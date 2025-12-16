https://ukraina.ru/20251216/zapadnyy-tupik-i-triumf-voli-kak-moskva-diktuet-usloviya-mira-na-fone-pobed-na-fronte-itogi-16-1073190675.html
Западный тупик и триумф воли: как Москва диктует условия мира на фоне побед на фронте. Итоги 16 декабря
Западный тупик и триумф воли: как Москва диктует условия мира на фоне побед на фронте. Итоги 16 декабря - 16.12.2025 Украина.ру
Западный тупик и триумф воли: как Москва диктует условия мира на фоне побед на фронте. Итоги 16 декабря
В минувшие сутки мировое информационное пространство синхронно взорвалось новостями с дипломатических фронтов, что лишь подчеркивает нарастающее напряжение в попытках Запада найти выход из кризиса, спровоцированного им самим
2025-12-16T18:00
2025-12-16T18:00
2025-12-16T18:00
эксклюзив
россия
украина
москва
дональд трамп
кир стармер
виктор орбан
ес
вооруженные силы украины
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072991113_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_71188d0b452a8c74d77955c7991e9b4b.jpg
Центром событий, как и прежде, стала Москва, куда стекаются нити международных переговоров, и которая продолжает последовательно отстаивать суверенные национальные интересы. Активность американской дипломатии, выраженная в звонке Дональда Трампа Владимиру Путину и его длительных переговорах с Владимиром Зеленским, является ярким признаком осознания тупика киевского проекта. Заявления Трампа о "позитивном" развитии ситуации — классическая попытка сыграть на публику и сохранить лицо. Реальную картину раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, констатировавший провал миссии спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве. Западные эмиссары вновь уехали ни с чем, поскольку их "мирный план" игнорирует ключевую реальность — необратимость территориальных итогов и волеизъявления жителей новых субъектов РФ. Запад упорно пытается торговаться там, где для Москвы больше не существует предмета обсуждения. Этот контекст делает крайне показательным публичное признание самого Трампа о том, что "Украина уже потеряла часть своей территории". Такое заявление, прозвучавшее на фоне разговоров о гарантиях безопасности, де-факто является подготовкой западной аудитории к неизбежному — признанию новых границ. Польский премьер Дональд Туск лишь подтвердил этот курс, прямо заявив, что территориальные уступки Киева — обязательное условие США для гарантий. Однако даже в этом Варшава демонстрирует инстинкт самосохранения, открещиваясь от участия в авантюрных планах по созданию "многонациональных сил" на территории Украины. Пока политический Вашингтон пытается маневрировать, в Европе нарастает раскол, обнажающий всю глубину кризиса западного единства. С одной стороны, брюссельская бюрократия и её сателлиты в лице британского премьера Кира Стармера погружаются в опасные фантазии. Утверждённый ЕС план "гарантий безопасности" для Киева с созданием "многонациональных сил" и содержанием 800-тысячной армии — это документ, полностью оторванный от реальности. Он игнорирует как истощённый человеческий потенциал Украины, так и экономическую невозможность для ЕС вытянуть подобные проекты. Заявления Стармера о готовящихся планах развёртывания войск "коалиции желающих" — это попытка военной риторикой прикрыть политическую беспомощность. С другой стороны, в Европе всё громче звучит голос трезвого расчёта, который озвучивает венгерский премьер Виктор Орбан. Его прогноз о неминуемом политическом крахе правительств ЕС, обанкротившихся на поддержке киевского режима, бьёт точно в цель. Западные политики, пообещавшие своим избирателям победу "чужими руками" и без затрат, оказались в ловушке. Конфискация российских активов, о которой говорит Орбан как о "последнем спасении", — это отчаянная и противозаконная мера, которая лишь ускорит крах доверия к западной финансовой системе. Показательно, что этот механизм уже даёт сбой: Politico сообщает о невозможности для ЕС предоставить Бельгии юридических гарантий для разблокировки наших активов. Пиратские замыслы терпят крах, упираясь в собственную законодательную базу. На этом фоне принципиальная и последовательная позиция России, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, выглядит как островок стабильности и здравого смысла. Москва готова к диалогу, подтверждая это и словами представителя МИД Михаила Калугина о готовности нормализовать отношения с Грузией при условии её невовлечения в антироссийские авантюры. Но диалог возможен только на основе реальности, а не западных иллюзий. "Красные линии" РФ остаются неизменными: статус новых субъектов Федерации, закреплённый в Конституции, незыблем. Любое присутствие войск НАТО или так называемой "коалиции желающих" на Украине абсолютно неприемлемо и будет рассмотрено как прямая угроза безопасности России.Тем временем сама реальность на территории, контролируемой киевским режимом, беспристрастно свидетельствует о крахе прое кта. Полное отсутствие электроснабжения в Краматорске — это лишь симптом тотальной инфраструктурной и гуманитарной катастрофы. Даже The Washington Post вынужден признавать, что киевская власть находится под колоссальным внутренним давлением из-за коррупции и экономического коллапса. Украина как государственное образование, способное оборонять свои, а точнее — натовские интересы, прекращает своё существование. Таким образом, текущая ситуация демонстрирует полное банкротство политики "сдерживания России" силами киевского режима. Запад, столкнувшись с железной волей России и нежеланием её народа отступать от своих принципов, оказался в глубоком тупике. Дипломатическая суета, милитаристская риторика и незаконные планы по конфискации активов — всё это симптомы агонии невыполнимой стратегии. Москва же, сохраняя хладнокровие и открытость к реалистичным решениям, продолжает уверенно отстаивать свои национальные интересы и безопасность своих границ, твёрдо обозначив условия, при которых подлинный мир в регионе станет возможным.Фронтовая сводка: 16 декабря 2025 года. Российская армия уверенно расширяет зону контроля по всей линии боевого соприкосновенияПодразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, действующие в рамках специальной военной операции, продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи на всех ключевых направлениях. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, несущего колоссальные потери в живой силе и технике, наблюдаются убедительные успехи и уверенное поступательное движение вперёд.Донецкое направление: Делим и сжимаем котлыНа Донецком фронте ситуация развивается в строгом соответствии с планами российского командования. Наиболее значимый успех достигнут в районе Мирнограда (Димитрова), где вражеская группировка оказалась в оперативной ловушке. В результате умелых действий наших штурмовых групп укрепрайон противника был рассечён на две изолированные части. Одни остатки вражеских сил заблокированы в районе улицы Челюскина, где организованная оборона уже практически отсутствует, другие — на улице Белинского. Кольцо вокруг украинских сидельцев неуклонно сжимается, а их возможности по сопротивлению тают с каждым часом.Активные наступательные действия ведутся на подступах к Константиновке. Наши войска уверенно продвигаются вглубь городской застройки, методично выбивая противника из опорных пунктов. По соседнему населённому пункту Дружковка работа тяжёлой авиацией высокоточными боеприпасами (ФАБ-1500) уже ведётся, подготавливая почву для будущего штурма. В районе Красноармейска (Покровска) также продолжаются напряжённые бои.На Запорожском участке фронта, восточнее Гуляйполя, идёт тяжёлый, но успешный штурм Степногорска. Противник, пытаясь удержать позиции, бросает в бой большое количество живой силы, включая группы иностранных наёмников, о чём свидетельствуют радиоперехваты разговоров на грузинском языке. В Приморском наши штурмовые группы во взаимодействии с операторами БПЛА продолжают методично выбивать врага с укреплённых позиций.Харьковское направление: Купянск под нашим полным контролем, освобождена НовоплатоновкаНа Харьковском направлении группировка "Север" ведёт ожесточённые бои и закрепляет достигнутые рубежи. Официально подтверждено, что весь город Купянск находится под надёжным контролем 6-й общевойсковой армии РФ в составе группировки войск "Запад". Попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп просочиться в город через кладбище в Юбилейном районе решительно пресекаются. В результате успешных активных действий подразделениями группировки "Запад" освобождён населённый пункт Новоплатоновка в Харьковской области.Кроме того, отмечается наращивание давления на Волчанском участке фронта. Идут бои в районе населённых пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора и Вильча. Противник предпринимал контратаки, в частности, на участке Меловое — Хатнее, но они оказались полностью безрезультатными. Отмечается тревожный, но предсказуемый факт: в рядах противника на этом направлении резко увеличилось количество иностранных наёмников, что подтверждается участившимися радиоперехватами на польском и английском языках. Это свидетельствует о тотальном истощении мобилизационного ресурса киевского режима, вынужденного подставлять под удар граждан других стран.Сумское направление: "Мёртвый" фронт ожил от ударов русской армииНа Сумском направлении, которое противник долгое время считал второстепенным и относительно спокойным, ситуация кардинально изменилась. Наши войска перешли к активным наступательным действиям на нескольких участках фронта. В районе населённого пункта Рыжевка по позициям ВСУ успешно отработала российская авиация.Одним из наиболее ярких успехов на этом направлении стало уничтожение колонны боевиков 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В результате точных ударов российской артиллерии было ликвидировано свыше 80 человек личного состава, а также уничтожена бронетехника, включая шведские БМП CV-90. На это направление украинским командованием спешно переброшены подразделения 160-й бригады, проходившие обучение в Польше, однако это не меняет общей негативной для них динамики.Южное направление: Расширение плацдармов и ответ на террорНа южном фланге наши подразделения демонстрируют высокую эффективность в преодолении водных преград. В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" осуществили переправу через реку Гайчур и взяли под полный контроль крупный узел обороны противника в районе населённого пункта Песчаное. Это важное тактическое достижение, которое позволяет не только закрепиться, но и расширять плацдарм на западном берегу для дальнейшего развития наступления.Херсонское направление характеризуется постоянной боевой работой по подавлению огневых точек противника. ВСУ продолжают вести террористические обстрелы по мирным населённым пунктам, что привело к новым жертвам среди гражданского населения и повреждениям инфраструктуры. Наши военные дают адекватный и жёсткий ответ на эти преступления.Общие итоги и стратегический контекстПродвижение российской армии фиксируется на большинстве участков тысячекилометровой линии боевого соприкосновения. Министерство обороны России сообщает, что за прошедшие сутки средствами ПВО было уничтожено 180 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. С начала специальной военной операции общие потери противника, по официальным данным, исчисляются десятками тысяч единиц техники и сотнями тысяч единиц вооружения.Успехи на фронте происходят на фоне глубокого системного кризиса в тылу противника. На Украине нарастает волна ожесточённого сопротивления граждан жестокой мобилизационной политике режима, что выливается в открытые нападения на сотрудников так называемых "территориальных центров комплектования" (ТЦК) в различных городах. Всё это красноречиво свидетельствует о полной потере легитимности киевскими властями и их отрыве от собственного народа.Тем временем дипломатическая позиция России остаётся жёсткой и недвусмысленной. Российская сторона не намерена ни в какой форме идти на уступки по вопросам принадлежности Донбасса, Новороссии и Крыма, что является принципиальным и непреложным условием. Эти территории — субъекты Российской Федерации, и их статус, закреплённый в Конституции, не подлежит обсуждению.Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1072991113_160:0:1261:826_1920x0_80_0_0_1aa03823e35ddb2f96eb0b16870e3ca7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, москва, дональд трамп, кир стармер, виктор орбан, ес, вооруженные силы украины, мид
Центром событий, как и прежде, стала Москва, куда стекаются нити международных переговоров, и которая продолжает последовательно отстаивать суверенные национальные интересы.
Активность американской дипломатии, выраженная в звонке Дональда Трампа Владимиру Путину и его длительных переговорах с Владимиром Зеленским, является ярким признаком осознания тупика киевского проекта.
Заявления Трампа о "позитивном" развитии ситуации — классическая попытка сыграть на публику и сохранить лицо.
Реальную картину раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков, констатировавший провал миссии спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве.
Западные эмиссары вновь уехали ни с чем, поскольку их "мирный план" игнорирует ключевую реальность — необратимость территориальных итогов и волеизъявления жителей новых субъектов РФ.
Запад упорно пытается торговаться там, где для Москвы больше не существует предмета обсуждения.
Этот контекст делает крайне показательным публичное признание самого Трампа о том, что "Украина уже потеряла часть своей территории". Такое заявление, прозвучавшее на фоне разговоров о гарантиях безопасности, де-факто является подготовкой западной аудитории к неизбежному — признанию новых границ.
Польский премьер Дональд Туск лишь подтвердил этот курс, прямо заявив, что территориальные уступки Киева — обязательное условие США для гарантий. Однако даже в этом Варшава демонстрирует инстинкт самосохранения, открещиваясь от участия в авантюрных планах по созданию "многонациональных сил" на территории Украины.
Пока политический Вашингтон пытается маневрировать, в Европе нарастает раскол, обнажающий всю глубину кризиса западного единства.
С одной стороны, брюссельская бюрократия и её сателлиты в лице британского премьера Кира Стармера погружаются в опасные фантазии. Утверждённый ЕС план "гарантий безопасности" для Киева с созданием "многонациональных сил" и содержанием 800-тысячной армии — это документ, полностью оторванный от реальности.
Он игнорирует как истощённый человеческий потенциал Украины, так и экономическую невозможность для ЕС вытянуть подобные проекты. Заявления Стармера о готовящихся планах развёртывания войск "коалиции желающих" — это попытка военной риторикой прикрыть политическую беспомощность.
С другой стороны, в Европе всё громче звучит голос трезвого расчёта, который озвучивает венгерский премьер Виктор Орбан. Его прогноз о неминуемом политическом крахе правительств ЕС, обанкротившихся на поддержке киевского режима, бьёт точно в цель.
Западные политики, пообещавшие своим избирателям победу "чужими руками" и без затрат, оказались в ловушке. Конфискация российских активов, о которой говорит Орбан как о "последнем спасении", — это отчаянная и противозаконная мера, которая лишь ускорит крах доверия к западной финансовой системе.
Показательно, что этот механизм уже даёт сбой: Politico сообщает о невозможности для ЕС предоставить Бельгии юридических гарантий для разблокировки наших активов.
Пиратские замыслы терпят крах, упираясь в собственную законодательную базу.
На этом фоне принципиальная и последовательная позиция России, озвученная замглавы МИД Сергеем Рябковым, выглядит как островок стабильности и здравого смысла. Москва готова к диалогу, подтверждая это и словами представителя МИД Михаила Калугина о готовности нормализовать отношения с Грузией при условии её невовлечения в антироссийские авантюры.
Но диалог возможен только на основе реальности, а не западных иллюзий. "Красные линии" РФ остаются неизменными: статус новых субъектов Федерации, закреплённый в Конституции, незыблем.
Любое присутствие войск НАТО или так называемой "коалиции желающих" на Украине абсолютно неприемлемо и будет рассмотрено как прямая угроза безопасности России.
Тем временем сама реальность на территории, контролируемой киевским режимом, беспристрастно свидетельствует о крахе прое кта. Полное отсутствие электроснабжения в Краматорске — это лишь симптом тотальной инфраструктурной и гуманитарной катастрофы.
Даже The Washington Post вынужден признавать, что киевская власть находится под колоссальным внутренним давлением из-за коррупции и экономического коллапса.
Украина как государственное образование, способное оборонять свои, а точнее — натовские интересы, прекращает своё существование.
Таким образом, текущая ситуация демонстрирует полное банкротство политики "сдерживания России" силами киевского режима.
Запад, столкнувшись с железной волей России и нежеланием её народа отступать от своих принципов, оказался в глубоком тупике.
Дипломатическая суета, милитаристская риторика и незаконные планы по конфискации активов — всё это симптомы агонии невыполнимой стратегии.
Москва же, сохраняя хладнокровие и открытость к реалистичным решениям, продолжает уверенно отстаивать свои национальные интересы и безопасность своих границ, твёрдо обозначив условия, при которых подлинный мир в регионе станет возможным.
Фронтовая сводка: 16 декабря 2025 года. Российская армия уверенно расширяет зону контроля по всей линии боевого соприкосновения
Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, действующие в рамках специальной военной операции, продолжают успешно выполнять поставленные боевые задачи на всех ключевых направлениях. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, несущего колоссальные потери в живой силе и технике, наблюдаются убедительные успехи и уверенное поступательное движение вперёд.
Донецкое направление: Делим и сжимаем котлы
На Донецком фронте ситуация развивается в строгом соответствии с планами российского командования. Наиболее значимый успех достигнут в районе Мирнограда (Димитрова), где вражеская группировка оказалась в оперативной ловушке.
В результате умелых действий наших штурмовых групп укрепрайон противника был рассечён на две изолированные части. Одни остатки вражеских сил заблокированы в районе улицы Челюскина, где организованная оборона уже практически отсутствует, другие — на улице Белинского. Кольцо вокруг украинских сидельцев неуклонно сжимается, а их возможности по сопротивлению тают с каждым часом.
Активные наступательные действия ведутся на подступах к Константиновке. Наши войска уверенно продвигаются вглубь городской застройки, методично выбивая противника из опорных пунктов.
По соседнему населённому пункту Дружковка работа тяжёлой авиацией высокоточными боеприпасами (ФАБ-1500) уже ведётся, подготавливая почву для будущего штурма. В районе Красноармейска (Покровска) также продолжаются напряжённые бои.
На Запорожском участке фронта, восточнее Гуляйполя, идёт тяжёлый, но успешный штурм Степногорска. Противник, пытаясь удержать позиции, бросает в бой большое количество живой силы, включая группы иностранных наёмников, о чём свидетельствуют радиоперехваты разговоров на грузинском языке.
В Приморском наши штурмовые группы во взаимодействии с операторами БПЛА продолжают методично выбивать врага с укреплённых позиций.
Харьковское направление: Купянск под нашим полным контролем, освобождена Новоплатоновка
На Харьковском направлении группировка "Север" ведёт ожесточённые бои и закрепляет достигнутые рубежи. Официально подтверждено, что весь город Купянск находится под надёжным контролем 6-й общевойсковой армии РФ в составе группировки войск "Запад".
Попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп просочиться в город через кладбище в Юбилейном районе решительно пресекаются.
В результате успешных активных действий подразделениями группировки "Запад" освобождён населённый пункт Новоплатоновка в Харьковской области.
Кроме того, отмечается наращивание давления на Волчанском участке фронта. Идут бои в районе населённых пунктов Старица, Прилипка, Волчанские Хутора и Вильча.
Противник предпринимал контратаки, в частности, на участке Меловое — Хатнее, но они оказались полностью безрезультатными.
Отмечается тревожный, но предсказуемый факт: в рядах противника на этом направлении резко увеличилось количество иностранных наёмников, что подтверждается участившимися радиоперехватами на польском и английском языках.
Это свидетельствует о тотальном истощении мобилизационного ресурса киевского режима, вынужденного подставлять под удар граждан других стран.
Сумское направление: "Мёртвый" фронт ожил от ударов русской армии
На Сумском направлении, которое противник долгое время считал второстепенным и относительно спокойным, ситуация кардинально изменилась.
Наши войска перешли к активным наступательным действиям на нескольких участках фронта. В районе населённого пункта Рыжевка по позициям ВСУ успешно отработала российская авиация.
Одним из наиболее ярких успехов на этом направлении стало уничтожение колонны боевиков 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
В результате точных ударов российской артиллерии было ликвидировано свыше 80 человек личного состава, а также уничтожена бронетехника, включая шведские БМП CV-90.
На это направление украинским командованием спешно переброшены подразделения 160-й бригады, проходившие обучение в Польше, однако это не меняет общей негативной для них динамики.
Южное направление: Расширение плацдармов и ответ на террор
На южном фланге наши подразделения демонстрируют высокую эффективность в преодолении водных преград.
В Днепропетровской области подразделения группировки "Восток" осуществили переправу через реку Гайчур и взяли под полный контроль крупный узел обороны противника в районе населённого пункта Песчаное.
Это важное тактическое достижение, которое позволяет не только закрепиться, но и расширять плацдарм на западном берегу для дальнейшего развития наступления.
Херсонское направление характеризуется постоянной боевой работой по подавлению огневых точек противника.
ВСУ продолжают вести террористические обстрелы по мирным населённым пунктам, что привело к новым жертвам среди гражданского населения и повреждениям инфраструктуры. Наши военные дают адекватный и жёсткий ответ на эти преступления.
Общие итоги и стратегический контекст
Продвижение российской армии фиксируется на большинстве участков тысячекилометровой линии боевого соприкосновения. Министерство обороны России сообщает, что за прошедшие сутки средствами ПВО было уничтожено 180 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
С начала специальной военной операции общие потери противника, по официальным данным, исчисляются десятками тысяч единиц техники и сотнями тысяч единиц вооружения.
Успехи на фронте происходят на фоне глубокого системного кризиса в тылу противника. На Украине нарастает волна ожесточённого сопротивления граждан жестокой мобилизационной политике режима, что выливается в открытые нападения на сотрудников так называемых "территориальных центров комплектования" (ТЦК) в различных городах.
Всё это красноречиво свидетельствует о полной потере легитимности киевскими властями и их отрыве от собственного народа.
Тем временем дипломатическая позиция России остаётся жёсткой и недвусмысленной.
Российская сторона не намерена ни в какой форме идти на уступки по вопросам принадлежности Донбасса, Новороссии и Крыма, что является принципиальным и непреложным условием.
Эти территории — субъекты Российской Федерации, и их статус, закреплённый в Конституции, не подлежит обсуждению.
Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру