 17.12.2025)
Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира на Украине, но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV
"Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете — это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский, уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные", — приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Newsmax TV Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провёл встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Фрагменты интервью опубликовали агентство Белта и близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".
Другие высказывания Лукашенко:
"У нас есть две воюющие стороны — Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит и чем закончится эта война. Поэтому это многосторонний процесс";
"По моему мнению... если эта война продолжится, Украина может перестать существовать, ее может не оказаться на карте";
"Война продолжится. Война продолжится, пока на Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир. А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, что произойдет, если Трамп разочаруется в перспективах мирного урегулирования конфликта в Украине;
"Я убежден. Но если бы он проводил ту политику, которую проводит теперь", — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, считает ли он, что украинский конфликт не начался бы, если бы Трамп был президентом;
"Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет";
"И если американцы от этого отойдут [мирного урегулирования украинского конфликта], эскалации не избежать";
"Зеленский не хочет идти на сделку";
"Если ты [Киев] живешь рядом с этим "спящим медведем", ну, не буди его, найди нормальные отношения";
"Поэтому главное сегодня - остановить бойню, чтобы не гибли люди";
"Если эскалация продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира";
"Представьте себе Мексику рядом с вами. Если бы в Мексике американцев, особенно живущих у границы, или настроенных проамерикански, заставляли говорить только по-испански, запрещали английский, их детей придавливали в школе, чтобы они говорили только по-испански. Если, не дай бог а Мексике сожгут дом с американцами внутри. Вы как бы поступили? Вы сделали бы все возможное, чтобы бороться с Мексикой";
"Мы должны интенсифицировать наши усилия, мы должны ускориться и попытаться надавить на (Владимира) Зеленского";
"В процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир. Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться";
"Главное сегодня — сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт — в тот период, когда Россия побеждает, это действительно так. Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами";
"Если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить сейчас. Сейчас как никогда есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу".
12 декабря Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Подробнее в публикации - Лукашенко принял спецпосланника США за закрытыми дверями
