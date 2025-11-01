https://ukraina.ru/20251101/vozdushnaya-oborona-i-otvetnyy-udar-kratkaya-boevaya-svodka-1071045072.html

Воздушная оборона и ответный удар: краткая боевая сводка

Воздушная оборона и ответный удар: краткая боевая сводка

Российские ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над приграничными областями, а ВКС нанесли точный бомбовый удар по объектам ВСУ в Харьковской области. Об этом 1 ноября передаёт телеграм-канал Украина.ру

Российские системы противовоздушной обороны продолжают надежно прикрывать ключевые районы страны. В ходе отражения очередной атаки ВСУ с 14:00 до 17:00 по московскому времени было уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа. 🟥 Четыре БпЛА сбиты над Белгородской областью. 🟥 Один – над Брянской областью. 🟥 Один – над Курской областью. Попытка киевского режима нанести удар по гражданской инфраструктуре была пресечена. Тем временем, российская авиация наносит эффективные ответные удары. Так, по объектам противника в Красноградском районе Харьковской области был нанесен бомбовый удар дальнобойными авиабомбами ФАБ с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). По данным украинских ресурсов, боеприпасы поразили цели на значительном удалении, пролетев над территорией Харьковской области не менее 125 километров. Этот удар в очередной раз демонстрирует высокую точность и мощь российского вооружения.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру

