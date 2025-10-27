https://ukraina.ru/20251027/esli-v-venesuele-potopyat-avianosets-trampu-ne-obyasnitsya-pered-kongressom--ekspert-o-riskakh-ssha-1070551644.html

"Если в Венесуэле потопят авианосец, Трампу не объясниться перед Конгрессом" — эксперт о рисках США

Потенциальная военная операция США в Венесуэле сопряжена с высокими рисками для Вашингтона поскольку венесуэльская армия обладает современными системами ПВО и авиацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

"В Венесуэле серьезная армия, особенно авиация. Их Су-30 нашпигованы нашими противокорабельными ракетами", — заявил эксперт. Он добавил, что если не будет предательства, как в Ираке, то американские авианосные группы понесут серьезные потери.Отвечая на вопрос о риске уничтожения венесуэльской авиации "Томагавками", Сорокин напомнил о сирийском опыте. Эксперт также указал на политические риски для администрации президента США Дональда Трампа. "Если потопят авианосец, как потом объясняться перед Конгрессом", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.

