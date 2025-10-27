"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/esli-v-venesuele-potopyat-avianosets-trampu-ne-obyasnitsya-pered-kongressom--ekspert-o-riskakh-ssha-1070551644.html
"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США
"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США - 27.10.2025 Украина.ру
"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США
Потенциальная военная операция США в Венесуэле сопряжена с высокими рисками для Вашингтона поскольку венесуэльская армия обладает современными системами ПВО и авиацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-10-27T04:50
2025-10-27T04:50
новости
венесуэла
сша
дональд трамп
украина.ру
сирия
главные новости
пво
флот
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:118:2876:1736_1920x0_80_0_0_a9e233f7108d13c11707f3a32a7e7531.jpg
"В Венесуэле серьезная армия, особенно авиация. Их Су-30 нашпигованы нашими противокорабельными ракетами", — заявил эксперт. Он добавил, что если не будет предательства, как в Ираке, то американские авианосные группы понесут серьезные потери.Отвечая на вопрос о риске уничтожения венесуэльской авиации "Томагавками", Сорокин напомнил о сирийском опыте. Эксперт также указал на политические риски для администрации президента США Дональда Трампа. "Если потопят авианосец, как потом объясняться перед Конгрессом", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251023/tsena-mira-1070535252.html
венесуэла
сша
сирия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_837c419ec1eea95d1582419f6647870e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венесуэла, сша, дональд трамп, украина.ру, сирия, главные новости, пво, флот, авиация, война, конфликт, эксперты, военный эксперт, аналитики, оружие, вооружения, международная политика, "томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты
Новости, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Сирия, Главные новости, ПВО, флот, авиация, война, конфликт, эксперты, военный эксперт, аналитики, оружие, вооружения, Международная политика, "Томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты

"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США

04:50 27.10.2025
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
Читать в
ДзенTelegram
Потенциальная военная операция США в Венесуэле сопряжена с высокими рисками для Вашингтона поскольку венесуэльская армия обладает современными системами ПВО и авиацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"В Венесуэле серьезная армия, особенно авиация. Их Су-30 нашпигованы нашими противокорабельными ракетами", — заявил эксперт. Он добавил, что если не будет предательства, как в Ираке, то американские авианосные группы понесут серьезные потери.
Отвечая на вопрос о риске уничтожения венесуэльской авиации "Томагавками", Сорокин напомнил о сирийском опыте.
"Да, "Томагавк" может прокрасться над кронами деревьев. Но давайте вспомним события в Сирии, когда американский флот обстрелял Дамаск. Они обходили наши базы в Хмеймиме, но наша ПВО все равно сработала. Сбили 90% американских ракет, в том числе "Томагавков"", — отметил аналитик.
Эксперт также указал на политические риски для администрации президента США Дональда Трампа. "Если потопят авианосец, как потом объясняться перед Конгрессом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 10:52
Цена мираЯ неоднократно говорил о том, что стратегические внешнеполитические цели администрации Трампа не отличаются от таковых администрации Байдена и европейских союзников США. Речь идёт о сохранении глобальной гегемонии Запада под главенством США.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенесуэлаСШАДональд ТрампУкраина.руСирияГлавные новостиПВОфлотавиациявойнаконфликтэкспертывоенный экспертаналитикиоружиевооруженияМеждународная политика"Томагавк"ракетыдальнобойные ракеты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Наши ребята заходили поэтапно": военкор о том, почему ВСУ не смогут вернуть плацдарм на Карантинном
05:35Почему на Украине посыпался тыл
05:30Сорокин о наёмниках ВСУ: "Семьи боевиков обращаются в посольство с просьбами помочь с репатриацией тел"
05:20ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО
05:13Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах
05:10"Уже поздно, все уже свершилось": Линин рассказал о безнадежном положении ВСУ под Херсоном
05:00"Все задачи по Украине будут достигнуты": эксперт о стратегии, которая лишит Запад интереса к войне
04:57Заразительная деградация. Как Европа украинизируется
04:50"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США
04:44Украина за неделю. Зеленскому очень нужны российские активы, но не все так просто
04:40"Идти до конца": военкор Линин рассказал о смене подходов России к проведению СВО
04:30"Зачем Трампу давить на Зеленского?" — эксперт раскрыл, почему сопротивляемость Украины удобна для США
04:22Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
04:20"Даже в туман БПЛА все равно летают": эксперт назвал преимущества погоды в Новороссии
04:10"Нужно показывать результаты, которых пока нет": Профессор МГИМО Данилов о риторике Трампа
04:03Зеленский признал проблемы при производстве крылатых ракет "Фламинго"
04:00Оптоволокно стелется по поверхности: военный эксперт раскрыл уязвимость украинских БПЛА
03:47В Чехии за два месяца удвоился приток украинских беженцев
03:14Силы ПВО сбили в Тульской области несколько украинских БПЛА, прорывавшихся к Москве
02:59Арахамия предложил создать "неуязвимую" для российских ударов энергосистему
Лента новостейМолния