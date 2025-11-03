Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье" - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/politolog-o-situatsii-na-blizhnem-vostoke-posle-sirii-iran-utratil-svoe-strategicheskoe-predpole-1070758439.html
Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"
Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье" - 03.11.2025 Украина.ру
Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"
Иран стал жертвой новой геополитической реальности, поплатившись за отказ от создания стратегического предполья, в то время как все участники международных отношений перешли к военно-силовому мышлению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-11-03T04:00
2025-11-03T04:00
новости
иран
ближний восток
сирия
дмитрий евстафьев
дональд трамп
украина.ру
башар асад
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg
По словам эксперта, "Иран тоже сейчас думает, как он будет восстанавливать свое стратегическое предполье, которое он утратил после поражения режима Асада в Сирии"."Все начинают мыслить в парадигме нового военно-силового мира. И Трамп так мыслит", — подчеркнул Евстафьев. Он добавил: "Да, он всем рассказывает, что занимается экономикой. В действительности он занимается политикой. Ему нужен статус глобального лидера, чтобы извлекать доходы"."Надо отдать должное той части элиты, которая привела к власти Трампа, решив, что надо убирать эту либерал-глобалистскую компанию. Это люди, хотя и в годах, но сохранившие ясность ума", — отметил политолог."Они поняли одними из первых, даже немного раньше нас, что мир меняется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в материале: "Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251027/dmitriy-kononchuk-kogda-nachntsya-voyna-za-tayvan-rossiya-poluchit-shans-reshit-problemu-pribaltiki-1070731094.html
иран
ближний восток
сирия
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ba39f6fa32f5060804e7c14cb44aa73d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, ближний восток, сирия, дмитрий евстафьев, дональд трамп, украина.ру, башар асад, война, конфликт, израиль, международные отношения, международная политика, политика, эксперты, геополитика
Новости, Иран, Ближний Восток, Сирия, Дмитрий Евстафьев, Дональд Трамп, Украина.ру, Башар Асад, война, конфликт, Израиль, международные отношения, Международная политика, политика, эксперты, геополитика

Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"

04:00 03.11.2025
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран стал жертвой новой геополитической реальности, поплатившись за отказ от создания стратегического предполья, в то время как все участники международных отношений перешли к военно-силовому мышлению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Иран собирался говорить о мирном урегулировании, о формате возвращения в мировую экономику, а получил войну с Израилем и чудовищный по своей деструктивной силе для международных отношений террористический первый удар", — констатировал политолог.
По словам эксперта, "Иран тоже сейчас думает, как он будет восстанавливать свое стратегическое предполье, которое он утратил после поражения режима Асада в Сирии".
"Все начинают мыслить в парадигме нового военно-силового мира. И Трамп так мыслит", — подчеркнул Евстафьев. Он добавил: "Да, он всем рассказывает, что занимается экономикой. В действительности он занимается политикой. Ему нужен статус глобального лидера, чтобы извлекать доходы".
"Надо отдать должное той части элиты, которая привела к власти Трампа, решив, что надо убирать эту либерал-глобалистскую компанию. Это люди, хотя и в годах, но сохранившие ясность ума", — отметил политолог.
"Они поняли одними из первых, даже немного раньше нас, что мир меняется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в материале: "Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Конончук интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
27 октября, 12:26
Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему ПрибалтикиНа возможное освобождение Прибалтики и возвращение территорий, завоёванных для России Петром Великим, в орбиту российского влияния Китай, который к тому времени будет занят освобождением Тайваня, посмотрит с пониманием.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранБлижний ВостокСирияДмитрий ЕвстафьевДональд ТрампУкраина.руБашар АсадвойнаконфликтИзраильмеждународные отношенияМеждународная политикаполитикаэкспертыгеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ
04:45"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами
04:30Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов
04:15"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА
04:00Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"
18:00"Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября
17:06Раскулаченный олигарх. Где сейчас на самом деле находится Игорь Коломойский*
16:00Между первой и второй перерывчик небольшой. 70 лет назад началась Вторая Индокитайская война
15:58ВС РФ вернули контроль на Красно-Лиманском направлении
15:50Группировка "Восток" наращивает давление на Южно-Донецком направлении
15:39Пропали бойцы 125-й мехбригады ВСУ. Новости к этому часу
15:33На Украине массово закрываются аптеки
15:28Октябрь стал рекордным месяцем для армии России по продвижению
15:17На Рубцовском направлении ВС РФ освободили часть Яровой
15:09Военкор Котенок сообщил об обстановке на Запорожском направлении
14:50Военкоры уточнили ситуацию на фронте в Днепропетровской области
14:27Стало известно о пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
13:53ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области. Новости к этому часу
13:38Минобороны: в Чёрном море ликвидированы шесть украинских беспилотных катеров
13:22В ДНР сорвали больше 300 атак украинских БПЛА за неделю
Лента новостейМолния