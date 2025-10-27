https://ukraina.ru/20251027/komandir-vzvoda-posle-vzyatiya-ivanovki-podvozit-boepripasy-i-lichnyy-sostav-vsu-budet-namnogo-1070705400.html

Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее

Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее - 27.10.2025 Украина.ру

Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнее

О значении освобожденного ВС РФ н.п. Ивановка в Днепропетровской области, специфике штурма, скрытном перемещении под носом у противника, огневых контактах с боевиками ВСУ изданию "Украина.ру" рассказал командир взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, группировки войск "Центр", ефрейтор Руслан Азизов.

2025-10-27T06:40

2025-10-27T06:40

2025-10-27T06:40

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина.ру

интервью

вс рф

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1a/1070705955_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_c1ed24f47b58edb7e9f7d8d3b6663504.jpg

- Какова ваша роль в освобождении населенного пункта Ивановка?- Наша разведгруппа провела разведку местности, составили маршрут, все проработали, чтобы зайти незаметно. Затем стали потихоньку заводить группы. Противник заготовил для нас преграды: два танковых рва, "егоза", колючая проволока. Все это нужно было преодолеть.Открытые участки местности пересекали в сумраке, чтобы противник нас не обнаружил. Также – малыми группами. Уже перед населенником нужно было форсировать реку. Скопили небольшие силы перед "прыжком", дождались сумерек, начали переправлять людей на тот берег. Заняли первые три дома, взяли под контроль. Стали протягиваться вдоль реки уже в населенном пункте.Незаметно подобрались к противнику, воспользовались ситуацией и взяли троих пленных. Они даже не ожидали нашего появления. В огневой контакт вступать не пытались. Сдались добровольно, все как надо. Далее мы подтягивали людей, занимали дома, оборудовали позиции, готовили плацдарм.- В 2025 году к противнику еще можно подойти незаметно?- Можно, если передвигаться не толпой, а малыми группами. Если не ломиться вперед, а передвигаться скрытно: от укрытия к укрытию. Как людей подготовишь, так они и работают.- Долго шли?- Мы не спешили. Грубо говоря, за день до населенного пункта добрались.- Верно ли я понял, что вы прокладывали путь для других?- Я, как командир взвода, своих ребят заводил. А затем просто по рации объяснял людям, где и как двигаться, каким образом проще будет преодолеть преграды, в какое время на тех или иных участках меньше дронов, а потому можно относительно безопасно пройти. Я ведь уже знал весь маршрут.- Что рассказывали пленные?- Они сразу начали сотрудничать. Рассказали, где какие огневые точки, сколько людей, где сидят. В дальнейшем сильно от их слов мы все равно не отталкивались, поскольку это противник. Он может и обмануть. Работали по собственному усмотрению.- Что было дальше?- Дальше взяли противника в окружение. Где-то были контакты. Отбивали, все хорошо. Зачищали дома. Противник отступал, но наши расчеты БПЛА сразу акцент ставили и уничтожали.- Как у противника с боевым духом сейчас?- На мой взгляд… понимаете, они в огневой контакт с нами вступать не рвались. Все больше отступали. Когда мы начинали давить, они просто бросали позиции и отходили. Судите сами.- Ивановка, насколько понимаю, важна для дальнейшего продвижения наших войск, верно?- Да, там граница. У них были подходы, которые мы перекрыли, заняв оборону. То есть каких-то маршрутов они лишились. То же оружие, тот же личный состав они уже подвозить не смогут.- Нередко слышу от военнослужащих, что оборона противника сегодня держится не столько на артиллерии, сколько на FPV-дронах. Как решали эту проблему в ходе штурма?- Отстреливались дробью. Но в основном, конечно, скрытно передвигались. Ведь если противник заметит, то артиллерию тоже подключит. А если какой-то контакт, то просто отстреливались. Это рабочий вариант. Опыт имеется.- Давно вы на войне?- Год уже. Контрактник я. Многие товарищи пошли на СВО. Вот и я решил, что надо вместе с ними Родину защищать.- А боевой опыт у вас был?- Нет, меня здесь всему научили. Учат нас хорошо, все объясняют подробно. До штурма всегда людей готовят как следует. А потом уже мы передаем новобранцам полученные знания и опыт. Ребята ведь постоянно идут.- Сколько времени уходит на подготовку штурмовика?- По-разному. В среднем хватает пары месяцев, но многое от человека зависит.- А на гражданке вы чем занимались?- Мастером в мебельном цехе трудился. Все как у всех: дом, семья, работа. Поначалу, конечно, семья мое решение приняла тяжело. Потом привыкли. Мы постоянно на связи, но лишнего им стараюсь не рассказывать, чтобы не переживали.- Уже думали о том, чем займетесь после СВО? Или предпочитаете не загадывать?- Останусь в армии. Хочу служить дальше. Срочную я не служил. Это был новый опыт для меня. Понравилось. Коллектив хорошо принял, отношения у нас теплые.- Что-то мне подсказывает, что Ивановка – это не первый населенный пункт, в освобождении которого вы принимали участие. Так?- Да, не первый. Но штурм есть штурм. Единственное – за год противник заметно нарастил количество дронов, и это нужно учитывать. В остальном же суть прежняя: зацепиться, продвинуться, зачистить. Так и движемся вперед.Подробнее о том, как штурмовали наши бойцы Ивановку - в интервью командира штурмового взвода, младшего сержанта Сергея Базанова: Противник уже действительно не готов стоять насмерть

россия

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина.ру, интервью, вс рф, сво, спецоперация