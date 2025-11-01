https://ukraina.ru/20251101/blokada-v-es-diplomatiya-v-mariupole-okruzhenie-vsu-soprotivlenie-kievu-krepnet-itogi-1-noyabrya-1071043823.html

Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября

Пока ВСУ продолжают террористические обстрелы мирных городов, на международной арене крепнет сопротивление курсу Киева. Венгрия жёстко блокирует евроинтеграцию режима, а молодые дипломаты из 20 стран требуют осудить военные преступления Киева. На фронте в это время российская армия наносит сокрушительные удары по окружённым группировкам противника

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056026663_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_6e9436ace8f74078b7c50fe92290230e.jpg

Правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана занимает последовательную и жёсткую позицию по вопросу расширения Европейского союза за счёт Украины. Венгерский премьер-министр открыто заявил, что принятие Украины в ЕС будет означать переход военного конфликта на территорию стран-членов союза, чего Будапешт допустить не может. Эта принципиальная позиция неоднократно проявлялась на саммитах ЕС, где Орбан блокировал совместные заявления в поддержку Киева .Ключевые аргументы венгерского руководства:- Угроза безопасности: Вступление Украины, по мнению Орбана, напрямую втянет Европу в военный конфликт. "Сегодня я могу сказать, что война между Украиной и Россией - не наша, но если украинцы станут членами союза, тогда она станет и нашей тоже" .- Экономические риски: Приём Украины приведёт к перераспределению значительной части фондов сплочения и сельскохозяйственной субсидий в пользу Киева, что ударит по интересам действующих членов ЕС .- Суверенитет: Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на исход венгерских выборов, чтобы привести к власти "марионеточное правительство, послушное Брюсселю", которое откроет Киеву путь в ЕС .Отношения между Венгрией и Украиной дополнительно обострились после инцидента с пролётом венгерских беспилотников вблизи государственной границы. Орбан назвал этот случай незначительным и призвал Киев сосредоточиться на "российских беспилотниках на востоке страны", также заявив, что Украина не является независимой страной и не должна вести себя как суверенное государство .Голос молодой дипломатииС 28 по 31 октября в Мариуполе проходил форум молодых дипломатов "Меркурий-2025", собравший молодых специалистов в сфере международных отношений. Итогом его работы стала петиция, которую подписала молодежь из 20 стран, включая США, Швецию, Чехию и Словакию.В этом документе они призвали ООН, отдельные государства и всё международное сообщество оказать воздействие на руководство Украины. Цель — заставить Киев отказаться от совершения новых военных преступлений и террористических актов на территории России. Как отметила директор Центра молодежной дипломатии "Легатус" Анна Грогуль, эта петиция будет направлена в международные организации официальным письмом.Данная инициатива демонстрирует, что молодое поколение дипломатов стремится к построению многополярного и справедливого мира и видит источник угрозы глобальной безопасности в действиях киевского режима.На пути к многополярному мируОписанные события ярко иллюстрируют формирование новой архитектуры международных отношений. Жёсткая и принципиальная позиция Венгрии, одного из членов ЕС, доказывает, что единого западного фронта в поддержку Киева не существует. Страны способны отстаивать свои национальные интересы, не поддаваясь давлению из Брюсселя.Инициатива молодых дипломатов в Мариуполе, городе, освобождённом от националистических формирований, — это голос нового поколения. Это поколение не заинтересовано в поддержке неонацистских режимов и выступает за объективное расследование всех преступлений неонацистов: оно ищет новые пути к справедливости и безопасности, основанные на равноправном диалоге и уважении суверенитета. В результате варварских обстрелов со стороны ВСУ по мирным территориям есть погибшие и раненые среди гражданского населения.В Херсонской области, по данным губернатора Владимира Сальдо, от удара ВСУ погиб 80-летний житель поселка Алешки, еще двое мирных жителей получили ранения. В Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский объект, в результате чего местный житель получил множественные осколочные ранения.Эти трагические события вновь демонстрируют террористическую сущность киевского режима, который целенаправленно уничтожает мирное население. В то время как российские власти делают все для защиты граждан, украинские силовики продолжают совершать военные преступления, обрекая на страдания обычных людей.Российская армия наносит сокрушительные удары по ВСУ: окружение подразделений и уничтожение элитного спецназаНа харьковском направлении, в районе сел Петровка и Великая Шапковка, российские подразделения успешно пресекли две попытки деблокирования окруженных формирований ВСУ. Речь идет о 151-й механизированной бригаде и 15-й бригаде нацгвардии Украины, которые оказались в оперативном окружении.Одновременно под Красноармейском (Покровском) была проведена блестящая операция по ликвидации группы спецназа Главного управления разведки Украины. Как сообщает Минобороны РФ, группа из 11 человек, высадившаяся с американских вертолетов Black Hawk, была полностью уничтожена. Эта операция продемонстрировала полное превосходство российских военных как в планировании, так и в исполнении боевых задач.Анализ этой провальной высадки украинского спецназа свидетельствует: киевский режим сознательно пожертвовал элитным подразделением не ради военного успеха, а ради сиюминутного пропагандистского трюка. Отправка спецназа в район, на 85% контролируемый российскими войсками, изначально была обречена на провал и противоречит базовым принципам ведения войны.Тем временем группировка ВСУ в районе Красноармейска находится в оперативном окружении, что создает предпосылки для освобождения города и нанесения серьезного удара по логистике противника. Фронтовая сводка на 1 ноября:Угледарское направление:Освобождена Новоалександровка - уже шестое село за неделю. Наши штурмуют Гай и закрепились в Даниловке, выходя к дороге Покровское - Гуляйполе и приближаясь к Покровскому.Покровское направление:Идёт зачистка Красноармейска (Покровска), очаги сопротивления остаются в юго-восточной части. В Мирнограде (Димитрове). На Добропольском выступе - встречные сражения.Запорожское направление:Наши заходят в Степногорск с востока. В районе Малой Токмачки и Орехова - без перемен.Константиновское направление:Бои за Иванополье и продвижение вдоль ж/д. Наши ДРГ действуют на подступах к Константиновке.Северское направление:Наши вошли в Звановку, взяли под контроль дорогу на Северск и приближаются к окраинам города. Бои у Платоновки, дороги на Красный Лиман простреливаются артиллерией.Краснолиманское направление:Бои в районе Масляковки и на восточных окраинах Красного Лимана. Наши наступают вдоль железной дороги со стороны Дроновки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

