Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"

Иран стал жертвой новой геополитической реальности, поплатившись за отказ от создания стратегического предполья, в то время как все участники международных отношений перешли к военно-силовому мышлению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

По словам эксперта, "Иран тоже сейчас думает, как он будет восстанавливать свое стратегическое предполье, которое он утратил после поражения режима Асада в Сирии"."Все начинают мыслить в парадигме нового военно-силового мира. И Трамп так мыслит", — подчеркнул Евстафьев. Он добавил: "Да, он всем рассказывает, что занимается экономикой. В действительности он занимается политикой. Ему нужен статус глобального лидера, чтобы извлекать доходы"."Надо отдать должное той части элиты, которая привела к власти Трампа, решив, что надо убирать эту либерал-глобалистскую компанию. Это люди, хотя и в годах, но сохранившие ясность ума", — отметил политолог."Они поняли одними из первых, даже немного раньше нас, что мир меняется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в материале: "Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины" на сайте Украина.ру.

