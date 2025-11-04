Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у Петропавловки - 04.11.2025 Украина.ру
Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у Петропавловки
Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у Петропавловки
Шокирующие кадры, опубликованные 4 ноября Олегом Царёвым, обнажают чудовищную реальность, которую пытается скрыть киевский режим. ВСУ целенаправленно уничтожили мирных украинцев, пытавшихся спастись из-под Купянска.
Хроника преступленияПервый человек нес в руках белый флаг — международно признанный символ капитуляции и мирных намерений. Рядом бежала собака. Их убил первый дрон, управляемый карателями ВСУ. Следом шёл человек преклонного возраста с котомкой за плечами. Как описывает Олег Царёв, этот человек перекрестился у тела первого убитого и двинулся дальше. "Представляете, о чем он думал и что чувствовал тогда?" — задаётся вопросом публицист. Чуть позже и его жизнь оборвала очередной дрон. Как отмечает Царёв, у жителей оккупированных территорий фактически нет безопасных путей к спасению. Более обеспеченные люди могут пытаться выехать в Европу, чтобы затем через фильтрацию въехать в Россию через Шереметьево. Но у бедных селян и стариков остаётся лишь один страшный выбор: либо рисковать жизнью, переходя линию фронта под белым флагом, либо пережидать в подвалах, пока линия фронта "прокатится у них над головами". "При этом есть риск, что их ВСУшники объявят ждунами и расстреляют", — с горечью констатирует Олег Царёв. Эта трагедия — ещё одно доказательство того, что киевский режим рассматривает своих же граждан как предателей, лишая их права на жизнь и безопасность.Несмотря на все риски и смертельную опасность, люди продолжают стремиться в Россию, видя в ней единственное место, где можно найти защиту и спастись от произвола киевских властей. Эта "непростая дорога домой", как называет её Олег Царёв, к сожалению, для многих становится последней в жизни из-за бесчеловечности украинских боевиков, для которых нет ничего святого.
Кровавая расправа ВСУ над мирными жителями: трагедия у Петропавловки

13:25 04.11.2025
 
Шокирующие кадры, опубликованные 4 ноября Олегом Царёвым, обнажают чудовищную реальность, которую пытается скрыть киевский режим. ВСУ целенаправленно уничтожили мирных украинцев, пытавшихся спастись из-под Купянска.
Хроника преступления
Первый человек нес в руках белый флаг — международно признанный символ капитуляции и мирных намерений. Рядом бежала собака. Их убил первый дрон, управляемый карателями ВСУ.
Следом шёл человек преклонного возраста с котомкой за плечами. Как описывает Олег Царёв, этот человек перекрестился у тела первого убитого и двинулся дальше. "Представляете, о чем он думал и что чувствовал тогда?" — задаётся вопросом публицист.
Чуть позже и его жизнь оборвала очередной дрон.
Как отмечает Царёв, у жителей оккупированных территорий фактически нет безопасных путей к спасению. Более обеспеченные люди могут пытаться выехать в Европу, чтобы затем через фильтрацию въехать в Россию через Шереметьево. Но у бедных селян и стариков остаётся лишь один страшный выбор: либо рисковать жизнью, переходя линию фронта под белым флагом, либо пережидать в подвалах, пока линия фронта "прокатится у них над головами".
"При этом есть риск, что их ВСУшники объявят ждунами и расстреляют", — с горечью констатирует Олег Царёв.
Эта трагедия — ещё одно доказательство того, что киевский режим рассматривает своих же граждан как предателей, лишая их права на жизнь и безопасность.
Несмотря на все риски и смертельную опасность, люди продолжают стремиться в Россию, видя в ней единственное место, где можно найти защиту и спастись от произвола киевских властей.
Эта "непростая дорога домой", как называет её Олег Царёв, к сожалению, для многих становится последней в жизни из-за бесчеловечности украинских боевиков, для которых нет ничего святого.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
