Поведение и высказывания президента США Дональда Трампа объясняются особенностями его мышления, а не продуманной политической стратегией. Его противоречивые заявления являются следствием психологических эффектов, а не расчетливой политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
"Для Трампа характерен синдром салтыково-щедринского Органчика — он мыслит стереотипами, которые выплёвываются из его рта в рандомном порядке, как шары из барабана "Спортлото"", — заявил Конончук.Эксперт пояснил природу непоследовательности американского лидера. "Регулярно противоречивые заявления Трампа — это не какая-то "хитрая стратегия", которую пытаются изыскать в них отдельные эксперты, а просто психологический эффект от последнего зашедшего в кабинет и предложившего что-то приятное", — отметил философ-китаист.Конончук добавил, что такая особенность мышления делает политику Трампа непредсказуемой. "Будучи глубоко, и, видимо, искренне возмущённым телевизионными кадрами об ударах ВКС России по стратегическим объектам киевского режима, Трамп мог пойти на непоправимый поступок", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты международных отношений — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Синдром Органчика: Конончук о мышлении Трампа — стереотипы сыпятся "в рандомном порядке"
