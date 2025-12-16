https://ukraina.ru/20251216/zapadnyy-tupik-i-triumf-voli-kak-moskva-diktuet-usloviya-mira-na-fone-pobed-na-fronte-itogi-16-1073190675.html

Западный тупик и триумф воли: как Москва диктует условия мира на фоне побед на фронте. Итоги 16 декабря

В минувшие сутки мировое информационное пространство синхронно взорвалось новостями с дипломатических фронтов, что лишь подчеркивает нарастающее напряжение в попытках Запада найти выход из кризиса, спровоцированного им самим

2025-12-16T18:00

Центром событий, как и прежде, стала Москва, куда стекаются нити международных переговоров, и которая продолжает последовательно отстаивать суверенные национальные интересы. Активность американской дипломатии, выраженная в звонке Дональда Трампа Владимиру Путину и его длительных переговорах с Владимиром Зеленским, является ярким признаком осознания тупика киевского проекта. Заявления Трампа о "позитивном" развитии ситуации — классическая попытка сыграть на публику и сохранить лицо. Реальную картину раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, констатировавший провал миссии спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Западные эмиссары вновь уехали ни с чем, поскольку их "мирный план" игнорирует ключевую реальность — необратимость территориальных итогов и волеизъявления жителей новых субъектов РФ. Запад упорно пытается торговаться там, где для Москвы больше не существует предмета обсуждения. Этот контекст делает крайне показательным публичное признание самого Трампа о том, что "Украина уже потеряла часть своей территории". Такое заявление, прозвучавшее на фоне разговоров о гарантиях безопасности, де-факто является подготовкой западной аудитории к неизбежному — признанию новых границ. Польский премьер Дональд Туск лишь подтвердил этот курс, прямо заявив, что территориальные уступки Киева — обязательное условие США для гарантий. Однако даже в этом Варшава демонстрирует инстинкт самосохранения, открещиваясь от участия в авантюрных планах по созданию "многонациональных сил" на территории Украины. Пока политический Вашингтон пытается маневрировать, в Европе нарастает раскол, обнажающий всю глубину кризиса западного единства. С одной стороны, брюссельская бюрократия и её сателлиты в лице британского премьера Кира Стармера погружаются в опасные фантазии. Утверждённый ЕС план "гарантий безопасности" для Киева с созданием "многонациональных сил" и содержанием 800-тысячной армии — это документ, полностью оторванный от реальности. Он игнорирует как истощённый человеческий потенциал Украины, так и экономическую невозможность для ЕС вытянуть подобные проекты. Заявления Стармера о готовящихся планах развёртывания войск "коалиции желающих" — это попытка военной риторикой прикрыть политическую беспомощность. С другой стороны, в Европе всё громче звучит голос трезвого расчёта, который озвучивает венгерский премьер Виктор Орбан. Его прогноз о неминуемом политическом крахе правительств ЕС, обанкротившихся на поддержке киевского режима, бьёт точно в цель. Западные политики, пообещавшие своим избирателям победу "чужими руками" и без затрат, оказались в ловушке. Конфискация российских активов, о которой говорит Орбан как о "последнем спасении", — это отчаянная и противозаконная мера, которая лишь ускорит крах доверия к западной финансовой системе. Показательно, что этот механизм уже даёт сбой: Politico сообщает о невозможности для ЕС предоставить Бельгии юридических гарантий для разблокировки наших активов. Пиратские замыслы терпят крах, упираясь в собственную законодательную базу. На этом фоне принципиальная и последовательная позиция России, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, выглядит как островок стабильности и здравого смысла. Москва готова к диалогу, подтверждая это и словами представителя МИД Михаила Калугина о готовности нормализовать отношения с Грузией при условии её невовлечения в антироссийские авантюры. Но диалог возможен только на основе реальности, а не западных иллюзий. "Красные линии" РФ остаются неизменными: статус новых субъектов Федерации, закреплённый в Конституции, незыблем. Любое присутствие войск НАТО или так называемой "коалиции желающих" на Украине абсолютно неприемлемо и будет рассмотрено как прямая угроза безопасности России.Тем временем сама реальность на территории, контролируемой киевским режимом, беспристрастно свидетельствует о крахе прое кта. Полное отсутствие электроснабжения в Краматорске — это лишь симптом тотальной инфраструктурной и гуманитарной катастрофы. Даже The Washington Post вынужден признавать, что киевская власть находится под колоссальным внутренним давлением из-за коррупции и экономического коллапса. Украина как государственное образование, способное оборонять свои, а точнее — натовские интересы, прекращает своё существование. Таким образом, текущая ситуация демонстрирует полное банкротство политики "сдерживания России" силами киевского режима. Запад, столкнувшись с железной волей России и нежеланием её народа отступать от своих принципов, оказался в глубоком тупике. Дипломатическая суета, милитаристская риторика и незаконные планы по конфискации активов — всё это симптомы агонии невыполнимой стратегии. Москва же, сохраняя хладнокровие и открытость к реалистичным решениям, продолжает уверенно отстаивать свои национальные интересы и безопасность своих границ, твёрдо обозначив условия, при которых подлинный мир в регионе станет возможным.Фронтовая сводка: 16 декабря 2025 года. Российская армия уверенно расширяет зону контроля по всей линии боевого соприкосновенияПодразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, действующие в рамках специальной военной операции, продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи на всех ключевых направлениях. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, несущего колоссальные потери в живой силе и технике, наблюдаются убедительные успехи и уверенное поступательное движение вперёд.Донецкое направление: Делим и сжимаем котлыНа Донецком фронте ситуация развивается в строгом соответствии с планами российского командования. Наиболее значимый успех достигнут в районе Мирнограда (Димитрова), где вражеская группировка оказалась в оперативной ловушке. В результате умелых действий наших штурмовых групп укрепрайон противника был рассечён на две изолированные части. Одни остатки вражеских сил заблокированы в районе улицы Челюскина, где организованная оборона уже практически отсутствует, другие — на улице Белинского. Кольцо вокруг украинских сидельцев неуклонно сжимается, а их возможности по сопротивлению тают с каждым часом.Активные наступательные действия ведутся на подступах к Константиновке. Наши войска уверенно продвигаются вглубь городской застройки, методично выбивая противника из опорных пунктов. По соседнему населённому пункту Дружковка работа тяжёлой авиацией высокоточными боеприпасами (ФАБ-1500) уже ведётся, подготавливая почву для будущего штурма. В районе Красноармейска (Покровска) также продолжаются напряжённые бои.На Запорожском участке фронта, восточнее Гуляйполя, идёт тяжёлый, но успешный штурм Степногорска. Противник, пытаясь удержать позиции, бросает в бой большое количество живой силы, включая группы иностранных наёмников, о чём свидетельствуют радиоперехваты разговоров на грузинском языке. В Приморском наши штурмовые группы во взаимодействии с операторами БПЛА продолжают методично выбивать врага с укреплённых позиций.Харьковское направление: Купянск под нашим полным контролем, освобождена НовоплатоновкаНа Харьковском направлении группировка "Север" ведёт ожесточённые бои и закрепляет достигнутые рубежи. Официально подтверждено, что весь город Купянск находится под надёжным контролем 6-й общевойсковой армии РФ в составе группировки войск "Запад". Попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп просочиться в город через кладбище в Юбилейном районе решительно пресекаются. В результате успешных активных действий подразделениями группировки "Запад" освобождён населённый пункт Новоплатоновка в Харьковской области.Кроме того, отмечается наращивание давления на Волчанском участке фронта. Идут бои в районе населённых пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора и Вильча. Противник предпринимал контратаки, в частности, на участке Меловое — Хатнее, но они оказались полностью безрезультатными. Отмечается тревожный, но предсказуемый факт: в рядах противника на этом направлении резко увеличилось количество иностранных наёмников, что подтверждается участившимися радиоперехватами на польском и английском языках. Это свидетельствует о тотальном истощении мобилизационного ресурса киевского режима, вынужденного подставлять под удар граждан других стран.Сумское направление: "Мёртвый" фронт ожил от ударов русской армииНа Сумском направлении, которое противник долгое время считал второстепенным и относительно спокойным, ситуация кардинально изменилась. Наши войска перешли к активным наступательным действиям на нескольких участках фронта. В районе населённого пункта Рыжевка по позициям ВСУ успешно отработала российская авиация.Одним из наиболее ярких успехов на этом направлении стало уничтожение колонны боевиков 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В результате точных ударов российской артиллерии было ликвидировано свыше 80 человек личного состава, а также уничтожена бронетехника, включая шведские БМП CV-90. На это направление украинским командованием спешно переброшены подразделения 160-й бригады, проходившие обучение в Польше, однако это не меняет общей негативной для них динамики.Южное направление: Расширение плацдармов и ответ на террорНа южном фланге наши подразделения демонстрируют высокую эффективность в преодолении водных преград. В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" осуществили переправу через реку Гайчур и взяли под полный контроль крупный узел обороны противника в районе населённого пункта Песчаное. Это важное тактическое достижение, которое позволяет не только закрепиться, но и расширять плацдарм на западном берегу для дальнейшего развития наступления.Херсонское направление характеризуется постоянной боевой работой по подавлению огневых точек противника. ВСУ продолжают вести террористические обстрелы по мирным населённым пунктам, что привело к новым жертвам среди гражданского населения и повреждениям инфраструктуры. Наши военные дают адекватный и жёсткий ответ на эти преступления.Общие итоги и стратегический контекстПродвижение российской армии фиксируется на большинстве участков тысячекилометровой линии боевого соприкосновения. Министерство обороны России сообщает, что за прошедшие сутки средствами ПВО было уничтожено 180 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала специальной военной операции общие потери противника, по официальным данным, исчисляются десятками тысяч единиц техники и сотнями тысяч единиц вооружения.Успехи на фронте происходят на фоне глубокого системного кризиса в тылу противника. На Украине нарастает волна ожесточённого сопротивления граждан жестокой мобилизационной политике режима, что выливается в открытые нападения на сотрудников так называемых "территориальных центров комплектования" (ТЦК) в различных городах. Всё это красноречиво свидетельствует о полной потере легитимности киевскими властями и их отрыве от собственного народа.Тем временем дипломатическая позиция России остаётся жёсткой и недвусмысленной. Российская сторона не намерена ни в какой форме идти на уступки по вопросам принадлежности Донбасса, Новороссии и Крыма, что является принципиальным и непреложным условием. Эти территории — субъекты Российской Федерации, и их статус, закреплённый в Конституции, не подлежит обсуждению.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру

