Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики

На возможное освобождение Прибалтики и возвращение территорий, завоёванных для России Петром Великим, в орбиту российского влияния Китай, который к тому времени будет занят освобождением Тайваня, посмотрит с пониманием.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук.- Дмитрий Васильевич, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что поднимет вопрос о закупках российской нефти Китаем на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Он считает, что Си Цзиньпин может убедить Владимира Путина остановить боевые действия на Украине. Что ему ответит председатель КНР?- Китай, как мы с вами уже отмечали ранее, и в самом деле, весьма ощутимо подставил своё экономическое плечо России в ходе СВО (со значительной выгодой для себя). Администрация Байдена уловила этот факт ещё в 2022-м и ещё тогда пыталась воздействовать на Китай, призывая его разорвать с Россией экономические связи, в частности, прекратить закупку российской нефти. Но была вежливо послана китайцами в пешее путешествие. Это притом, что администрация Байдена была несравненно более лояльной к Китаю, чем нынешняя администрация Трампа, которая уже успела отметиться хамскими выпадами в адрес крупных региональных держав, что явилось для неё не путём к успеху, а путём в обратную сторону.На 31 октября (либо на 1 ноября) действительно намечена встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее, но состоится ли эта встреча, на момент интервью (26 октября) ещё большой вопрос. Шансы пока 50 на 50. Последняя на данный момент подготовительная встреча между постоянным представителем Китая при ВТО Ли Чэнганом и министром финансов США, известным трампистом и хамом Скоттом Бессентом – завершилась скандалом.Это вообще не впервой для Трампа и трампистов – громко анонсировать будущие переговоры с китайцами, в результате никаких переговоров в реальности не происходит, китайцы просто игнорируют подобные попытки. Поэтому нет уверенности, что это не повторится и на сей раз.Но если встреча Трампа и Си всё же состоится, ответ Си будет однозначным: Китай на невыгодные для себя уступки не пойдёт, как закупали российскую нефть, так и будут закупать. Определённые сокращения закупок российской нефти и Индией, и Китаем после введения санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" будут. Будут, но ровно до тех пор, пока две стороны не отработают схемы по обходу санкций. Так было уже много раз, так будет и снова.- Трамп делал и резкие заявления по поводу поставок киевскому режиму ракет "Томагавк".- История с возможным предоставлением киевскому режиму крылатых ракет "Томагавк" закончились на прошедшей неделе полным фиаско. Решающим здесь стал звонок президента России Путина президенту США Трампу 17 октября. Путин позвонил Трампу и сообщил ему нечто такое, после чего "почти принятое" решение о предоставлении "Томагавков" Киеву было в резкой форме отменено. Звонок произошёл как раз накануне визита просроченного главы киевского режима Зеленского в Вашингтон, когда решение должно было быть озвучено, но вместо этого Трамп резко заявил, что украинцы должны "долго учиться" управлять "Томагавками" (хотя реально ключ "Томагавков" можно повернуть только из США), да и США "Томагавки" самим нужны.Разгадку этой загадки отчасти дал сам Владимир Владимирович в своём интервью 23 октября, когда сказал, что ответ России в этом случае будет "очень серьёзным, если не сказать ошеломляющим".До этого я говорил и писал в своём Телеграм-канале "Майор в отставке", что возможность передачи "Томагавков" Киеву с логической точки зрения достаточно мала, поскольку минусы такой поставки сильно перевесят плюсы. Но это – логика. Когда же мы имеем дело с взболтанным сознанием уже скоро как 80-летнего Трампа, логика отступает на задний план. Для Трампа характерен синдром салтыково-щедринского Органчика– он мыслит стереотипами, которые выплёвываются из его рта в рандомном порядке, как шары из барабана "Спортлото". Регулярно противоречивые заявления Трампа – это не какая-то "хитрая стратегия", которую пытаются изыскать в них отдельные эксперты, а просто психологический эффект от последнего зашедшего в кабинет и предложившего что-то приятное (например, фактическую взятку, как марионетки из ЕС после Анкориджа). Будучи глубоко, и, видимо, искренне возмущённым телевизионными кадрами об ударах ВКС России по стратегическим объектам киевского режима, Трамп мог пойти на непоправимый поступок и таки предоставить Украине "Томагавки". Намёки из Москвы на то, что невозможно определить, какой заряд в "Томагавке", обычный или ядерный, в Вашингтоне просто не услышали.Поэтому пришлось звонить по телефону и говорить открытым текстом. Рано или поздно мы узнаем, что конкретно было сказано Путиным Трампу, но уже сегодня из слов об ошеломляющем ответе можно предположить, что как только "Томагавки" прибыли бы на территорию Украины, по ним был бы нанесён ядерный удар. А возможно, и не только по ним, но и по другим целям на Украине. Результат – Зеленский уехал ни с чем, кроме намыленной шеи. Трамп понял, что "Томагавки" в качестве рычага давления на России отпадают и вернулся к санкциям, с обсуждения которых мы и начали сегодняшнее интервью. Впрочем, в бесполезности санкций он также скоро убедится. Последствия своего невежества в подходах к международным проблемам Трампу придётся расхлёбывать в полной мере уже довольно скоро. Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз А сегодня фактически, Путин спас Трампа от непоправимой ошибки. Такова стезя совершенномудрых правителей – спасать неразумных, ограждая их от самих себя и своих собственных полоумных решений.- Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) выбрала своим новым председателем 64-летнюю Санаэ Такаити. Она стала первой женщиной на этом посту. Такаити выступает за пересмотр пацифистской Конституции и укрепление армии. Возьмет ли ее правительство курс на эскалацию в регионе?- Лидер Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити, если, конечно, ей удастся продержаться на посту премьер-министра Японии – это представительница не только либеральных трендов на женщин и на шоуменов в политике, но и тренда на милитаризацию Японии, которому стране придётся следовать волей-неволей, поскольку через два года в АТР будет очень горячо. Когда начнётся война за Тайвань, Япония и Южная Корея окажутся в сложном положении, а когда Тайвань будет занят китайскими войсками, южные стратегические коммуникации этих тихоокеанских сателлитов США окажутся под контролем Китая.В эскалации ситуации Япония, конечно, не заинтересована, поскольку она окажется втянутой в схватку гигантов, но в милитаризации безусловно да, чтобы иметь запас прочности в ситуации, когда милитаризуются все вокруг. С этим связаны и её слова о заключении "мирного договора с Россией".Конечно, так все новоиспечённые японские премьеры говорят, но в этом нельзя не увидеть попытку прозондировать нейтралитет России в будущей войне на Тихом океане (каковой нейтралитет в строгой мере невозможен). Такаити не раз заявляла, что зверства японских войск в Китае во время Второй Мировой войны "сильно преувеличены", и любит посещать скандально известный храм Ясукуни. Возможно, поэтому Си Цзиньпин даже не прислал ей традиционное поздравление с избранием на пост. Дабы угодить приезжающему на днях в Токио Трампу, Такаити уже заявила о досрочном повышении оборонных расходов до 2% ВВП.Поскольку приходу Такаити способствовал лидер Партии обновления Японии, губернатор Осаки Ёсимура Хирофуми, заявлено о рассмотрении Осаки в качестве "запасной столицы" Японии. В контексте времени это тоже выглядит неслучайным.- Генсек НАТО Рютте заявил, что, если Китай решит атаковать Тайвань, он якобы может попросить Россию отвлечь НАТО. В одном из интервью вы говорили, что военный конфликт вокруг Тайваня может начаться в 2027 году. Вероятно ли вооруженное столкновение сил Альянса и России к этому времени?- Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год – которая ныне обсуждается во многих СМИ, в нашей с Вами беседе в начале марта этого года прозвучала в российском медиаполе едва ли не впервые. Тогда, в марте я опирался на глубинных китайских аналитиков, которые связывают дату начала противостояния с международными политическими играми вокруг 21-го съезда КПК, который, как ожидается, состоится в октябре-ноябре 2027 года, и с окончанием третьего срока Си Цзиньпина. Российская СВО на Украине к тому времени, в целом, завершится. Как в этой связи относится к словам Рютте?Рютте уже успел зарекомендовать себя как типичный евробюрократ и подхалим, изо рта которого обычно льётся патока, приятная для ушей реальных хозяев этого рта. Но всё же в данном случае я считаю, что в его словах есть некоторое зерно правды, поскольку вопрос с безопасностью западных границ России нам придётся решать, и одной только Украиной дело не обойдётся. Руководство Литвы, Латвии и Эстонии играло и играет роль наиболее оголтелых русофобов (и синофобов) в ЕС и НАТО – разумеется, не потому, что такая политика в интересах народов этих республик, а потому, что они были избраны верхушками ЕС и НАТО как "страны, которые не жалко". Именно с этим было связано, например, памятное специалистам открытие представительства Тайваня в Литве в 2021 году – руководство ЕС просто подставило под удар Литву, чтобы прозондировать китайскую реакцию, которая оказалась молниеносной. Поэтому на возможное освобождение Прибалтики и возвращение территорий, завоёванных для России Петром Великим, в орбиту российского влияния Китай, который к тому времени будет занят освобождением Тайваня, посмотрит с пониманием. С территории Прибалтики время от времени по северо-западным областям России летят украинские дроны, с этой же территории пытаются осуществлять помехи российскому "теневому" флоту.Между тем, к концу СВО Россия будет располагать, по факту, сильнейшей боевой армией в мире, единственной из армий великих держав, имеющей опыт современной войны с сильным противником. Под российским контролем к тому времени окажутся значительные остатки человеческих ресурсов нынешних ВСУ, которые, несомненно, также будут задействованы. Поэтому в 2027 году, когда силы США окажутся втянуты в конфликт с Китаем, для России наступит довольно удачный момент, чтобы решить проблему Прибалтики. Поверьте, в Риге, не говоря уже о Нарве, несмотря на этнические чистки прибалтийских властей, осталось немало людей, которые будут встречать российские танки цветами. Даже несмотря на то, что руководство НАТО попытается и здесь реализовать украинский сценарий в виде "войны до последнего прибалта". За пределы конвенционального оружия эта война не выйдет – никто в НАТО не захочет из-за какой-то там мифической "Балтии" получить реальными ядерными зарядами по Лондону, Парижу, Брюсселю и Варшаве, не говоря уже о Вашингтоне.- Появилась информация о масштабных чистках в командном составе китайской армии. Среди 42 военных членов ЦК 20-го созыва — 33 генерала и 9 генерал-лейтенантов. Из 33 генералов 22 отсутствовали на заседаниях четвертого пленума. Из них 8 официально уволены и исключены из партии, а остальные 14 числятся "пропавшими". С чем это связано?- Действительно, девять высокопоставленных командиров НОАК во главе с заместителем председателя Центрального военного совета генерал-полковником Хэ Вэйдуном были отстранены от должностей и арестованы по обвинению в коррупции. Причём отстранялись они на протяжении некоторого времени, это официальное объявление последовало только сейчас. Зафиксированы странные смерти некоторых военачальников, например заместителя Си Цзиньпина в Центральном военном комитете Китая Сюй Циляна, который внезапно умер во время пробежки. Тот факт, что теперь всё высшее руководство Китая – выходцы из провинции Шэньси – далеко не случаен. Отец Си Цзиньпина – представитель шэньсийского клана КПК, и именно в Шэньси происходило становление молодого Си Цзиньпина как комсомольского и партийного руководителя. Укрепление личного влияния генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина в руководстве армии – ещё один шаг на пути к грядущим событиям вокруг Тайваня.О поставках американского оружия Украине - Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе

