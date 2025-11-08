https://ukraina.ru/20251108/na-fone-pokrovskoy-voronki-russkie-rvutsya-k-dnepropetrovsku-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-1071274491.html

На фоне Покровской воронки русские рвутся к Днепропетровску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На фоне Покровской воронки русские рвутся к Днепропетровску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 08.11.2025 Украина.ру

На фоне Покровской воронки русские рвутся к Днепропетровску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные эксперты на текущей неделе продолжали паниковать по поводу ситуации в окружённых городах Покровск, Мирноград и Купянск. Однако вместе с тем они отмечали ухудшение ситуации на других направлениях, связывая это с переброской сил ради удержания Покровска

2025-11-08T06:00

2025-11-08T06:00

2025-11-08T06:00

эксклюзив

днепропетровская область

авдеевка

украина

александр сырский

артем дмитрук

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058517120_189:0:3500:1863_1920x0_80_0_0_4db6e7f2512fecb86e99e21c1fe283c1.jpg

"Гений" Зеленского и Сырского вновь проявил себя во всей красе, как это было в Угледаре, Авдеевке, Бахмуте и Курской области, когда ради пиара они положили тысячи военнослужащих, но уроков так и не извлекли. Как и прежде, в Офисе президента делают ставку на медийность, отрицая реальность, "побеждая" только в телевизоре.Покровская воронка для ВСУБывший полковник СБУ и военный эксперт Олег Стариков считает, что падение Покровска приведёт к снижению морально-боевых качеств личного состава, что может стать триггером, который приведёт к необратимым последствиям.Бывший нардеп Игорь Мосийчук* с тревогой рассказывает о полноценном котле, в который ВСУ попали в Мирнограде. "Покровск уже оккупирован российской армией, а окружение группировки вооружённых сил Украины в Мирнограде происходит уже сейчас. Притом тактическое окружение есть уже, а физическое может произойти на протяжении недели", — говорит Мосийчук, подчёркивая, что информация украинского Генштаба не соответствует действительности.То же самое рассказывает немецкому изданию Bild один из украинских военнослужащих, оставшихся в Покровске. "Ситуация крайне тяжёлая. Мы потеряли 80 процентов города, мы всё ещё боремся за 20 процентов, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в ещё худшем положении; они окружены", — говорит военный, пока на всех украинских телеканалах официальные представители ВСУ упорно твердят о контролируемой ситуации.Канал Ukrainian Witness при этом признаёт, что послать какое-то подкрепление "окруженцам" не представляется возможным из-за господства российских дронов. Канал пишет, что на позиции в Покровске военнослужащие ходят пешком несколько десятков километров, преодолевая расстояние лишь за несколько дней при абсолютной невозможности эвакуации впоследствии. "Вы можете загнать хоть 200 тысяч человек, но им всё равно нужно идти под бесконечными каруселями FPV", — рассказывает каналу один из украинских военных.Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что главком Александр Сырский предложил стратегию деблокады Мирнограда через Роднинское, для этого в Доброполье свезли военный спецназ из всей страны. Однако первые две попытки контрнаступления на этом направлении провалились.В тени Покровска другие направленияИ пока всё внимание украинских СМИ и блогеров приковано к Покровску и Мирнограду, куда перебрасывают силы, на других участках фронта ситуация для ВСУ тоже ухудшается. Об этом говорят скандальный нардеп Марьяна Безуглая и украинский военкор Станислав Бунятов, стремясь обратить внимание Генштаба ВСУ на ситуацию в Запорожской и Днепропетровской областях. В частности Бунятов пишет, что россияне стремительно двигаются по правому флангу в направлении Запорожья, "обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге".Украинское издание "Страна" считает, что последствия возможного прорыва россиян к Днепропетровску и к Запорожью с военной точки зрения будут куда больше, чем даже взятие россиянами всего Донбасса. "Не исключено, что реальное направление главного удара в планах у российского командования совсем другое — Днепропетровск и Запорожье", — допускает "Страна".Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко тоже встревожен темпами продвижения россиян в Днепропетровской области, где Киев быстрее всего теряет территории. Именно поэтому, по его словам, россияне перебросили туда недавно ещё две бригады. "Потому что там идёт продвижение. Реализуется принцип ведения боевых действий: если на каком-то направлении у тебя успех, надо наращивать усилия, продвигаться вперёд, что они и делают", — резюмирует Романенко, отмечая также, что Генштаб ВСУ по-прежнему "в пожарном порядке" гоняет свои бригады, чтобы затыкать дыры.Тем временем украинский военный эксперт Константин Машовец выделяет ещё некоторые опасные для ВСУ направления. Он рассказывает, что под угрозой оказались украинские подразделения в Лимане и Константиновке.Украинский телеграм-канал "Легитимный" считает, что ВС РФ могут взять Гуляйполе или любой другой крупный населённый пункт даже раньше, чем Покровск и Мирноград. Причина в том, что почти все резервы живой силы идут в Покровскую воронку и Купянск, "а на остальные направления идут крохи".Пиар превыше всегоУкраинский политолог Кость Бондаренко уверен, что вскоре на Украине будут с гордостью показывать ролики о тех, кому удалось вырваться из Покровска и Мирнограда, но ничего не скажут о тех, кто остался там навсегда. Затем, считает Бондаренко, Зеленский с гордостью объявит, что уж Славянск, Краматорск и Константиновку точно не сдадут, как ранее говорил об Авдеевке и Бахмуте.Беглый депутат Артем Дмитрук тоже считает, что тему Покровска Зеленский скоро тихо закроет. Однако его падение Дмитрук считает началом "новой динамики", в ходе которой события на фронте будут развиваться стремительнее. "Российские войска продвигаются не только на Покровском направлении — фронт сыплется по всей линии", — пишет Дмитрук.Украинский военкор "Мучной" с сожалением признаёт, что командование ВСУ сосредоточено на создании шоу, считая это крайне вредной практикой. "Пиар-штурмы или "символическое действие" ради видео — вредная легкомысленность. Такие "достижения" выглядят эффектно в "Инстаграмме"**, но ничего не меняют на стратегической карте и часто создают лишнее давление на подразделения", — пишет "Мучной", призывая украинское командование меньше вдаваться в театральность. Тем не менее все годы военных действий показали, что Зеленский не выходит из своего амплуа, оставаясь актёром-комиком даже на посту главнокомандующего.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов** принадлежит запрещённой в РФ компании МЕТАЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам

днепропетровская область

авдеевка

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, днепропетровская область, авдеевка, украина, александр сырский, артем дмитрук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, офис президента, сво, прогнозы сво, новости сво