Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть

О штурме Ивановки в Днепропетровской области, вооружении и моральном состоянии противника, а также об уроках мужества, братской любви и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, группировки войск "Центр", младший сержант Сергей Базанов

— Вы принимали участие в освобождении Ивановки, что в Днепропетровской области?— Да. Я получил задачу от командования — завести свой взвод в населённый пункт Ивановка. В ходе выполнения задачи нам пришлось в двух местах форсировать реку Волчья.— Я так понимаю, что передвигались вы скрытно. Расскажите, как в текущих условиях, когда небо кишит дронами, подобраться к врагу незаметно?— Мы давно воюем, все опытные. Умеем передвигаться тихо, двоечками, с интервалом, используя антидронные одеяла. Скрытно подходим к населённому пункту, к блиндажу. Спокойно, осторожно.— Долго пришлось идти?— Да. Около пятнадцати километров прошли за двое суток. Медленно, аккуратно, зато без потерь. После чего начали штурм.— Полагаю, что шли вы не налегке, а с запасом БК и всем, что может понадобиться? Крепкие вы ребята.— Так точно, но мы и больше проходили на других задачах. Бывало и не такое.— С чем столкнулись на месте?— У противника много дронов: "мавиков" и беспилотников-камикадзе. Днём перемещались скрытно, ночью тоже двигались. Задачу нужно было выполнять в кратчайшие сроки. Также использовали антидронные одеяла, по одному, в серое время суток. Подтянулись, закрепились и начали штурм.— Антидронные одеяла действительно помогают?— Да, здорово помогают. У нас это скорее пончо: балахон с капюшоном. Ночью оно полностью закрывает бойца. С помощью тепловизора его уже не разглядишь. Утром просто сворачиваешь и двигаешься уже без него. А ещё в нём очень тепло. Ночью укрываешься. Если даже не успел окопаться, то где-то в кустах накрылся им, завернулся. Дрон с тепловизором над тобой пролетает и даже не замечает.— Как проходил штурм?— Сразу после того, как форсировали водную преграду во второй раз, заскочили на улицу Франко. Первые три дома проверили, зачистили. Дома, подвалы их. И уже в четвёртом доме обнаружили противника. Его заметила наша "птичка". Сообщают: ребята, в следующем доме видим противника, будьте аккуратнее!Обмозговали вместе с командованием наши дальнейшие действия. Затем подошли вдвоём, стали закидывать гранатами. По рации сообщают: с другой стороны из дома выбежали трое. Мы открыли огонь. Оттуда крикнули: мы сдаёмся! Взяли двоих в плен.— Удалось побеседовать с пленными или не было времени?— Мы долго с ними не беседовали. Выяснили лишь то, что надо было. Где огневые точки? Сколько их тут? После чего направили в тыл для более серьёзного допроса. Самим, к сожалению, беседовать некогда было. Мы продвигались вперёд.— Есть мнение, что личный состав противника маленько деморализован. Вы говорите, что двое сдались после того, как по ним открыли огонь. Насмерть не стояли. Как оцениваете морально-психологическое состояние украинских солдат?— Противник уже не готов стоять насмерть, это правда. Они не ожидали, что мы пойдём в лоб. Один наш батальон заходил справа, другой — слева. Они наших там ожидали, а мы зашли прямо в лоб, чем сильно удивили врага. Почти в середину Ивановки зашли, к чему ВСУ оказались не готовы. Ну… они бегут. Спешно бегут.— Чем сегодня воюет украинская пехота? Это западное или отечественное вооружение? Удалось ли взять трофеи?— Трофеи — да. Американские пулемёты, много импортных гранат. Всё бросили. Вооружение мешало им убегать.— Вы освободили населённый пункт и закрепились?— Да, мои ребята ещё там. Я получил ранение и вынужден был откатиться. Сейчас вот буду возвращаться к ним на закреп.— Расскажете о ранении?— Когда завёл взвод в Ивановку, мои ребята закрепились. Они у меня все боевые, опытные. Я стал передвигаться от дома к дому и в огороде одного из дворов сидел "ждун". Он быстро взлетел и атаковал меня. Благо, что физическая подготовка у меня отличная. Вовремя отпрыгнул и получил лёгкое ранение ног.— "Ждун" — это то, что называется дронной засадой?— Да, он там лежал и ждал.— Часто приходится сталкиваться с подобным в ходе штурмов?— Да, но на этой задаче у них было как-то особенно много БПЛА. Как это работает? Дрон лежит на пути нашего предполагаемого следования, а оператор сидит где-то на другом конце Ивановки. На подходе к "птичке" разбросаны датчики. Сработал датчик — оператор поднимает "камикадзе" и атакует. Поэтому на одном месте не засиживаемся. Постоянно в движении. Если датчик сработал, то быстро продвигаемся вперёд.— Давно вы на войне?— Уже год и месяц. Я контрактник. Понимаете, я по гражданской специальности сварщик художественной ковки. Когда в 2022 году началась мобилизация, ребята с предприятия стали уходить на войну. В 2023 году уже третий мой напарник подписал контракт. Вот и я решил не оставаться в стороне. В 2024 году подписал контракт. И вот я здесь.— Как близкие отреагировали?— Родня, конечно, была не в восторге. Сказал им, что надо защищать Россию. Ушёл я в сентябре, а уже в декабре контракт подписал младший брат. Мы уже тут встретились. Я возвращался с передка и тут брат сообщает, что он в Селидово. Там 31 декабря повстречались, пятнадцать минут пообщались и разъехались по задачам.— Отношения между братьями как-то меняются, когда оба воюют?— Конечно. Я вот сильно переживаю за брата. Недавно он тоже получил ранение. Сейчас в больничном отпуске. Когда сам был в отпуске, мы встретились. Очень радостное было событие. Нас обоих пригласили в родную школу. Уроки мужества. В школе есть доска героев и там наши фотографии. Это, конечно, большая честь.Пришли, рассказали ученикам о боевой подготовке, о том, чем тут занимаемся, о борьбе с терроризмом. Напутствовали, чтобы ребята всегда были готовы морально и физически. Не дай бог, конечно. Наши деды воевали в Великую Отечественную, отец мой воевал в Чечне, я попал на СВО. Надеюсь, что подрастающему поколению воевать не придётся, но готовыми быть нужно ко всему.— Каким был самый неожиданный вопрос, озвученный школьниками?— О-о-о! Спросили о том, приходилось ли мне людей убивать. Я ответил, что видел противника в прицел, стрелял в него, но сказать, попал ли в кого-то, не могу.— Сварщик художественной ковки, да? А в Донецком парке кованых фигур бывать приходилось уже?— Я был в Донецке, но парк пока не видел, к сожалению. Но вот проезжаю и вижу где-то ворота красивые, навесы. Очень много такого. Смотрю и вспоминаю свою работу. Вот закончится СВО и вернусь к ней. Это не столько работа даже, сколько хобби.— А здесь гражданские навыки хоть раз пригодились?— Да нет, не особо. Разве что по мелочи. Моё орудие труда здесь — автомат.Читайте также: Командир расчета Д-30: Мы в "Сомали" живём по заветам "Гиви", который никогда не щадил врагов Отчизны.

Игорь Гомольский

