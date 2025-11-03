Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Иран стал жертвой новой геополитической реальности, поплатившись за отказ от создания стратегического предполья, в то время как все участники международных отношений перешли к военно-силовому мышлению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Иран собирался говорить о мирном урегулировании, о формате возвращения в мировую экономику, а получил войну с Израилем и чудовищный по своей деструктивной силе для международных отношений террористический первый удар", — констатировал политолог.
По словам эксперта, "Иран тоже сейчас думает, как он будет восстанавливать свое стратегическое предполье, которое он утратил после поражения режима Асада в Сирии".
"Все начинают мыслить в парадигме нового военно-силового мира. И Трамп так мыслит", — подчеркнул Евстафьев. Он добавил: "Да, он всем рассказывает, что занимается экономикой. В действительности он занимается политикой. Ему нужен статус глобального лидера, чтобы извлекать доходы".
"Надо отдать должное той части элиты, которая привела к власти Трампа, решив, что надо убирать эту либерал-глобалистскую компанию. Это люди, хотя и в годах, но сохранившие ясность ума", — отметил политолог.
"Они поняли одними из первых, даже немного раньше нас, что мир меняется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
